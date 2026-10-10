Perú Deportes

A qué hora juega Universitario vs Melgar HOY: partidazo en el Monumental por el Torneo Clausura de Liga 1 2026

En el debut de Fabián Bustos, los ‘cremas’ recibirán a los ‘rojinegros’ en un nuevo comienzo que no permite errores en la lucha por el segundo título del campeonato. Conoce los horarios del decisivo cotejo

A qué hora juega Universitario vs Melgar por el Torneo Clausura 2026
A qué hora juega Universitario vs Melgar por el Torneo Clausura 2026
Guardar

La Liga 1 2026 retomará el Torneo Clausura tras el parón por la fecha FIFA con la disputa de la fecha 11. Uno de los partidos previstos será el cruce entre Universitario de Deportes y Melgar, dos equipos que buscan sostenerse en la lucha por los primeros puestos.

El conjunto ‘crema’ volverá a jugar en el Estadio Monumental luego de varias semanas. El equipo intentará recuperarse tras la goleada que sufrió ante Deportivo Garcilaso. Los ‘rojinegros’ llegará al encuentro con la necesidad de sumar después de haber dejado dos puntos en casa frente a Sport Boys.

PUBLICIDAD

A qué hora juega Universitario vs Melgar por el Torneo Clausura 2026

El partido entre Universitario y Melgar se jugará hoy, sábado 10 de octubre, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El Estadio Monumental de Ate será el escenario del encuentro, de acuerdo con la programación oficial.

En Perú, Colombia y Ecuador, el duelo entre Universitario y Melgar comenzará a las 19.00 horas. En Bolivia y Venezuela, el inicio está previsto para las 20.00. En Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, el partido arrancará a las 21.00. El encuentro enfrentará a dos equipos que buscarán sumar en la jornada decisiva.

Universitario se medirá con Melgar por el Torneo Clausura 2026.
Universitario se medirá con Melgar por el Torneo Clausura 2026.

Dónde ver Universitario vs Melgar por el Torneo Clausura 2026

La transmisión del partido estará a cargo de L1 MAX para el público peruano. Los aficionados podrán seguir el compromiso mediante los operadores que incluyan la señal en su programación.

PUBLICIDAD

El encuentro también estará disponible en L1 Play, la plataforma de streaming que requiere suscripción y permite acceder a la señal desde dispositivos móviles u ordenadores.

La fecha 11 marcará el retorno de la Liga 1 luego del parón por la fecha FIFA, período en el que la selección peruana afrontó sus últimos compromisos internacionales.

Además, Infobae Perú publicará la información central de cada partido antes, durante y después de los encuentros.

Universitario y Melgar volverán a enfrentarse por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.
Universitario y Melgar volverán a enfrentarse por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP

Así llegan Universitario y Melgar al duelo

Universitario de Deportes buscará reaccionar ante Melgar después del golpe que recibió en su última presentación por el Torneo Clausura 2026. El conjunto crema cayó 4-0 frente a Deportivo Garcilaso en Cusco, resultado que le hizo perder el liderato y dejó al cuadro cusqueño en la cima.

El equipo de Ate intentará recuperarse ante su público para sostenerse en la disputa por los primeros lugares. La necesidad de sumar se acrecentó tras aquella derrota, que cortó su impulso en el campeonato.

El compromiso también supondrá el comienzo de una nueva etapa en el banco de Universitario. Fabián Bustos regresará a la dirección técnica tras la salida de Héctor Cúper, luego de su anterior etapa en el club.

El cuadro 'crema' fue goleado 4-0 en Cusco y cedió el primer lugar de la tabla a su rival de turno - Crédito: L1MAX.

Melgar, a su vez, llegará a Lima después de igualar 1-1 con Sport Boys en el Estadio Monumental de la UNSA. Jhonny Vidales adelantó al elenco arequipeño, pero Hernán Da Campo estableció la paridad antes del descanso.

