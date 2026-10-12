Marcela Manrique, la armadora de tan solo 14 años que ilusiona al vóley peruano tras ser premiada en el Sudamericano Sub 19

Marcela Manrique fue premiada como la mejora armadora del Sudamericano Sub 19. Crédito: FVVV

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Con apenas 14 años, Ana Marcela Manrique empieza a dar pasos importantes en el vóley peruano. La joven armadora fue una de las figuras de la selección nacional en el Campeonato Sudamericano Femenino Sub 19 disputado en Maracaibo, Venezuela, donde no solo asumió la responsabilidad de conducir el juego de un equipo de mayor edad, sino que también recibió un reconocimiento individual tras una destacada participación.

Su nombre ya había llamado la atención meses atrás, cuando defendió a Perú en el Mundial Sub 17 y asumió la capitanía pese a ser una de las jugadoras más jóvenes de aquel plantel. Aquella experiencia internacional fue un primer indicio de su proyección y le abrió la puerta a un nuevo desafío: incorporarse a la selección Sub 19 para disputar el campeonato continental.

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De capitana Sub 17 a titular en la selección Sub 19

La convocatoria de Manrique para el torneo de Maracaibo representó una oportunidad importante para continuar su crecimiento. Durante las semanas previas a la competencia, la armadora trabajó intensamente para adaptarse a una generación con más experiencia y ganarse un lugar dentro del equipo dirigido por Martín Escudero.

El desafío no le quedó grande. Manrique terminó ocupando la posición de armadora titular de Perú durante el Sudamericano, por delante de Brenda Quiroz y Kayra Ruiz, dos colocadoras que ya venían trabajando buen tiempo con el grupo. Su desempeño le permitió consolidarse dentro del sexteto nacional y asumir un papel clave en la distribución del juego.

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Ana Marcela Manrique, armadora y capitana de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World

La responsabilidad de conducir a una selección Sub 19 con solo 14 años no era menor. Sin embargo, la joven voleibolista respondió a la confianza del comando técnico y se convirtió en una de las jugadoras destacadas de la campaña peruana en Venezuela.

Un premio individual en Maracaibo

El buen rendimiento de Manrique tuvo un reconocimiento en la premiación del campeonato en Maracaibo. La armadora peruana fue elegida como la mejor armadora del Sudamericano Sub 19 e integró el ‘Dream Team’, el equipo ideal conformado por las deportistas más destacadas del certamen.

La distinción adquiere un significado especial por su edad y por el hecho de que compitió frente a jugadoras de una categoría superior. Además, confirma que su participación no se limitó a sumar experiencia: consiguió convertirse en una pieza importante para Perú durante el torneo.

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Junto con Manrique, Catalina Romero también fue reconocida, al recibir el premio a la segunda mejor central. Así, la selección nacional consiguió dos distinciones individuales en una competencia que terminó con Argentina como campeona y Perú con la medalla de plata.

Marcela Manrique fue elegida como la mejor armadora y Catalina Romero recibió el premio a la segunda mejor central del torneo. (Video: Voley Zone TV)

Una posición clave para el futuro del vóley peruano

El subcampeonato y la clasificación al Mundial Sub 19 de 2027 fueron los principales logros colectivos de la ‘bicolor’ en Maracaibo. La victoria por 3-2 frente a Brasil en semifinales fue uno de los momentos más importantes de la campaña y permitió al equipo disputar la definición por el título.

En ese contexto, la aparición de Manrique representa una noticia alentadora para el vóley nacional. La posición de armadora es fundamental para el funcionamiento de cualquier equipo, pues desde allí se organiza el ataque y se decide cómo distribuir el balón entre las opciones ofensivas.

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A sus 14 años, la joven ya acumula experiencia mundialista, asumió la capitanía de la Sub 17 y ahora fue titular y premiada en la Sub 19. Su evolución será uno de los aspectos a seguir en las próximas temporadas, mientras continúa su formación y se prepara para nuevos retos internacionales con la selección peruana.