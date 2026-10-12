Perú

Sedapal Clarita: asistente virtual para consultar saldo y recibos de agua en Lima y Callao

Los usuarios pueden revisar saldos, conocer requisitos y efectuar gestiones comerciales por plataformas digitales, mientras que WhatsApp queda reservado para incidencias operativas

Los usuarios de Sedapal pueden recurrir a distintos canales según el trámite, consulta o incidencia que necesiten resolver. | Foto: Sedapal
Los usuarios de Sedapal pueden recurrir a distintos canales según el trámite, consulta o incidencia que necesiten resolver. | Foto: Sedapal
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Las dudas sobre el agua en las casa surgen en varios momentos. Sin embargo, ya no es necesario llamar para conocer detalles de tu recibo u otras operaciones. Sedapal cuenta con su asistente virtual Clarita, la cual atiende consultas y solicitudes sobre agua potable y alcantarillado durante las 24 horas, a través de canales digitales como WhatsApp, el portal web y Facebook Messenger.

La herramienta está dirigida a los usuarios de Lima y Callao que buscan resolver trámites sin acudir a una oficina o llamar al Aquafono.

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Número de suministro de Sedapal -
Número de suministro de Sedapal - Andina

¿Qué es Clarita de Sedapal?

Clarita es el canal de atención automatizada de Sedapal para consultas vinculadas al servicio de agua potable y alcantarillado. La asistente virtual responde mensajes sobre saldos, lugares y medios de pago, falta de agua, baja presión, nuevas conexiones y cambios de titularidad.

En el menú inicial incluye opciones para comunicar falta de agua o baja presión, consultar el saldo, ubicar lugares de pago y conocer los requisitos para adquirir una conexión o modificar la titularidad de una propiedad o empresa.

De esta forma, puedes interactuar en tiempo real para conocer averías o reportar tu caso.

Una mano sostiene un teléfono inteligente que muestra un chat de WhatsApp de Sedapal con una fotografía de una tubería que pierde agua.
Un usuario reporta una fuga de agua a la empresa Sedapal a través de un chat en la aplicación WhatsApp desde un teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para consultar tu recibo de agua

Para realizar una consulta sobre el estado de cuenta, el usuario debe ingresar a uno de los canales digitales de Clarita y seleccionar la opción “Consulta de saldo”. El sistema ofrece una ruta directa desde el menú principal de atención.

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El proceso puede resumirse en los siguientes pasos:

  • Ingresar al portal de Sedapal
  • Abrir el chat de Clarita.
  • Elegir la alternativa “Consulta de saldo”.
  • Seguir las indicaciones que solicite el sistema para identificar el suministro.
  • Revisar la información disponible sobre el monto pendiente y las opciones de pago.

Puedes volver a hacerle otra pregunta si tienes nuevas dudas de tu recibo.

Reporte de averías, falta de agua y tuberías rotas desde la aplicación

El menú de Clarita incluye una opción para comunicar problemas de falta de agua o baja presión. Desde ese canal, los usuarios pueden registrar una incidencia sin recurrir a la línea telefónica de atención.

Sedapal también menciona la posibilidad de informar incidencias relacionadas con el servicio a través de WhatsApp. Recuerda que este es un canal exclusivo para reportar avería.

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Ventajas de usar la atención automatizada de Sedapal

La principal característica de Clarita es su disponibilidad permanente. El canal funciona las 24 horas, los siete días de la semana, según informó Sedapal, lo que permite realizar consultas fuera del horario de atención presencial.

La empresa sostiene que este mecanismo puede reducir la demanda sobre el Aquafono, la línea telefónica de atención al cliente. La atención digital busca evitar esperas y saturación en las comunicaciones, al concentrar trámites frecuentes en un sistema de mensajería.

Canales de Sedapal según el tipo de consulta

  • Falta de agua, baja presión, aniegos, fugas u otras emergencias operativas: WhatsApp de Sedapal para atenciones operativas y de emergencia.
  • Consulta de recibos, saldo pendiente y requisitos para trámites: App Sedapal, AquaNet, Aquafono al (01) 317 8000 o Clarita.
  • Cambio de titularidad y otros trámites comerciales: App Sedapal, AquaNet, Aquafono al (01) 317 8000 o Clarita.
  • Reclamos comerciales: AquaNet, Aquafono al (01) 317 8000 o el portal de Sedapal.
  • Recibo de agua no recibido: AquaNet, Aquafono al (01) 317 8000 o el portal de Sedapal.
  • Consultas sobre tarifas: AquaNet, Aquafono al (01) 317 8000 o el portal de Sedapal.
  • Presentación de documentos, solicitudes formales o escritos: Mesa de Partes Virtual.
  • Solicitud de una conexión nueva de agua o alcantarillado: Favencon.
  • Pago no procesado o pago realizado por error: correo electrónico sedanet@callcenter.sedapal.com.pe.
  • Orientación general: cuentas oficiales de Sedapal en Facebook, Instagram y X.

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