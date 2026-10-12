Centros de servicio y oficinas de Sedapal en Lima, ubicación y horarios de atención

Una computadora portátil y teléfonos móviles exhiben la plataforma de consulta digital del recibo del servicio de agua de Sedapal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) mantiene activa una red de centros de servicio y agencias comerciales distribuidas en distintos puntos de la capital para que los usuarios realicen trámites relacionados con el suministro de agua y alcantarillado. La empresa estatal, con sede principal en la Autopista Ramiro Prialé 210, en El Agustino, concentra en estas oficinas descentralizadas la atención al público de Lima y Callao, una jurisdicción que agrupa a millones de clientes.

Los centros de servicio funcionan como el punto de contacto directo entre la compañía y los usuarios para gestiones que no pueden resolverse por los canales digitales. Entre los trámites más frecuentes figuran los reclamos por facturación, las consultas sobre cortes del servicio, las solicitudes de reconexión y los pedidos de nuevas conexiones de agua y desagüe.

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Además de la atención presencial, Sedapal dispone de canales alternativos como el Aquafono, que opera las 24 horas a través del número 317-8000, y la oficina virtual Aquanet, donde los clientes pueden revisar recibos, consultar historiales de consumo y presentar gestiones sin desplazarse hasta una sede física.

Un usuario reporta una fuga de agua a la empresa Sedapal a través de un chat en la aplicación WhatsApp desde un teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa recomienda verificar previamente los horarios y la disponibilidad de cada agencia, ya que estos pueden sufrir modificaciones por feriados, trabajos de mantenimiento o medidas internas de la compañía. La información oficial se actualiza en el portal institucional www.gob.pe/sedapal. A continuación, el detalle de las principales sedes de atención en Lima, los horarios vigentes, los trámites que requieren presencia física y las alternativas para evitar colas en las oficinas.

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Centros de atención de Sedapal en Breña, Surquillo, Comas y Villa El Salvador

El centro de servicio de Breña se ubica en la avenida Tingo María 600, a seis cuadras de la avenida Colonial y a nueve de la avenida homónima. Esta sede atiende a clientes de Lima Cercado, Jesús María, La Victoria, Magdalena, Pueblo Libre y San Miguel, además de contar con un módulo diferenciado para clientes especiales.

En Surquillo, la agencia funciona en la avenida Angamos Este 1450, a una cuadra del cruce con la avenida República de Panamá y a tres de la avenida Tomás Marzano. Esta oficina concentra los trámites de los distritos cercanos al corredor de Angamos y forma parte de las sedes más consultadas por su ubicación central.

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Número de suministro de Sedapal - Andina

El centro de Comas opera en la avenida Víctor Andrés Belaúnde Oeste 500, en la urbanización El Retablo, a cuatro cuadras de la avenida Universitaria y a cinco de la avenida Túpac Amaru. Desde esta agencia se atiende a usuarios de Carabayllo, Puente Piedra, Rímac, Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos.

Por último, la sede de Villa El Salvador se encuentra en la avenida Separadora Industrial 300, en el primer sector, entre la avenida 1 de Mayo y la avenida El Sol. Esta oficina cubre las gestiones de clientes residentes en Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Negra, Punta Hermosa, San Bartolo, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y el propio distrito de Villa El Salvador.

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Número de suministro de Sedapal - Andina

Horario de atención presencial en la oficina central y sedes descentralizadas

Todos los centros de servicio de Sedapal en Lima mantienen un esquema de atención de lunes a sábado. El área de atención al cliente funciona de 8:20 a 16:00 horas, mientras que el módulo de pagos extiende su horario hasta las 17:00 horas en la mayoría de las agencias.

La sede principal, ubicada en El Agustino, replica este esquema para los servicios de venta de conexiones y créditos, también disponibles de 8:20 a 16:00 horas de lunes a sábado. El horario de pagos en esta sede se extiende hasta las 17:00 horas, en línea con el resto de las agencias descentralizadas.

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Fuera de estas franjas horarias, el único canal de contacto directo con la empresa es el Aquafono, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, tanto para llamadas desde teléfonos fijos como celulares. Este servicio permite registrar reportes de incidencias y derivarlos al área correspondiente, aunque no reemplaza la gestión presencial para los trámites que requieren documentación física.

