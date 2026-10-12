Perú

Ataque contra una combi dejó heridos a un chofer y a su bebé de siete meses en el Callao

Dos hombres armados dispararon contra una unidad de transporte público cerca del puente Morales Duárez; el menor de siete meses y su padre fueron trasladados al Hospital Carrión

Un reporte periodístico en vivo desde el Cercado de Lima informa sobre un ataque con armas de fuego contra un conductor de transporte público. Durante el suceso, el chofer de 25 años y su bebé de siete meses resultaron heridos por impactos de bala y fueron trasladados al Hospital Carrión. En el lugar de los hechos se observan casquillos de bala marcados por peritos, el interior de la camioneta tipo combi y al reportero brindando la información.
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Un conductor de transporte público de 25 años y su hijo de siete meses resultaron heridos durante un ataque a balazos contra la combi en la que viajaban la noche del domingo 11 de octubre, en inmediaciones de la avenida Universitaria y el jirón Crespo, cerca del puente Morales Duárez.

El chofer recibió un disparo en el abdomen, mientras que el bebé sufrió una herida de bala en la mano derecha. Ambos fueron trasladados al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión por vecinos de la zona que acudieron tras escuchar las detonaciones.

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De acuerdo con la información recogida en el lugar, el conductor, su pareja y el menor se encontraban en la parte delantera del vehículo cuando una camioneta negra se detuvo cerca de la combi. Dos hombres descendieron de la unidad y abrieron fuego.

Dos hombres armados dispararon contra una unidad de transporte público cerca del puente Morales Duárez; el menor de siete meses y su padre fueron trasladados al Hospital Carrión
Dos hombres armados dispararon contra una unidad de transporte público cerca del puente Morales Duárez; el menor de siete meses y su padre fueron trasladados al Hospital Carrión| Foto: Latina Noticias

En la escena quedaron alrededor de nueve casquillos de bala, según los primeros reportes. El ataque ocurrió cerca de las 21:00, cuando la combi se había detenido para permitir el ascenso de pasajeros.

Los agresores huyeron en la camioneta tras los disparos. Hasta el momento, no se informó sobre detenidos ni se difundieron las identidades de los atacantes.

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El conductor y el bebé permanecen fuera de peligro, aunque continúan bajo atención médica en el Hospital Carrión, en el Callao.

Transportistas señalaron que la ruta está bajo amenazas extorsivas

Compañeros del conductor indicaron a América Noticias que los transportistas que cubren la ruta entre Lima y Callao deben pagar S/ 11 diarios. La información deberá ser corroborada por las autoridades durante la investigación.

Según la versión recogida entre los trabajadores del sector, detrás del ataque estaría la banda criminal ‘Callao Unido’, señalada en otros atentados contra transportistas en esa zona.

Dos hombres armados dispararon contra una unidad de transporte público cerca del puente Morales Duárez; el menor de siete meses y su padre fueron trasladados al Hospital Carrión| Foto: Latina Noticias
Dos hombres armados dispararon contra una unidad de transporte público cerca del puente Morales Duárez; el menor de siete meses y su padre fueron trasladados al Hospital Carrión| Foto: Latina Noticias

El caso se suma a los ataques registrados contra conductores de transporte público en Lima y el Callao, un fenómeno asociado a denuncias de amenazas y cobros extorsivos contra empresas y choferes.

Canales de emergencia

Policía Nacional del Perú (PNP): Las víctimas de amenazas, extorsión, ataques armados u otros hechos delictivos pueden solicitar apoyo inmediato a la PNP a través de la línea de emergencia 105. Al momento de la llamada, se recomienda informar la ubicación exacta, las características de los involucrados y la dirección de fuga.

Ministerio Público - Fiscalía de la Nación: Las denuncias por extorsión pueden presentarse ante la Fiscalía o en la dependencia policial más cercana. Es importante conservar mensajes, audios, capturas de pantalla, números telefónicos, comprobantes de depósitos y cualquier otro elemento que permita identificar a los responsables o documentar las amenazas.

Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): Ante personas heridas o con una emergencia médica, se puede llamar al 106 para solicitar una ambulancia y atención prehospitalaria en las zonas donde opera el servicio. Mientras llega el personal médico, se debe evitar mover a la víctima si presenta heridas de bala, salvo que permanezca en una zona de riesgo.

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: Para reportar incendios, accidentes de tránsito, rescates o situaciones que requieran atención especializada, está disponible la línea 116 de los Bomberos Voluntarios. Durante la comunicación, se debe precisar la dirección, las referencias cercanas y si existen.

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