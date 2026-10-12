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Brenda Lobatón fija su gran meta para la temporada 2026/27: “Tengo que irme siendo campeona con San Martín”

La voleibolista peruana expresó su deseo de conquistar la Liga Peruana de Vóley con las ‘santas’ durante su cuarta temporada en el club

La voleibolista afrontará su cuarta campaña con las ‘santas’ y reconoció que tiene una cuenta pendiente con el club. (Video: La Cátedra Deportes)
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Brenda Lobatón afrontará la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley con un objetivo muy claro: salir campeona con la Universidad San Martín. Luego de la victoria por 3-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en la ‘Gala Santa’, la voleibolista nacional manifestó su ilusión por levantar el trofeo con el equipo de Santa Anita, en el que disputará su cuarta temporada.

La jugadora reconoció que tiene una cuenta pendiente con el conjunto ‘albo’ y aseguró que buscará aportar desde el lugar que le toque ocupar. “Esta temporada quiero sacarme esa espinita. Ya es mi cuarta temporada con San Martín, creo que ya es hora”, señaló tras el encuentro de presentación del plantel.

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Lobatón fue más allá y dejó clara la importancia que tiene este desafío en su carrera. “Tengo que irme siendo campeona, así que voy a dar lo mejor de mí en cada partido, en lo que pueda apoyar al equipo”, afirmó, con la mira puesta en una campaña en la que San Martín buscará competir por el título nacional.

La voleibolista explicó que su ambición no depende únicamente de tener protagonismo dentro de la cancha. También destacó la importancia de respaldar a sus compañeras y mantener la unión del grupo durante una temporada exigente.

“Si el profesor me necesita, que esté dentro del campo, voy a dar lo mejor de mí. Si tengo que estar igual en banca, voy a apoyar a mis compañeras. Y creo que eso es lo bonito de un grupo, que todos nos apoyemos para sacar esto adelante”, manifestó.

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Brenda Lobatón anhela despedirse de San Martín con el título de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Brenda Lobatón anhela despedirse de San Martín con el título de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: USMP Vóley

Sus palabras reflejan el compromiso con el equipo en una campaña en la que San Martín presenta una plantilla renovada. Para Lobatón, el reto será encontrar la mejor versión colectiva y aprovechar las condiciones individuales de las jugadoras para pelear por los objetivos trazados.

San Martín ganó 3-0 en la Gala Santa

La Universidad San Martín tuvo una presentación auspiciosa ante su público al imponerse por 3-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata, subcampeón del vóley argentino. El partido se resolvió con parciales de 25-22, 25-17 y 25-23, en un encuentro que también permitió observar el estado de preparación del equipo para la nueva temporada.

Lobatón se mostró contenta por el respaldo recibido en el Polideportivo Lucha Fuentes y consideró que la jornada representó un primer paso en el camino que recorrerán durante los próximos meses.

“La verdad que estoy muy contenta, muy feliz por este día. La gente muy bonita que vino a apoyarnos el día de hoy. Esto es un pasito de toda la temporada que se nos viene junto con ellos. Esperemos salir campeones”, expresó.

Un plantel renovado que busca acoplarse

La popular ‘Canguro’ explicó que la conformación del equipo cambió considerablemente para la temporada 2026/27, con una presencia importante de jugadoras extranjeras y jóvenes voleibolistas nacionales. Por ello, considera que el trabajo colectivo será determinante para consolidar el rendimiento del plantel.

“El equipo es totalmente nuevo, son seis extranjeras. Somos solamente creo que cinco o seis nacionales. Dentro de ellas, hay menores. Entonces el equipo se está acoplando recién, pero tenemos muchas individualidades muy buenas”, comentó.

San Martín venció 3-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en la 'Gala Santa' con Brenda Lobatón como figura.
San Martín venció 3-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en la 'Gala Santa' con Brenda Lobatón como figura. Crédito: USMP Vóley

Sobre lo ocurrido durante el partido ante Gimnasia, Lobatón señaló que algunas de sus compañeras sintieron los nervios propios de jugar ante un público numeroso. En ese sentido, explicó que las jugadoras con mayor experiencia intentaron transmitirles tranquilidad para que pudieran desenvolverse con confianza.

“Hoy salieron nerviosas las chicas, las comprendemos porque hay algunas que no han jugado con tanta gente como acá, el calor que se vive aquí del deporte. Entonces, les dijimos: ‘jueguen tranquilas, no se presionen todavía, esto recién empieza’. Entonces, a seguir nada más”, relató.

La atacante también destacó que el plantel viene trabajando para integrar a las últimas incorporaciones, entre ellas Paola Rivera y Yanlis Féliz, quienes se sumaron recientemente a los entrenamientos.

“Nos estamos preparando superbién. Recién hace una semana vino Paola, Yanlis, entonces el equipo se está complementando muy bonito. Tenemos que entrenar superduro igual para estar completas y a darle”, sostuvo.

Con el triunfo en la Gala Santa como primer resultado de su preparación, San Martín continuará trabajando para llegar en mejores condiciones al inicio de la Liga Peruana de Vóley. Para Brenda Lobatón, el desafío tiene un componente especial: en su cuarta temporada con el club, quiere convertir la ilusión de levantar el título en una realidad.

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