Un teléfono inteligente muestra las opciones de pago digital disponibles para cancelar el recibo del servicio de agua de Sedapal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trámites que requieren atención presencial en las agencias de Sedapal

Si bien la empresa impulsa el uso de canales digitales, existen procedimientos que todavía demandan la presencia del usuario en una oficina. Entre ellos se encuentran las solicitudes de factibilidad para conexiones nuevas de agua y alcantarillado, las independizaciones de servicios y las ampliaciones de diámetro de conexión, que en algunos casos requieren una inspección previa en el domicilio.

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Los reclamos sobre el monto facturado, cuando el cliente considera que la lectura del medidor o el cobro no corresponde al consumo real, pueden iniciarse por vía digital a través de la Sede Electrónica, pero la empresa mantiene puntos de atención presencial en Comas, Breña, San Juan de Lurigancho, Callao y Ventanilla para quienes prefieran resolver la gestión de manera directa.

Otros procedimientos que suelen requerir presencia física incluyen la verificación de documentos para trámites administrativos no comerciales, la presentación de escritos con firma original y los casos en los que el sistema de Mesa de Partes Virtual exige respaldo documentario adicional. En estos casos, los plazos de atención comienzan a correr desde el día hábil siguiente a la presentación del documento.

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Para los procedimientos que sí admiten gestión remota, Sedapal dispone de la Mesa de Partes Virtual, disponible las 24 horas, los siete días de la semana, donde el usuario puede adjuntar un archivo en formato PDF de hasta 40 megabytes y recibir un cargo de recepción por correo electrónico.

Un reservorio de la empresa Sedapal se ubica en un sector denso de Lima, donde la antigüedad de la infraestructura plantea retos de abastecimiento. (Latina / Punto final)

Cómo sacar cita previa para evitar colas en los centros de servicio de Lima

Para reducir los tiempos de espera en las agencias, Sedapal ofrece a sus usuarios la posibilidad de gestionar algunos trámites a través de la oficina virtual Aquanet, una plataforma donde los clientes pueden afiliarse con su número de DNI, carné de extranjería, pasaporte o RUC, además del número de suministro y una referencia de cobro presente en el recibo.

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El registro en Aquanet es gratuito e inmediato. Quienes ingresan por primera vez deben completar un formulario con sus datos personales y, al finalizar, recibir un código de verificación en su correo electrónico para activar la cuenta. Una vez habilitado el acceso, el usuario puede revisar consumos históricos, imprimir recibos simples y consultar el estado de trámites sin necesidad de acudir a una sede.

Para consultas rápidas sobre el servicio, Sedapal también habilitó el chatbot Clarita, un asistente virtual disponible en su portal web que responde dudas frecuentes sobre pagos, cortes programados y procedimientos básicos. Este canal complementa al Aquafono y busca reducir la afluencia de personas que acuden a las oficinas únicamente por consultas que pueden resolverse de manera remota.

Una persona consulta y descarga su recibo del servicio de agua de Sedapal mediante un teléfono inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atención preferencial para adultos mayores y personas con discapacidad

Las agencias de Sedapal mantienen criterios de atención diferenciada para los grupos considerados prioritarios según la normativa peruana, entre ellos los adultos mayores, las personas con discapacidad y las mujeres embarazadas. Estos usuarios cuentan con el derecho a ser atendidos sin necesidad de aguardar en la fila general, conforme a las disposiciones vigentes para la atención al público en entidades que prestan servicios esenciales.

En los centros de servicio de Lima, el personal administrativo está encargado de identificar a estos usuarios al ingreso y derivarlos a los módulos correspondientes, de manera que la gestión se resuelva con prioridad frente al resto de clientes. Esta modalidad busca garantizar el acceso efectivo a los trámites sin que las condiciones físicas o la edad representen una barrera adicional.

La empresa recomienda a quienes requieran este tipo de atención que acudan en el horario habitual de 8:20 a 16:00 horas, de lunes a sábado, y que porten la documentación correspondiente para acreditar su condición cuando el trámite así lo exija. En los casos de reclamos o solicitudes que requieran un seguimiento posterior, el usuario puede continuar el trámite por los canales digitales de la empresa una vez iniciado el proceso en la sede.