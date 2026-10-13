Perú Deportes

Programación de la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2026: partidos, horarios y canales TV con la participación de Universitario

Las ‘leonas’ iniciarán su camino en el torneo internacional que se jugará en Quito: debutarán con Palmeiras de Brasil. Entérate los detalles de la jornada inaugural

Programación de la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2026
Programación de la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2026a
Guardar

Universitario de Deportes asumirá un desafío continental en Ecuador con la Copa Libertadores Femenina 2026, a la que llegará como representante peruano tras su campaña en la Liga Femenina 2025.

Las ‘leonas’ competirán en el Grupo B junto a Independiente del Valle, Belgrano y Palmeiras. La misión de la ‘U’ será alcanzar los cuartos de final, una instancia que el club todavía no logró disputar en el torneo sudamericano. Para conseguirlo, deberá superar una zona de alto nivel desde sus primeros partidos.

PUBLICIDAD

Fixture de la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2026

Jueves 15 de octubre

  • Corinthians (BRA) vs. Colo Colo (CHI) (15:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)
  • IDV (ECU) vs. Belgrano (ARG) (15:00 horas de Perú / Estadio IDV)
  • Caracas FC (VEN) vs. Santa Fe (COL) (19:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)
  • Universitario de Deportes (PER) vs. Palmeiras (BRA) (19:00 horas de Perú / Estadio IDV)

Viernes 16 de octubre

  • Deportivo Cali (COL) vs. Libertad (PAR) (15:00 horas de Perú / Estadio IDV)
  • Bolívar (BOL) vs. Olimpia (PAR) (15:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)
  • Nacional (URU) vs. U. de Chile (CHI) (19:00 horas de Perú / Estadio IDV)
  • Cruzeiro (BRA) vs. LDU Quito (ECU) (19:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)
Las "Leonas tendrán una dura competencia con el Corinthians, una de las potencias a nivel de clubes en Sudamérica -crédito @LibertadoresFEM/X
Las "Leonas tendrán una dura competencia con el Corinthians, una de las potencias a nivel de clubes en Sudamérica -crédito @LibertadoresFEM/X

Canal TV para ver los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026

Los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026 será transmitido en Perú por Pluto TV, aplicativo que es totalmente gratis. Lo mismo para Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Uruguay. También se podrá seguir los encuentros vía streaming por canal de YouTube de la Libertadores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles de la participación de Universitario de Deportes con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, tabla de posiciones, y mucho más.

Dónde ver los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026
Dónde ver los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026

Formato de la Copa Libertadores Femenina 2026

La Copa Libertadores Femenina 2026 tendrá 16 clubes repartidos en cuatro grupos de cuatro equipos. Cada participante jugará tres partidos durante la etapa inicial, con un cruce frente a cada uno de sus rivales de zona.

PUBLICIDAD

El sistema definirá a los dos mejores de cada grupo como clasificados a los cuartos de final. A partir de esa instancia, la competencia se resolverá mediante encuentros únicos de eliminación directa.

La fase de grupos se disputará entre el 15 y el 21 de octubre y comprenderá tres jornadas. El formato obliga a los equipos a sumar resultados desde el inicio para asegurar uno de los dos cupos disponibles por zona.

Los cuartos de final y las semifinales también se jugarán a partido único, aunque las fechas de esas rondas todavía no fueron anunciadas. El partido por el tercer puesto y la final quedaron programados para el 31 de octubre.

Universitario integra el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026.
Universitario integra el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026. Crédito: Instagram Universitario.

La misión de Universitario en la Copa Libertadores Femenina 2026

Universitario de Deportes afrontará su sexta Copa Libertadores Femenina con el reto de superar por primera vez la fase de grupos. El club participó antes en las ediciones de 2015, 2016, 2017, 2020 y 2023, pero en ninguna logró acceder a los cuartos de final.

La campaña de 2026 será una nueva oportunidad para cortar esa secuencia. El equipo crema buscará instalarse entre los ocho mejores del certamen continental, una instancia inédita en su recorrido dentro de la competición.

Universitario asume un duro reto en la Copa Libertadores Femenina, donde buscará superar la fase de grupos por primera vez.
Universitario asume un duro reto en la Copa Libertadores Femenina, donde buscará superar la fase de grupos por primera vez. Crédito: Instagram Universitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para afrontar ese objetivo, la directiva incorporó a siete futbolistas. Entre ellas aparece la portera estadounidense-peruana Mía Shalit, además de la defensora estadounidense Valeria Itzel y la zaguera peruana Grace Cagnina.

