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La emoción de Camila Monge tras la clasificación de Perú al Mundial y a la final del Sudamericano Sub 19: “Queremos ser campeonas”

La atacante de Regatas Lima ha asumido su rol de capitana en el equipo y celebró con euforia la dramática victoria ante Brasil que selló el boleto de la ‘bicolor’ a la Copa del Mundo. “Un peruano jamás se rinde”, consignó

Tras una infartante victoria en 5 sets, Camila Monge, capitana de la selección peruana de voleibol Sub-19, comparte sus emociones. Perú clasifica a la final del Sudamericano y asegura su cupo en el Mundial.
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Desbordada por la emoción, Camila Monge celebró la clasificación de Perú a la final del Campeonato Sudamericano Sub 19 y al Mundial de la categoría, luego del triunfo por 3-2 ante Brasil en Maracaibo, Venezuela. La capitana de la selección valoró la reacción del equipo en el set decisivo y apuntó al objetivo que afrontará la ‘bicolor’ en la definición continental.

El conjunto dirigido por Martín Escudero se impuso con parciales de 25-15, 16-25, 25-21, 17-25 y 15-7 en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte. El resultado le aseguró uno de los tres cupos sudamericanos para la Copa del Mundo Sub 19 de 2027 y lo instaló en la pelea por el título.

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Monge, atacante de Regatas Lima, habló a pie de cancha tras una semifinal que se resolvió en cinco sets. La voleibolista resaltó la capacidad de recuperación de sus compañeras frente a un rival que había igualado dos veces el partido.

Fueron cinco sets bastante complicados. Nunca den a un peruano caído. Jamás. Un peruano saca su garra. Nosotras la sacamos cuando fue necesario. Un peruano jamás se rinde. Por eso luchamos por nuestra camiseta. Salimos a ganar este quinto set”, sostuvo la capitana peruana.

Aficionados en una tribuna sostienen una pancarta con el texto PERÚ ES CLAVE y banderas peruanas junto a un marcador en pantalla
Aficionados peruanos celebran en la tribuna la victoria de la selección de voleibol sub-19 frente a Brasil en el torneo sudamericano.

La jugadora también puso el foco en el respaldo interno del plantel durante los momentos de mayor tensión. Perú llegó a la semifinal con tres victorias en la fase de grupos, pero debió sostener un duelo cambiante frente a Brasil para extender su campaña sin derrotas.

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“Estuvimos calmadas para hacer lo que teníamos que hacer. Los cinco sets fueron bastante peleados. Lo que puedo decir es que yo amo a mi equipo. Gracias a ellas y a la confianza que me transmiten puedo jugar como juego”, expresó Monge.

El triunfo ante Brasil tuvo un valor doble para Perú. El equipo avanzó a la final del Sudamericano y evitó disputar el partido por el tercer puesto, instancia que definirá el último clasificado de la región al Mundial de 2027.

Perú espera rival

La selección peruana conocerá a su adversario tras la otra semifinal entre Venezuela y Argentina. El ganador de ese cruce avanzará a la definición y obtendrá también su pasaje directo a la Copa del Mundo, mientras que el perdedor enfrentará a Brasil por la tercera plaza mundialista.

Camila Monge, la capitana de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026.
Camila Monge, la capitana de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026. Crédito: Captura Voley Zone.

La final está programada para este domingo 11 de octubre a las 19:00 horas de Perú, en el mismo escenario de Maracaibo. Monge anticipó que el plantel buscará cerrar el torneo con el título continental, sin importar el rival que quede del otro lado de la llave.

Vamos a salir con todo mañana. Vamos a salir a golpear a quien tengamos que golpear. Acá estamos porque queremos ser campeonas”, manifestó la atacante, una de las referentes ofensivas del equipo peruano en el certamen.

Perú llegó a las semifinales como líder invicto del Grupo A. En su recorrido previo, venció 3-1 a Chile, superó por el mismo marcador a Venezuela y cerró la primera fase con un 3-0 frente a Uruguay. Brasil, en cambio, terminó segundo en el Grupo B tras perder ante Argentina.

Así fue la victoria de Perú vs Brasil

Perú tomó el control desde el inicio de la semifinal. La selección nacional construyó una ventaja de seis puntos en el primer set y encontró respuestas en el bloqueo para limitar los ataques brasileños. El parcial terminó 25-15 para la ‘bicolor’.

Pura emoción en la cancha. El equipo peruano de voleibol femenino U19 logra una hazaña inolvidable al vencer a su clásico rival, Brasil. El video captura la euforia de las jugadoras, el cuerpo técnico y la hinchada tras el último punto que les dio la victoria.

Brasil respondió en el segundo capítulo con un arranque de 4-0. Perú cometió errores en la recepción y el saque, factores que permitieron a la ‘verdeamarela’ ampliar la diferencia y quedarse con el set por 25-16.

El tercer parcial ofreció el tramo más parejo del encuentro. Perú llegó a estar arriba 7-3, Brasil niveló 15-15 y el equipo de Escudero recuperó la ventaja con bloqueos oportunos. La selección nacional cerró el set 25-21, en medio de reclamos brasileños por una decisión arbitral.

Brasil forzó el quinto set después de imponerse 25-17 en el cuarto. Sin embargo, Perú respondió desde el comienzo de la definición. Se puso 3-2, amplió a 6-3 y no cedió la iniciativa. Los errores brasileños al servicio facilitaron el cierre peruano, que llegó con el 15-7 y la clasificación mundialista.

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