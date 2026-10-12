Duplicado y copia de recibo de agua Sedapal: cómo obtenerlo rápidamente

Los usuarios de Sedapal pueden obtener el duplicado de su recibo de agua a través de la plataforma web Aquanet y la aplicación Sedapal Móvil. (Andina)

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Los usuarios pueden obtener un duplicado o copia del recibo de agua de Sedapal mediante la oficina virtual Aquanet o desde la aplicación Sedapal Móvil. Las plataformas permiten revisar el monto facturado, verificar deudas, consultar comprobantes de períodos anteriores y descargar el documento en formato PDF.

El trámite digital requiere, en principio, el número de suministro. Este dato aparece en la parte superior derecha de los recibos físicos o en documentos emitidos con anterioridad. Quienes no lo recuerden pueden buscarlo con su Documento Nacional de Identidad (DNI), siempre que la información del titular esté registrada en la base de datos de la empresa.

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Aquanet concentra las opciones de consulta, historial de facturación, saldos y pagos. La aplicación Sedapal Móvil ofrece funciones similares desde teléfonos Android y iPhone. Además, la afiliación al Recibo Digital permite recibir la factura mensual en una dirección de correo electrónico.

Número de suministro de Sedapal - Andina

Pasos para solicitar un duplicado de recibo de agua desde la web de Sedapal

El primer paso consiste en ingresar a la oficina virtual Sedapal Aquanet. Si el usuario ya cuenta con una cuenta, debe iniciar sesión con su correo electrónico y contraseña.

Para registrarse por primera vez, la plataforma solicita el DNI, Carnet de Extranjería, pasaporte o Registro Único de Contribuyentes (RUC), además del número de suministro y una dirección de correo electrónico. Si el usuario no tiene el código del suministro, Aquanet dispone de una alternativa de búsqueda con el DNI.

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La plataforma asociará el documento con el suministro correspondiente cuando los datos coincidan con los registros de Sedapal. Luego, Aquanet enviará un código de verificación al correo electrónico declarado. Esa validación permite activar la cuenta y crear una contraseña.

Una vez dentro de la oficina virtual, el usuario debe ingresar a “Constancias y pagos” o al historial de recibos. Desde allí puede visualizar la facturación vinculada al suministro, revisar pagos efectuados, verificar obligaciones pendientes y elegir el período que desea consultar.

Antes de descargar el comprobante, corresponde revisar el mes de emisión, la dirección del predio, el importe facturado y la fecha límite de pago. Tras elegir la opción de descarga, el recibo se genera en PDF. El archivo puede guardarse en una computadora o teléfono, enviarse por correo electrónico e imprimirse si se requiere una constancia física.

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La plataforma Aquanet permite revisar el historial de facturación, verificar deudas pendientes y descargar los comprobantes en formato PDF. (Andina)

Dónde obtener una copia impresa de tu factura en centros de atención física

La información proporcionada indica que el recibo descargado desde Aquanet puede imprimirse cuando se necesita una constancia física. El documento en PDF conserva el detalle de consumo, la facturación y el vencimiento del período consultado.

Los textos enviados no especifican qué centros de atención física entregan copias impresas de la factura ni detallan un procedimiento presencial para solicitarla. Tampoco incluyen horarios, direcciones o requisitos para realizar ese trámite en una oficina.

La consulta digital evita el traslado a un centro de atención para revisar el monto facturado, verificar deudas o acceder a recibos anteriores. La plataforma Aquanet permite efectuar estas gestiones después de crear una cuenta y validar el correo electrónico.

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Requisitos para obtener la factura digital si no eres el titular del suministro

Los textos indican que el sistema permite buscar un suministro mediante el DNI, siempre que los datos del titular figuren en los registros de Sedapal. Para crear una cuenta en Aquanet, se debe ingresar el número de suministro, el tipo y número de documento, datos de contacto y un correo electrónico válido.

Una persona consulta y descarga su recibo del servicio de agua de Sedapal mediante un teléfono inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información enviada no precisa requisitos particulares para que una persona que no sea titular del suministro obtenga la factura digital. Tampoco describe un procedimiento de autorización, representación o validación adicional para esos casos.

La afiliación al Recibo Digital requiere elegir el DNI como documento de identificación, añadir el número de suministro y registrar una dirección de correo electrónico. El sistema envía un código de confirmación para validar la suscripción. Después de ese paso, el titular recibe los documentos de facturación por correo electrónico.

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Cómo usar la referencia de cobro para pagar sin necesidad del recibo impreso

Aquanet incluye un espacio destinado a revisar las deudas y pagos asociados al suministro. Antes de completar una operación, el usuario debe comprobar que el importe corresponda al período seleccionado y verificar si existen cargos pendientes de meses anteriores.

Los métodos habilitados pueden variar de acuerdo con las actualizaciones de la plataforma y los acuerdos vigentes entre Sedapal, entidades financieras o servicios de pago. Por ese motivo, el usuario debe revisar las alternativas disponibles al ingresar al apartado de pago digital con la cuenta del titular.

Una computadora portátil y teléfonos móviles exhiben la plataforma de consulta digital del recibo del servicio de agua de Sedapal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras efectuar el pago, se recomienda guardar la constancia electrónica y revisar que la transacción aparezca en el historial de la cuenta. Si el recibo se mantiene como pendiente después de un plazo razonable, el usuario puede recurrir a los canales de atención de Sedapal y presentar el comprobante de la operación.

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La información proporcionada no detalla el uso de una referencia de cobro para pagar sin el recibo impreso ni identifica códigos, canales o entidades específicas que acepten esa modalidad.

Solución de problemas al descargar el recibo de Sedapal en el navegador

Para descargar un recibo en Aquanet, primero se debe ingresar con el correo electrónico y la contraseña creados durante el registro. Después, el usuario debe ubicar la sección de “Constancias y pagos” o el apartado de consulta de recibos, seleccionar el período requerido y elegir la opción de descarga.

El comprobante se genera en PDF y puede guardarse en una computadora o teléfono. También puede enviarse por correo electrónico o imprimirse. En Sedapal Móvil, cada documento se abre mediante la opción “Ver el recibo”, desde donde puede almacenarse en el celular o compartirse por correo electrónico y aplicaciones de mensajería.

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Los textos enviados no incluyen indicaciones sobre fallas del navegador, bloqueos de descargas, errores al abrir el PDF o problemas técnicos específicos durante la consulta del recibo.