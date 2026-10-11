Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¡Turno de Sporting Cristal! El equipo de Roberto Mosquera se enfrentará a UTC en Cajamarca por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Los ‘cerveceros’ buscarán mantener el buen momento para seguir en la pelea por el título nacional.
Así llega Sporting Cristal al partido
Sporting Cristal buscará sostener su racha ganadora ante UTC para afianzarse como candidato al título del Torneo Clausura. El cuadro celeste acumula cinco triunfos consecutivos en todas las competencias y está a tres puntos de la cima.
En la Copa de la Liga, Cristal avanzó a la final después de imponerse con un marcador global de 6-0 ante ADT. Por el Clausura, el equipo viene de vencer 3-1 a Atlético Grau.
Michael Hoyos y Santiago González atraviesan una racha goleadora y aparecen como alternativas de peso para el duelo en Cajamarca. La presencia de Yoshimar Yotún será otra de las claves para el manejo del mediocampo celeste.
Así llega UTC al partido
UTC jugará por el honor en Cajamarca ante un panorama que lo deja prácticamente descendido. El equipo todavía no consiguió victorias en el Torneo Clausura y acumula siete derrotas consecutivas.
La racha se extiende a 11 partidos sin ganar si se consideran sus presentaciones en la Liga1 y la Copa de la Liga. Marlon de Jesús, Marcos Lliuya y Adolfo Muñoz concentrarán la cuota de experiencia para el partido frente a Sporting Cristal en Cajamarca.
Los tres futbolistas aparecen como las principales referencias del equipo local para intentar afectar al conjunto celeste en la altura.
Dónde ver Sporting Cristal vs UTC por el Torneo Clausura 2026
Sporting Cristal vs UTC será transmitido para el público peruano por L1 MAX. Los aficionados podrán seguir el partido mediante los operadores que tengan incluida la señal dentro de su programación.
El encuentro también estará disponible en L1 Play, la plataforma por suscripción habilitada para celulares y computadoras.
Infobae Perú realizará la cobertura previa y el relato minuto a minuto desde su sitio web. El medio informará sobre los goles, las incidencias y las declaraciones de los protagonistas tras el partido.
Horarios del Sporting Cristal vs UTC por el Torneo Clausura 2026
Los ‘cerveceros’ y el ‘gavilán del norte’ se enfrentarán hoy, domingo 11 de octubre, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El partido se jugará a las 13.00 horas de Perú en el estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca.
El encuentro comenzará a las 12.00 en México. En Colombia y Ecuador, el inicio está programado para las 13.00. En Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela, el duelo arrancará a las 14.00. Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay lo seguirán desde las 15.00.
Precios de entradas
Los boletos para el partido en Cajamarca ya están a la venta a través del portal de Teleticket. Las entradas tienen precios que van desde S/ 30 hasta S/ 50. Los hinchas podrán adquirir sus tickets en línea mediante la plataforma habilitada para el encuentro.
- Oriente General: S/. 30.00
- Occidente General: S/. 40.00
- Butacas: S/. 50.00