Las disculpas de Diego Melián tras la nueva derrota de Sport Boys ante Alianza Atlético: “No estuvimos a la altura”

El cuadro sullanense se impuso 3-1 en el Callao y esto fue lo que dijo el portero de los 'rosados' - Crédito: L1MAX.

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Sport Boys perdió como local ante Alianza Atlético en una tarde para olvidar en el Callao. El resultado dejó un sabor amargo en el plantel y en la hinchada, que esperaba una victoria que no llegó.

Al término del encuentro, el arquero Diego Melián salió a dar la cara y ofreció disculpas públicas por una actuación que, según él mismo admitió, estuvo muy lejos de lo que el club y sus seguidores merecían.

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El guardameta reconoció que el equipo funcionó bien en el primer período, pero que todo lo construido en esos 45 minutos se derrumbó en la segunda mitad, donde los rosados no lograron sostener el nivel ni encontrar respuestas ante el rival.

Una primera parte prometedora que no resistió el complemento

Sport Boys pasó de generar ilusión en el primer tiempo a ofrecer una imagen preocupante tras el descanso. Diego Melián reconoció la caída del rendimiento colectivo y pidió disculpas a los hinchas por la derrota en el Callao. (L1 MAX)

El partido tuvo dos caras completamente distintas. Durante el primer tiempo, Sport Boys mostró una versión sólida, con orden táctico y situaciones favorables que generaron expectativa en las tribunas. Sin embargo, al regreso del descanso, el equipo se desdibujó por completo. La intensidad bajó, los errores se multiplicaron y Alianza Atlético supo aprovechar los espacios que los locales dejaron.

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Melián no buscó evasivas al momento de explicar lo ocurrido. “Hicimos un muy buen primer tiempo. En el segundo tiempo no hicimos las cosas bien”, señaló el arquero ante las cámaras de L1 MAX, con la frustración todavía visible en el rostro. Su autocrítica fue directa y sin rodeos: el equipo no respondió cuando más lo necesitaba, en un partido que tenía una carga especial por tratarse de una fecha clave en el torneo.

Las disculpas llegaron con la misma franqueza. “Las disculpas del caso porque no estuvimos a la altura”, expresó Melián, consciente de que la derrota en condición de local duele distinto, más aún cuando el conjunto había salido a buscar los tres puntos desde el inicio. Para el guardameta, la responsabilidad es colectiva y no hay lugar para excusas: lo que pasó en la segunda mitad debe corregirse de cara al próximo compromiso.

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La ilusión por el título, intacta pese al traspié

La caída en el Callao golpeó a Sport Boys, pero no apagó sus aspiraciones en el campeonato. Diego Melián recordó que la lucha sigue abierta y remarcó la necesidad de recuperar los puntos en la próxima jornada. (Liga 1)

A pesar del golpe anímico que implica caer en casa, Melián se encargó de transmitir un mensaje de confianza hacia adelante. El campeonato, según destacó, todavía no tiene dueño y la tabla apretada convierte cada fecha en una oportunidad de recuperación.

“El campeonato está muy apretado y obviamente que sigue intacta porque cualquiera le gana a cualquiera”, afirmó el portero, quien también anticipó que el grupo irá con todo al siguiente encuentro. “Tenemos que ir por los tres puntos y ya volver a meternos ahí en la pelea”, agregó, con la vista puesta en retomar el camino ganador junto a sus compañeros.

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La derrota ante Alianza Atlético no cierra ninguna puerta, pero sí obliga a Sport Boys a reaccionar de inmediato. En una liga donde los márgenes son estrechos y los puntos pesan cada vez más, un nuevo tropiezo podría complicar seriamente las aspiraciones del equipo rosado. Por eso, la consigna dentro del vestuario, según dejó entrever Melián, es pasar la página lo antes posible y concentrarse en lo que viene.

El arbitraje, en el centro de la polémica, pero sin ser excusa

Diego Melián expresó su malestar por las decisiones arbitrales durante el choque en el Callao, aunque puso el acento en los errores de su propio equipo. El arquero reconoció que Sport Boys debe corregir su rendimiento. (Liga 1)

Uno de los momentos más comentados de la tarde fue la actitud del plantel local hacia el árbitro durante el desarrollo del partido. Las protestas fueron constantes y llamaron la atención de los presentes en el estadio. Consultado al respecto, Melián reconoció que hubo situaciones puntuales en las que los fallos del juez beneficiaron al visitante, aunque fue cuidadoso al momento de dimensionar ese factor.

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“Los árbitros cuando te van metiendo es más que nada en las chiquitas, no es tanto en cosas tan importantes, tan relevantes. Y si vos te fijás, la verdad, por varios momentos del partido todas las chiquitas eran para ellos”, explicó el guardameta, quien sin embargo fue enfático en que eso no puede convertirse en el argumento central para justificar el resultado.

“No es excusa. Nosotros lo hicimos muy mal segundo tiempo y tenemos que hacernos cargo de eso”, cerró Melián, con una madurez que contrasta con la bronca del momento. Para el arquero, señalar al árbitro sería esquivar una responsabilidad que le pertenece al grupo: la de haber bajado los brazos en el complemento cuando el partido todavía estaba en disputa.

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Sport Boys deberá sacudirse rápido el mal sabor de esta caída y presentarse en su próximo partido con una versión muy distinta a la del segundo tiempo ante Alianza Atlético. La hinchada espera respuestas, y Melián ya anticipó que el equipo tiene la obligación de dárselas.