Fabio Gruber deja atrás lesión que lo apartó de Perú: participó como titular en derrota de Mainz 05 a manos del Bayer Leverkusen por Bundesliga

Fabio Gruber reapareció con Mainz 05 en derrota ajustada frente a Bayer Leverkusen. - Crédito: REUTERS

Guardar

La suerte no ha estado del lado de Fabio Gruber en su reaparición con Mainz 05, después de una larga ventana de selecciones. El peruano ha tenido un regreso amargo al equipo debido a una dura derrota 3-4 a manos del Bayer Leverkusen, jugando en condición local.

Por más que el central intentó plantarse con firmeza en su parcela, le fue muy difícil contrarrestar la velocidad y potencia del aparato defensivo de la disciplina liderada por Carles Martínez. Aun así, fue de lo mejor de su bloque, superando en puntaje a Stefan Posch y Ransford Königsdörffer.

PUBLICIDAD

Fabio Gruber, ubicado detrás de Patrik Schick al momento que realiza una chalaca. - Crédito: REUTERS

La primera pelota que cruzó la línea de meta fue obra de Robert Andrich y de inmediato Patrik Schick aumentó la diferencia para Bayer Leverkusen; todo en menos de diez minutos y ante la vista y paciencia de los espectadores.

Aunque los goles encajados fueron complicados de asimilar, Mainz 05 se rehizo pasada la media hora del lance con un doblete de Anthony Caci, aunque fue insuficiente porque reanudadas las acciones Jarell Quansah y Moussa Diaby volvieron a adelantar a los suyos.

En un arrebato final para colorear el tanteador, Benedict Hollerbach se hizo cargo del descuento definitivo, que solo sirvió para su cuota personal. Consumada la caída, Die Nullfünfer ha ensanchado su mala racha como local al ligar dos caídas y una igualada en el inicio de la temporada.

PUBLICIDAD

El siguiente encuentro del Mainz 05 en su guarida será contra un Werder Bremen que llega lanzado, aunque entremedias deberá ir al campo del Borussia Monchengladbach para desafiarlo.

Fabio Gruber, con su clásica máscara protectora, participando en el amistoso contra París FC. - Crédito: HMB

Gran salto

Decidido por ser futbolista desde niño, Fabio Gruber se sometió a los grandes rigores del deporte rey desde su ciclo formativo. Comenzó a ganar notoriedad en el FC Augsburgo por su proyección, fuerza y altura. Cumplió con cada categoría hasta instalarse en la reserva.

Sin opciones de ascender al plantel principal pese a sus condiciones, Gruber decidió desligarse de la institución para dar inicio a su propio camino. Así las cosas, aceptó retroceder algunos cambios en su marcha y se vinculó con el SC Verl, elenco de la 3. Bundesliga (Tercera División).

PUBLICIDAD

El central peruano, de 23 años, lleva un gol anotado con FCN. | VIDEO: Sport1

De entrada, el hoy seleccionado peruano se posicionó como titular y partido a partido fue trascendiendo por la seguridad que destilaba ubicándose en la línea defensiva. Fue tan pletórico su crecimiento que, incluso, llegó a transformarse en el primer capitán del Verl.

Tras dos temporadas, en las que totalizado 46 partidos con desempeño sobresaliente, Fabio Gruber avanzó en su trayectoria al firmar un contrato con el FC Núremberg a cambio de 700.000 euros. El movimiento solo demostraba que el zaguero crecía rotundamente dentro de los circuitos del fútbol alemán.

Fabio Gruber se constituyó como el capitán más joven de todas las categorías profesionales en Alemania con SC Verl. - Crédito: Maxppp

Aunque el arranque fue complicado, por la presencia de experimentados con bagaje en la élite, el peruano no se disminuyó y trabajó como el que más para ganar sus oportunidades hasta asentarse entre los inicialistas del Der Club.

PUBLICIDAD

A favor de Gruber jugó su polifuncionalidad dentro de una línea de tres defensiva al igual que su carácter competitivo, lo que además le permitió ser el vice-capitán del Núremberg durante su último tramo antes de trasladarse al Mainz 05, su primera aventura en la Bundesliga.