El marcador no cambió durante la segunda parte. Para el plantel dirigido por Miguel Rondelli, el empate significó dejar dos puntos en condición de local.

El cuadro rojinegro también forma parte de los equipos ubicados en la zona alta del Clausura. Por ese motivo, buscará recuperar fuera de casa los puntos que dejó escapar en su anterior partido.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesMelgarLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A qué hora juega Perú vs Brasil HOY: semifinal por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La selección peruana se enfrentará a la ‘verdeamarela’, que llega tras caer ante Argentina y terminar en el segundo lugar del Grupo B. Conoce los horarios de este encuentro

A qué hora juega Perú vs Brasil HOY: semifinal por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Universitario vs Sancor Seguros Vôlei Londrina 3-2: resumen del triunfazo ‘crema’ en la Noche de las Pumas 2026

El equipo dirigido por Paco Hervás remontó el marcador ante el conjunto brasileño, que también mostró un buen rendimiento en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador

Universitario vs Sancor Seguros Vôlei Londrina 3-2: resumen del triunfazo ‘crema’ en la Noche de las Pumas 2026

Deportivo Garcilaso 0-1 Sport Huancayo: resumen de la derrota del ‘pedacito de cielo’ en Cusco por Torneo Clausura 2026

Daniel Corozo le dio el triunfo al conjunto de Richard Pellejero con un tanto convertido en la primera mitad. Con este resultado, el cuadro huancaíno iguala los 22 puntos del ‘rico garci’ y comparten liderato

Deportivo Garcilaso 0-1 Sport Huancayo: resumen de la derrota del ‘pedacito de cielo’ en Cusco por Torneo Clausura 2026

Programación de las semifinales del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV online

La selección peruana se alista para su duelo ante Brasil con la firme intención de asegurar su boleto a la Copa del Mundo. Del otro lado del cuadro, Venezuela y Argentina disputarán el duelo estelar

Programación de las semifinales del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV online

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos durante la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumulada

Deportivo Garcilaso cayó ante Sport Huancayo en condición de local. Universitario recibirá a Melgar, mientras que Alianza Lima visitará a Cusco FC

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos durante la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumulada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El JNE decidirá hoy la fecha final para la segunda vuelta en regiones

El JNE decidirá hoy la fecha final para la segunda vuelta en regiones

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Piden al JEE declarar nula la elección en Lima por el caso de Rafael López Aliaga

PJ admite demanda para anular la candidatura de Rafael López Aliaga por reelección encubierta

Keiko Fujimori invitará a Nayib Bukele a visitar el Perú durante su viaje oficial a El Salvador

ENTRETENIMIENTO

Miss Grand International 2026 EN VIVO: Zuliet Seminario va por la corona del certamen de belleza desde Tailandia, vía YouTube

Miss Grand International 2026 EN VIVO: Zuliet Seminario va por la corona del certamen de belleza desde Tailandia, vía YouTube

Magaly Medina no pudo contener las lágrimas tras triste confesión de Maricarmen Marín

Army Chile pide intervención ante denuncias de acoso a BTS en Perú: “Les exigimos que actúen”

Preocupación en Corea del Sur por la seguridad de BTS en Perú: aseguran que hubo una “grave invasión a la privacidad” frente a su hotel

Fan de BTS que lleva 23 años internada en el hospital pide recibir mensaje del grupo coreano: “Quiero que ellos sepan de mi existencia”

DEPORTES

A qué hora juega Perú vs Brasil HOY: semifinal por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

A qué hora juega Perú vs Brasil HOY: semifinal por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Universitario vs Sancor Seguros Vôlei Londrina 3-2: resumen del triunfazo ‘crema’ en la Noche de las Pumas 2026

Deportivo Garcilaso 0-1 Sport Huancayo: resumen de la derrota del ‘pedacito de cielo’ en Cusco por Torneo Clausura 2026

Programación de las semifinales del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV online

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos durante la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumulada