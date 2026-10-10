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Partidos de hoy, sábado 10 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada está imperdible: Universitario chocará con Melgar, Perú buscará su pase a la final frente Brasil por el Sudamericano Sub 19 de vóley, Barcelona y Real Madrid tendrán acción en LaLiga, respectivamente

Partidos de hoy, sábado 10 de octubre de 2026
Partidos de hoy, sábado 10 de octubre de 2026
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Hoy, sábado 10 de octubre, la jornada estará cargada de partidos emocionates: Universitario de Deportes recibirá a Melgar en el Monumental, Perú luchará con Brasil en semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley, Barcelona chocará con Getafe por LaLiga, Real Madrid hará lo suyo con Villarreal, y mucho más.

Con el debut de Fabián Bustos, los ‘cremas’ iniciarán un nuevo comienzo en el Torneo Clausura 2026. Por ello, buscarán volver a la senda del triunfo frente los ‘rojinegros’ en su condición de local para mantenerse en la lucha por el título del campeonato.

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Universitario se medirá con Melgar por el Torneo Clausura 2026.
Universitario se medirá con Melgar por el Torneo Clausura 2026.

Por otro lado, la selección peruana chocará con la escuadra brasileña para definir al primer finalista del Sudamericano Sub 19 de Vóley en Maracaibo. La ‘blanquirroja’ terminó líder del Grupo A tras el triunfo que sacó con Uruguay y aseguró su clasificación a las semifinales.

Además, el combinado nacional concluyó la fase de grupos invicto: no perdió ningún partido. Derrotó a Chile, Venezuela y las ‘charrúas’.

Perú enfrentará a Brasil por las semifinales por el Sudamericano Sub 19 de vóley 2026.
Perú enfrentará a Brasil por las semifinales por el Sudamericano Sub 19 de vóley 2026.

Partidos de Liga 1

- ADT vs FC Cajamarca (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Universitario de Deportes vs Melgar (19:00 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Partidos de Sudamericano Sub 19 de Vóley

- Perú vs Brasil (17:00 horas / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo / YouTube VOLEY ZONE TV)

- Venezuela vs Argentina (19:00 horas / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo / YouTube VOLEY ZONE TV)

Partidos de LaLiga

- Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao (07:00 horas / Disney+)

- Alavés vs Atlético de Madrid (09:15 horas / ESPN 2, Disney+)

- Barcelona vs Getafe (11:30 horas / ESPN 2, Disney+)

- Real Madrid vs Villarreal (14:00 horas / DSports, DGO, Paramount+, DAZN)

Partidos de Premier League

- Arsenal vs Leeds United (06:30 horas / ESPN, Disney+)

- Sunderland vs Brighton (09:00 horas / Disney+)

- Chelsea vs Bournemouth (09:00 horas / ESPN, Disney+)

- Aston Villa vs Brentford (09:00 horas / Disney+)

- Ipswich Town vs Fulham (09:00 horas / Disney+)

- Manchester United vs Tottenham (11:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Serie A

- Genoa vs Fiorentina (08:00 horas / Disney+)

- Inter de Mila vs Parma (11:00 horas / Disney+)

- Napoli vs Frosinone (13:45 horas / ESPN 2, Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Mainz 05 vs Bayer Leverkusen (08:30 horas / ESPN 5, Disney+)

- Augsburfo vs Bayern (08:30 horas / Disney+)

- Hoffenheim vs Hamburgo (08:30 horas / Disney+)

- Union Berlin vs Elversberg (08:30 horas / Disney+)

- Paderborn vs Sttugart (08:30 horas / Disney+)

- RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt (11:30 horas / ESPN 5, Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Lille vs Le Havre (10:15 horas / Disney+)

- PSG vs Le Mans (13:45 horas / ESPN, Disney+)

- Lorient vs Paris FC (13:45 horas / Disney+)

- Stade Brestois vs Angers (13:45 horas / Disney+)

- Monaco vs Toulouse (13:45 horas / Disney+)

Partidos de Championship

- West Bromwich vs Birmingham (06:30 horas / ESPN 5, Disney+)

- Bolton vs Stoke City (09:00 horas / Disney+)

Partidos de fútbol argentino

- Barracas Central vs Huracán (13:45 horas / Disney+)

- Central Córdoba vs Estudiantes (15:00 horas / TyC Sports)

- Tigre vs Banfield (17:15 horas / TyC Sports)

- River Plate vs Estudiantes RC (19:30 horas / ESPN 3, Disney+)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Independiente del Valle vs Aucas (11:30 horas / Zapping)

- Manta FC vs Técnico Universitario (14:00 horas / Zapping)

- Guayaquil City vs Emelec (16:30 horas / Zapping)

Partidos de MLS

- Toronto vs Montreal (12:00 horas / Apple TV)

- Chicago Fire vs New York City (13:30 horas / Apple TV)

- New York RB vs San Diego (18:30 horas / Apple TV)

- Philadelphia Union vs Real Salt Lake (18:30 horas / Apple TV)

- New England Revolution vs Seattle Sounders (18:30 horas / Apple TV)

- Orlando City vs Columbus Crew (18:30 horas / Apple TV)

- Atlanta United vs Cincinnati (18:30 horas / Apple TV)

- Inter Miami vs DC United (18:30 horas / Apple TV)

- Charlotte vs Dallas (18:30 horas / Apple TV)

- Sporting KC vs Portland Timbers (19:30 horas / Apple TV)

- Minnesota United vs Houston Dynamo (19:30 horas / Apple TV)

- Austin FC vs Nashvillo (19:30 horas / Apple TV)

- Colorado Rapids vs San Jose Earthquakes (20:30 horas / Apple TV)

- Los Angeles FC vs Vancouver Whitecaps (21:30 horas / Apple TV)

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