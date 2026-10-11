Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

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Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 El equipo de Martín Escudero va por el primer lugar del torneo continental luego de vencer a Brasil y clasificar al Mundial de la categoría. Sigue todas las incidencias

¡Perú al Mundial Sub-19! Triunfo ante Brasil 3-2, clasificación a la Copa del Mundo y a la final del Sudamericano de la categoría La ‘bicolor’, en un partido de infarto, clasificó al mundial de su categoría tras derrotar por 3-2 a Brasil. Las peruanas dejaron todo en la cancha y demostraron todo su poderío

A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC HOY: partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026 Los elencos de Javier Rabanal y Pablo Guede miden fuerzas en el Garcilaso de la Vega en un duelo clave que definirá el camino de ambos equipos en el segundo certamen del curso

Programación del último día del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: final, partido por tercer lugar y definición de puestos 5° al 8° El torneo continental entró a su etapa decisiva. En esta jornada se conocerá al campeón y el equipo que se hará con el último boleto a la Copa del Mundo