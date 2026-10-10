A qué hora juega Universitario vs Melgar HOY: partidazo en el Monumental por el Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Melgar por el Torneo Clausura 2026

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La Liga 1 2026 retomará el Torneo Clausura tras el parón por la fecha FIFA con la disputa de la fecha 11. Uno de los partidos previstos será el cruce entre Universitario de Deportes y Melgar, dos equipos que buscan sostenerse en la lucha por los primeros puestos.

El conjunto ‘crema’ volverá a jugar en el Estadio Monumental luego de varias semanas. El equipo intentará recuperarse tras la goleada que sufrió ante Deportivo Garcilaso. Los ‘rojinegros’ llegará al encuentro con la necesidad de sumar después de haber dejado dos puntos en casa frente a Sport Boys.

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A qué hora juega Universitario vs Melgar por el Torneo Clausura 2026

El partido entre Universitario y Melgar se jugará hoy, sábado 10 de octubre, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El Estadio Monumental de Ate será el escenario del encuentro, de acuerdo con la programación oficial.

En Perú, Colombia y Ecuador, el duelo entre Universitario y Melgar comenzará a las 19.00 horas. En Bolivia y Venezuela, el inicio está previsto para las 20.00. En Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, el partido arrancará a las 21.00. El encuentro enfrentará a dos equipos que buscarán sumar en la jornada decisiva.

Universitario se medirá con Melgar por el Torneo Clausura 2026.

Dónde ver Universitario vs Melgar por el Torneo Clausura 2026

La transmisión del partido estará a cargo de L1 MAX para el público peruano. Los aficionados podrán seguir el compromiso mediante los operadores que incluyan la señal en su programación.

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El encuentro también estará disponible en L1 Play, la plataforma de streaming que requiere suscripción y permite acceder a la señal desde dispositivos móviles u ordenadores.

La fecha 11 marcará el retorno de la Liga 1 luego del parón por la fecha FIFA, período en el que la selección peruana afrontó sus últimos compromisos internacionales.

Además, Infobae Perú publicará la información central de cada partido antes, durante y después de los encuentros.

Universitario y Melgar volverán a enfrentarse por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP

Así llegan Universitario y Melgar al duelo

Universitario de Deportes buscará reaccionar ante Melgar después del golpe que recibió en su última presentación por el Torneo Clausura 2026. El conjunto crema cayó 4-0 frente a Deportivo Garcilaso en Cusco, resultado que le hizo perder el liderato y dejó al cuadro cusqueño en la cima.

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El equipo de Ate intentará recuperarse ante su público para sostenerse en la disputa por los primeros lugares. La necesidad de sumar se acrecentó tras aquella derrota, que cortó su impulso en el campeonato.

El compromiso también supondrá el comienzo de una nueva etapa en el banco de Universitario. Fabián Bustos regresará a la dirección técnica tras la salida de Héctor Cúper, luego de su anterior etapa en el club.

El cuadro 'crema' fue goleado 4-0 en Cusco y cedió el primer lugar de la tabla a su rival de turno - Crédito: L1MAX.

Melgar, a su vez, llegará a Lima después de igualar 1-1 con Sport Boys en el Estadio Monumental de la UNSA. Jhonny Vidales adelantó al elenco arequipeño, pero Hernán Da Campo estableció la paridad antes del descanso.

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El marcador no cambió durante la segunda parte. Para el plantel dirigido por Miguel Rondelli, el empate significó dejar dos puntos en condición de local.

El cuadro rojinegro también forma parte de los equipos ubicados en la zona alta del Clausura. Por ese motivo, buscará recuperar fuera de casa los puntos que dejó escapar en su anterior partido.