De la amonestación a la expulsión: las sanciones que plantea el Ministerio de Educación para los escolares

El Ministro de Educación, José Antonio Chang, presenta los nuevos lineamientos para la gestión de la disciplina escolar, detallando las conductas que constituyen faltas graves y muy graves, desde el uso indebido de celulares hasta el acoso escolar.| TV Perú

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El Ministerio de Educación del Perú (Minedu) planteó una escala de siete medidas para responder a faltas cometidas por estudiantes de colegios públicos, desde una amonestación hasta la separación definitiva de la institución educativa. El esquema distingue entre medidas correctivas, de carácter formativo, y sanciones que debe aplicar el director.

El ministro de Educación, José Antonio Chang, señaló que las reglas buscan restablecer la autoridad en las escuelas y proteger a los alumnos que sufren agresiones. Según explicó, la expulsión se reservará para faltas muy graves, la acumulación de suspensiones o la reiteración sistemática de conductas inapropiadas.

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El Ministro de Educación, José Antonio Chang, presenta el nuevo protocolo de acciones frente a las faltas de los estudiantes. Se detallan los cinco criterios de proporcionalidad y las medidas que van desde la amonestación hasta la separación definitiva.| Video: TV Perú

Cuatro medidas correctivas para faltas leves

Los docentes podrán aplicar cuatro acciones formativas ante infracciones leves. La respuesta deberá considerar la edad del estudiante, su desarrollo, antecedentes de conducta, el contexto del hecho, el daño ocasionado, el arrepentimiento y la reparación.

La escala comienza con la amonestación, que puede ser verbal o escrita. Es la medida inicial para advertir al alumno sobre una conducta que contraviene las reglas de convivencia.

En segundo lugar figura la reparación del daño. Si un estudiante deteriora el cuaderno, libro u otro bien de un compañero, deberá reponerlo o asumir la acción que corresponda para reparar el perjuicio.

La tercera alternativa es la restricción temporal de espacios de recreación o actividades. Esta medida limita por un período determinado la participación del alumno en determinados espacios o actividades, sin que ello suponga apartarlo de las clases.

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El cuarto nivel consiste en la separación temporal del aula, con permanencia en la institución educativa. El estudiante permanece en el colegio, aunque deja el salón de clases durante el tiempo definido por la autoridad escolar.

La escala de sanciones del Minedu en colegios públicos que puede terminar en la expulsión| Foto: Difusión

Estas son las medidas sancionadoras

La primera es la suspensión de hasta tres días hábiles, que podrá imponerse como máximo cuatro veces en un año. Esta medida procederá ante tres faltas graves en un trimestre o ante una falta grave, de acuerdo con la escala expuesta.

El siguiente nivel es la matrícula condicional. Se aplicará frente a faltas leves reiteradas, dos o más suspensiones, falta de apoyo familiar o una calificación desaprobada en conducta.

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La máxima sanción es la separación definitiva o expulsión. El Minedu indicó que podrá aplicarse cuando el estudiante acumule tres suspensiones en el año, cometa una falta muy grave que lo justifique o incurra en reiteración sistemática de conductas sancionadas.

¿Cuáles son las faltas graves en los colegios públicos?

De acuerdo con el Minedu, estas son las faltas consideradas graves:

Daño a la propiedad escolar.

Reincidencia en tres o más faltas leves durante el año.

Uso indebido de celulares u otros dispositivos electrónicos dentro de la institución educativa.

Más de tres tardanzas injustificadas en un bimestre.

Agresión física leve sin lesión.

Agresión psicológica.

Posesión o consumo de sustancias prohibidas.

Presentación de justificativos simples adulterados.

Conductas que vulneren la intimidad, dignidad o integridad de integrantes de la comunidad educativa.

Retos o incitación a conductas peligrosas o humillantes.

Actos que atenten contra la imagen institucional.

¿Existe la reconsideración a la expulsión?

Cuando se trate de una falta leve, el colegio deberá realizar una comunicación formal a la familia. En los casos graves o muy graves, deberá citar al padre, madre o apoderado para establecer acuerdos y compromisos verificables.

Toda falta deberá quedar registrada con la fecha, el día, la identificación del docente y del estudiante involucrado. Si el caso es grave o muy grave, tendrá que reportarse al director de inmediato y, como plazo máximo, dentro de las 24 horas.

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La reconsideración solo estará habilitada ante una separación definitiva. La familia contará con tres días hábiles para presentar el pedido, mientras que la institución educativa tendrá cinco días hábiles para resolverlo.