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Katherine Tapia se queda afuera de la Copa Libertadores Femenina por un viaje de emergencia familiar a Colombia: Palmeiras la excluyó sin hablar con ella

El club brasileño confirmó la sanción disciplinaria contra la portera colombiana, que reconoció el viaje anticipado pero asegura haber informado previamente a la dirección deportiva

Katherine Tapia
Palmeiras sancionó a Luz Katherine Tapia con la exclusión de la Copa Libertadores Femenina por viajar sin autorización a Colombia - crédito FCF
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La Sociedad Deportiva Palmeiras de Brasil anunció que Luz Katherine Tapia quedará fuera del grupo que competirá en la Conmebol Libertadores Femenina, que se disputará en Quito, Ecuador, como medida disciplinaria por haber viajado a Colombia antes de la fecha autorizada por el club.

Según el comunicado del equipo, la arquera colombiana solicitó permiso para viajar a Colombia con el fin de atender una situación personal relacionada con su padre. La dirigencia y el cuerpo técnico, incluido el preparador de arqueras, accedieron a la solicitud, pero Tapia habría embarcado antes de la fecha acordada y sin el consentimiento del club.

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Como consecuencia directa, la jugadora no se presentó al entrenamiento previo al amistoso frente a Ferroviária, disputado el 3 de octubre. El club aclaró que Tapia mantiene contrato vigente hasta fin de año y sigue perteneciendo al plantel principal.

“Tapia pidió autorización para viajar a Colombia, a fin de resolver problemas particulares que involucran a su padre. La directiva y el cuerpo técnico, incluido el preparador de porteras, concedieron el permiso, pero ella viajó antes de la fecha acordada, sin el consentimiento del club, y no asistió al entrenamiento preparatorio para el amistoso contra Ferroviária, disputado el 3 de octubre”, dice parte de los posteos en X publicados en la cuenta del equipo femenino.

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Katherine Tapia dice que informó al club y que la decisión la tomaron sin hablar con ella

El club de Brasil informó que la arquera faltó al entrenamiento previo al partido amistoso frente a Ferroviária - crédito Steve Roberts-Imagn Images
El club de Brasil informó que la arquera faltó al entrenamiento previo al partido amistoso frente a Ferroviária - crédito Steve Roberts-Imagn Images

En su carta pública dirigida a sus seguidores, Tapia ofreció su propia versión. La jugadora reconoció haber adelantado en un día su viaje, pero aseguró que comunicó esta decisión a la dirección deportiva del club con anticipación, argumentando la delicada situación familiar que atravesaba y la carga de compromisos que tendría con Palmeiras en los meses restantes del año.

“Siempre fui consciente de que mi decisión podía tener consecuencias y las asumí con responsabilidad”, escribió la deportista, quien enfatizó que nunca tuvo la intención de faltarle el respeto a sus compañeras ni al cuerpo técnico.

Lo que más cuestionó Tapia fue la forma en que se le notificó la exclusión. Según relató, se enteró de que no participaría en la Copa Libertadores a través de un mensaje en el grupo del equipo, sin que mediara una conversación personal previa.

“Después de cuatro años de entrega, trabajo y compromiso”, señaló, consideró que merecía un trato diferente. Aclaró que respeta las decisiones deportivas y las exigencias del profesionalismo, pero reclamó que detrás de cada futbolista existe una persona con circunstancias personales que deben ser escuchadas.

En Palmeiras coincidió con las también colombianas Greicy Landazuri, Ana María Guzmán y Katherine Tapia - crédito Palmeiras
Katherine Tapia admitió que adelantó un día su viaje a Colombia debido a la delicada situación de su padre - crédito Palmeiras

Tapia, que llegó a Palmeiras hace cuatro temporadas, reiteró que su vínculo contractual con el club sigue en pie y que su compromiso profesional no ha cambiado. Les deseó a sus compañeras “todo el éxito en esta Copa Libertadores”, escribió, y agradeció el cariño de la afición a lo largo de estos años. Por su parte, el club no hizo mención a posibles sanciones adicionales más allá de la exclusión del torneo continental.

La guardameta fue titular con la selección Colombia en el primero de dos partidos que jugó la Tricolor femenina ante Venezuela en Isla Margarita. El partido terminó en victoria de la Amarilla con gol de Ingrid Guerra y sin registrar anotaciones en contra.

Estos serán los partidos de los equipos colombianos en la Copa Libertadores Femenina 2026

Las "Leonas tendrán una dura competencia con el Corinthians, una de las potencias a nivel de clubes en Sudamérica -crédito @LibertadoresFEM/X
Las "Leonas tendrán una dura competencia con el Corinthians, una de las potencias a nivel de clubes en Sudamérica -crédito @LibertadoresFEM/X

Deportivo Cali, tricampeonas del fútbol colombiano, compartirán el Grupo D con Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile. El equipo dirigido por Jhon Alber Ortiz debutará el 16 de octubre ante Libertad, jugará el 19 contra Nacional y cerrará la fase inicial frente a Universidad de Chile el 22.

Santa Fe integrará el Grupo A junto a Corinthians de Brasil, Colo-Colo de Chile y Caracas de Venezuela. Su estreno será el 15 de octubre ante Caracas, continuará el 18 frente a Colo-Colo y terminará la primera ronda contra Corinthians el 21.

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