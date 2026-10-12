Pago del recibo de luz y reconexión tras corte por deuda

Una imagen que simula una cocina muestra electrodomésticos y dispositivos conectados a la corriente, indicando la alerta de Osinergmin sobre su consumo de energía en modo de espera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El impago de un solo recibo de luz no habilita a las empresas eléctricas a cortar el suministro en Perú. La normativa vigente, supervisada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), establece que la interrupción del servicio solo procede cuando la deuda acumula al menos dos facturaciones consecutivas impagas, un criterio que busca proteger a los usuarios frente a suspensiones apresuradas y que convive con la obligación de las concesionarias de notificar previamente al cliente sobre su situación de mora.

A partir de ese umbral, las distribuidoras eléctricas quedan facultadas para ejecutar el corte físico del servicio, aunque el procedimiento no es inmediato ni discrecional. El usuario debe recibir avisos previos sobre el vencimiento de sus recibos y, una vez concretada la deuda, cuenta con mecanismos de pago inmediato y de fraccionamiento antes de que la medida se haga efectiva. Osinergmin fiscaliza que estas etapas se cumplan y atiende las denuncias de quienes consideran que el corte fue indebido.

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Osinergmin advierte sobre el consumo residual de electricidad en electrodomésticos que permanecen enchufados aunque estén apagados en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite de reconexión, por su parte, tiene plazos y costos regulados que varían según la empresa concesionaria, pero que en todos los casos buscan garantizar la reposición del suministro en un período breve una vez saldada la obligación pendiente. A esto se suma la posibilidad de fraccionar la deuda en varias cuotas, una alternativa habilitada por las propias distribuidoras para usuarios que no pueden cancelar el monto total de una sola vez.

Existe además un mecanismo adicional para los usuarios que consideran que el monto facturado no corresponde a su consumo real: la solicitud de verificación del medidor, un procedimiento gratuito que puede derivar en un reclamo formal si se detectan irregularidades en la lectura o en el funcionamiento del equipo.

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Una familia peruana analiza el costo de la factura de servicios públicos junto a cuadernos y una calculadora en la mesa de su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántos recibos impagos originan la suspensión del servicio eléctrico

La normativa eléctrica peruana resguarda a los usuarios de cortes arbitrarios al establecer que no se puede suspender el servicio si solamente existe un mes de deuda. Esta disposición, contemplada en el marco de derechos y deberes que difunde Osinergmin, implica que la empresa concesionaria debe esperar a que se acumule una segunda facturación vencida antes de proceder con la interrupción del suministro.

El fundamento de esta regla responde a la necesidad de dar un margen razonable a los hogares para regularizar su situación sin perder acceso a un servicio esencial. Antes de ejecutar el corte, la distribuidora está obligada a notificar al usuario sobre el estado de su cuenta, de modo que este pueda cancelar la deuda o acordar un fraccionamiento antes de que se concrete la medida. Si el corte se realiza sin cumplir estos requisitos, el afectado puede presentar un reclamo directo ante la empresa y, en caso de no obtener respuesta satisfactoria, elevar una denuncia ante el regulador.

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foco - electricidad

Canales digitales para pagar tu recibo de luz vencido de forma inmediata

Las empresas distribuidoras han habilitado plataformas en línea que permiten cancelar recibos vencidos sin necesidad de acudir a una oficina física. En el caso de Luz del Sur, por ejemplo, el usuario ingresa a la web de la compañía, consulta su suministro y, si registra una deuda, puede elegir entre tres modalidades de pago: cancelar la deuda total, abonar únicamente la deuda vencida o realizar un pago a cuenta, con un monto mínimo de 0,50 soles para esta última opción.

Una vez seleccionada la modalidad, el sistema solicita elegir el medio de pago disponible, que habitualmente incluye tarjetas de débito o crédito y transferencias bancarias. Este tipo de herramienta digital, replicada con variantes por las distintas concesionarias eléctricas del país, permite acreditar el pago de forma casi inmediata y agiliza el inicio del trámite de reconexión cuando el servicio ya fue cortado por falta de pago.

