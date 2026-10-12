Diego Chávarri y Gabriela Herrera pusieron fin a su corta relación que comenzó tras ‘La Granja VIP’

Diego Chávarri y Gabriela Herrera posan juntos en dos fotografías tomadas durante el periodo de su relación iniciada tras un programa de televisión.

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Diego Chávarri y Gabriela Herrera pusieron fin a su relación sentimental a cerca de dos meses de haberla hecho pública. La bailarina y el exfutbolista utilizaron sus redes sociales para comunicar la noticia, aunque cada uno presentó una versión distinta sobre cómo se tomó la decisión.

El romance entre ambos comenzó después de su participación en La Granja VIP, reality en el que convivieron durante varias semanas. Su cercanía dentro del programa se trasladó fuera de las cámaras y, a inicios de agosto de 2026, confirmaron que mantenían una relación.

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La separación sorprendió a sus seguidores por la brevedad del vínculo y por la actividad que ambos habían mantenido en sus plataformas digitales. Durante ese tiempo, compartieron publicaciones juntos y mostraron algunos momentos de su vida en pareja.

Gabriela Herrera y Diego Chávarri confirmaron su relación sentimental en vivo durante el podcast 'Ya, ¿y?'.

La primera en pronunciarse fue Gabriela Herrera, quien difundió un comunicado en el que habló de una decisión consensuada. La bailarina describió el vínculo como una experiencia valiosa, pero no dio detalles sobre los motivos que llevaron al final de la relación.

“Quiero compartir con ustedes que Diego y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación sentimental. Ha sido una etapa muy bonita de nuestras vidas, llena de momentos especiales, aprendizajes y recuerdos que siempre guardaremos con cariño”, escribió.

En el mismo mensaje, Herrera agradeció el apoyo que recibió la pareja desde que oficializó su romance. También pidió respeto ante la decisión que ambos dieron a conocer en sus cuentas personales.

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“Agradezco de corazón a todas las personas que nos acompañaron y brindaron su apoyo. Les pedimos el respeto y comprensión en este momento, y que nos permitan vivir esta nueva etapa con tranquilidad”, agregó la integrante de La Granja VIP.

Gabriela Herrera comunica la finalización de su relación sentimental con Diego Chávarri a través de un mensaje en redes sociales.

Hasta el momento, la bailarina no ha ofrecido declaraciones adicionales sobre la ruptura. Su publicación se limitó a informar el final del vínculo y a solicitar que sus seguidores respeten la privacidad de ambos.

El comunicado de Diego Chávarri con un toque diferente

El pronunciamiento de Diego Chávarri tuvo un tono más breve y marcó una diferencia respecto al texto publicado por Gabriela Herrera. Mientras ella sostuvo que la separación fue acordada entre los dos, el exfutbolista señaló que fue él quien decidió terminar la relación.

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“He decidido poner fin a mi relación con la srta. Gabriela Herrera. Los motivos prefiero reservarlos. Quiero agradecer a cada una de las personas que nos mostraron su cariño durante estos meses”, expresó el popular ‘Diablito’.

La frase usada por Chávarri generó comentarios en redes sociales, debido a que no coincidió con la versión de una determinación conjunta planteada por Herrera. Ninguno explicó qué ocurrió entre ellos ni reveló las razones de la separación.

Diego Chávarri anuncia mediante una publicación en redes sociales el término de su relación sentimental con Gabriela Herrera.

Después de hacer públicos sus comunicados, ambos eliminaron de sus perfiles varias de las fotografías y videos en los que aparecían juntos. La decisión llamó la atención de sus seguidores, pues el contenido que compartían formaba parte de la exposición que tuvo su relación desde que salió a la luz.

Además de las publicaciones en pareja, Gabriela Herrera y Diego Chávarri compartían una coneja que adoptaron durante su relación. La mascota apareció en algunas de sus historias y contenidos, por lo que ahora queda pendiente conocer si alguno de los dos mantendrá su cuidado.

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El vínculo entre los participantes de La Granja VIP no llegó al año. Tras semanas de cercanía dentro del reality y cerca de dos meses de relación oficial, ambos optaron por anunciar la ruptura sin profundizar en las causas que los llevaron a tomar caminos separados.