El plantel también sumó a la lateral paraguaya Milagros Rolón, la volante chilena Ana Gutiérrez, la extrema chilena Lesly Olivares y la delantera peruana Alesia García.

Las nuevas incorporaciones formarán parte del equipo que intentará modificar el antecedente de las campañas anteriores y avanzar más allá de la primera etapa de la Libertadores Femenina.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesCopa Libertadores FemeninaLiga Femenina Perúperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Partidos de hoy, martes 13 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está marcada por encuentros importantes en la UEFA Champions League, así como la Copa Sudamericana y otros torneos. Conoce la agenda completa del día

Partidos de hoy, martes 13 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Erick Delgado encaró a José Carvallo por cambiar de opinión sobre Sporting Cristal: “Ahora te subes al carro”

El ‘Loco’ expuso al exaquero de Universitario que había criticado a los ‘cerveceros’ antes de ser el puntero del Torneo Clausura 2026. Se vivió un tenso cruce en vivo entre ambos

Erick Delgado encaró a José Carvallo por cambiar de opinión sobre Sporting Cristal: “Ahora te subes al carro”

Pedro García cuestionó a Guede por solidarizarse con Rondelli tras fuerte reclamo contra el arbitraje: “Es paranoico, se equivocan para todos”

El periodista deportivo criticó la actitud del técnico de Alianza Lima al respaldar a su colega de Melgar en medio de las malas decisiones arbitrales y supuestos favorecimientos a Universitario

Pedro García cuestionó a Guede por solidarizarse con Rondelli tras fuerte reclamo contra el arbitraje: “Es paranoico, se equivocan para todos”

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal TV del choque por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Los ‘cerveceros’ tendrá un nuevo reto para defender el liderato: recibirá a las ‘águilas cutervinas’ en el estadio Alberto Gallardo. Entérate los detalles del crucial duelo

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal TV del choque por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Diego Penny resaltó la recuperación de Sporting Cristal para ser líder del Torneo Clausura: “Tiene la solidez que no tuvo en el Apertura”

El exarquero se pronunció por el triunfo del elenco ‘cervecero’ ante UTC en Cajamarca y valoró el notable presente con el trabajo de Roberto Mosquera

Diego Penny resaltó la recuperación de Sporting Cristal para ser líder del Torneo Clausura: “Tiene la solidez que no tuvo en el Apertura”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nadeska Widausky seguirá en prisión: PJ confirma su detención con fines de extradición a Bélgica

Nadeska Widausky seguirá en prisión: PJ confirma su detención con fines de extradición a Bélgica

¿Un alumno expulsado podría matricularse en otro colegio público? Esto dice el proyecto del Minedu

Alcalde de Lima sería designado por el Concejo Metropolitano controlado por Renovación Popular, según representante del JNE

Facultades legislativas: Senador de Fuerza Popular descarta que se repongan los 66 puntos solicitados por el Ejecutivo

Keiko Fujimori registra la mayor caída de aprobación entre presidentes de América Latina, según sondeo

ENTRETENIMIENTO

RM, de BTS, participó en un ritual andino durante su visita a la Huaca Pucllana

RM, de BTS, participó en un ritual andino durante su visita a la Huaca Pucllana

Luis Fonsi vuelve a Lima: fecha, lugar, precio de entradas y todo lo que debes saber del show

“¡Perú es clave!”: Taehyung se despide de Perú con fotos de su paso por Lima entre comida, parapentes y previas al concierto de BTS

J-Hope se despidió de Perú con fotos de BTS en Central y Maido: “Gracias, Lima”

Stray Kids llegará a los cines de Perú con su concierto en vivo desde el Tokyo Dome: cuándo y dónde verlo

DEPORTES

Partidos de hoy, martes 13 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, martes 13 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Erick Delgado encaró a José Carvallo por cambiar de opinión sobre Sporting Cristal: “Ahora te subes al carro”

Pedro García cuestionó a Guede por solidarizarse con Rondelli tras fuerte reclamo contra el arbitraje: “Es paranoico, se equivocan para todos”

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal TV del choque por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Diego Penny resaltó la recuperación de Sporting Cristal para ser líder del Torneo Clausura: “Tiene la solidez que no tuvo en el Apertura”