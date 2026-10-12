Perú

Alerta roja en el Perú por incendios forestales: la ausencia de lluvias por El Niño facilita que el fuego se descontrole

El reporte oficial incluye Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna, donde el escenario atmosférico podría facilitar el inicio y la expansión del fuego hasta el viernes 16 de octubre

Incendios forestales en Perú
El Senamhi emitió una alerta roja en nueve regiones del Perú por condiciones atmosféricas propicias para incendios forestales. (Infobae)
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Nueve regiones del Perú permanecen bajo alerta roja por condiciones atmosféricas que pueden favorecer la aparición y propagación de incendios forestales hasta el viernes 16 de octubre. El aviso del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) abarca Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna.

La advertencia está vigente desde el domingo 11 de octubre y se concentra principalmente en la sierra sur, donde se esperan condiciones de moderada a extrema intensidad que pueden facilitar la expansión del fuego. La ausencia de precipitaciones, la menor humedad, el aumento de la temperatura durante el día, una mayor radiación ultravioleta y las ráfagas de viento por la tarde forman parte del escenario previsto por la entidad.

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El meteorólogo y vocero del Senamhi, Nelson Quispe, señaló que la deficiencia de lluvias vinculada al fenómeno de El Niño puede favorecer que las llamas se extiendan sin control en distintas zonas del país. “Dado que la deficiencia de precipitaciones provocada por el fenómeno del Niño está facilitando a que el fuego se descontrole”, afirmó en declaraciones a Exitosa.

El Niño está asociado a las lluvias en el norte del país

Quispe precisó que el vínculo entre El Niño y las precipitaciones debe entenderse según cada zona del Perú. El fenómeno está asociado a la ocurrencia de lluvias en el norte del país, aunque el panorama es distinto en parte de la sierra y la selva, donde la falta de precipitaciones contribuye a que la vegetación permanezca más expuesta al fuego.

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El vocero indicó que el riesgo se extiende desde la región norte, con referencia a San Martín, hacia la Amazonía y la zona sur de los Andes. En esos territorios, explicó, se debe mantener atención frente a las quemas que puedan derivar en incendios forestales.

Todas las personas desde el sur hacia el norte hay que tener mucho cuidado con esas quemas”, sostuvo Quispe. También señaló que se han detectado situaciones de riesgo en San Martín, donde el monitoreo mediante imágenes satelitales permite identificar focos de calor.

El especialista aclaró que un foco de calor no equivale necesariamente a un incendio forestal. Sin embargo, cuando existe accesibilidad, se debe verificar qué ocurre en el lugar. “Si por imágenes de satélite se detecta algún foco de calor, que no necesariamente es un incendio, pero ya prácticamente si hay accesibilidad hay que ir a ver qué es lo que está pasando”, indicó.

La alerta alcanza a nueve regiones de la sierra sur

El Aviso n.º 10 del Senamhi establece que las condiciones favorables para incendios forestales se presentarán sobre todo en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna.

En estas regiones se prevé la falta de lluvias, junto con una reducción de la humedad. A ello se suman temperaturas diurnas más elevadas, el incremento de la radiación UV y vientos con ráfagas durante la tarde, factores que pueden favorecer tanto el inicio como la propagación de las llamas.

Quispe añadió que, salvo la zona norte, gran parte del país presenta una situación de deficiencia de precipitaciones. Sobre esa área, señaló que todavía no se han iniciado lluvias generalizadas, aunque también existe una menor presencia de agua.

Gran parte del Perú, salvo la zona norte, que todavía no está empezando las lluvias generalizadas, pero sí hay cierta deficiencia de precipitaciones y eso provoca que el fuego no se controle”, manifestó el meteorólogo.

Senamhi e Indeci pidieron evitar el uso de fuego al aire libre

Ante la alerta, el Senamhi recomendó no encender fuego al aire libre, sobre todo en áreas cercanas a plantaciones forestales o pastizales. La institución también pidió identificar los sectores más propensos a la ocurrencia de incendios forestales.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó que la población reconozca las rutas de evacuación y participe en actividades de limpieza y jornadas de entrenamiento para apoyar a las autoridades o entidades competentes ante este tipo de emergencias.

Entre las medidas difundidas figura evitar fumar o arrojar colillas de cigarrillos, fósforos u otros objetos encendidos en lugares con vegetación. Las recomendaciones se mantienen mientras rige la alerta roja por incendios forestales en las nueve regiones señaladas por el Senamhi.

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