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Luz del Sur realizó un operativo en San Juan de Miraflores para retirar cables de telecomunicaciones instalados demasiado cerca de redes eléctricas de media tensión. Difusión

Costos y plazos máximos para el trámite de reconexión de energía eléctrica

Superada la causa que originó el corte, la empresa eléctrica tiene la obligación de reponer el suministro dentro de un plazo máximo de 24 horas, según establece el Decreto Ley 25844 y su reglamento, el Decreto Supremo 009-93-EM. Este plazo corre desde el momento en que el usuario acredita el pago de la deuda, incluidos los intereses correspondientes y el costo del trámite de reconexión.

El cobro por este concepto está regulado y únicamente procede cuando el corte respondió a una deuda efectiva del cliente; si la interrupción del servicio resultó indebida, la concesionaria no puede exigir el pago de ningún cargo asociado a la reposición. Para solicitar la reconexión, el usuario debe presentar ante la oficina de atención al cliente de la distribuidora el comprobante de pago de la deuda y del costo de reconexión, y exigir que la reposición se concrete dentro del plazo establecido. Si la empresa incumple ese término, el afectado puede presentar un reclamo formal ante la propia concesionaria y, de no obtener solución, trasladar la denuncia a Osinergmin.

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Opciones de fraccionamiento de deuda con las empresas concesionarias

Los usuarios que no pueden cancelar de una sola vez el monto adeudado tienen la posibilidad de solicitar un convenio de fraccionamiento ante la empresa concesionaria que les brinda el servicio. Este mecanismo, enmarcado en la protección al usuario eléctrico que supervisa Osinergmin, permite dividir la deuda en cuotas y evitar así la suspensión del suministro mientras se mantenga el cumplimiento del acuerdo.

Las condiciones específicas del fraccionamiento, como el número de cuotas y la existencia o no de intereses, dependen de las políticas internas de cada distribuidora, aunque el marco regulatorio exige que la empresa informe al usuario sobre esta alternativa antes de ejecutar un corte por deuda. En contextos excepcionales, como ocurrió durante la pandemia de covid-19, el Estado dispuso de forma transitoria la ampliación de estos plazos hasta 24 meses sin intereses ni moras para los usuarios con consumos menores, una medida que ilustra el margen de maniobra que tienen las autoridades para flexibilizar las condiciones de pago cuando las circunstancias lo justifican.

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Fuera de esos escenarios extraordinarios, el fraccionamiento ordinario continúa disponible como una vía permanente para regularizar deudas sin perder el acceso al servicio.

Osinergmin recomienda cortar el suministro eléctrico desde el interruptor general si entra agua a una casa o negocio y pedir la revisión de un electricista calificado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo solicitar la verificación del medidor si consideras excesivo el cobro del recibo

Cuando un usuario considera que el monto facturado no corresponde a su consumo real, tiene derecho a ser informado cuando la empresa eléctrica requiera revisar el medidor y, a su vez, a solicitar esa verificación de forma directa. El trámite se presenta ante la propia concesionaria a través de distintos canales: de manera verbal en sus oficinas de atención, por vía telefónica, mediante correo electrónico o a través del libro de observaciones eléctricas disponible en cada local.

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Al formular el reclamo, el usuario debe indicar el número de suministro que figura en su recibo, sus datos personales y un medio de contacto para recibir notificaciones. La empresa está obligada a responder entre 10 y 30 días hábiles, según el tipo de reclamo, y a notificar su resolución en un plazo máximo de cinco días hábiles adicionales una vez emitida. El reclamo es gratuito y no requiere la contratación de un abogado. Si el usuario no está conforme con la respuesta recibida, puede apelar en un plazo máximo de 15 días hábiles, y el caso pasa entonces a revisión de Osinergmin, que actúa como segunda instancia administrativa. Mientras el reclamo se encuentra en trámite, la empresa no puede cortar el servicio por la deuda cuestionada ni incorporarla en los recibos posteriores.