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Alianza Lima vs Universitario: fecha confirmada del clásico por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Tras el sorteo de la Fase 1, se conoció cuándo será el primer enfrentamiento de la temporada entre las ‘blanquiazules’ y las ‘pumas’. Entérate de los detalles del vibrante duelo

Alianza Lima se enfrentará a Universitario por la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Alianza Lima se enfrentará a Universitario por la Liga Peruana de vóley 2026/2027
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Se realizó el sorteo de la Liga Peruana de vóley 2026/2027 y determinó cuándo se jugará uno de los duelos más esperado de la temporada. Alianza Lima y Universitario de Deportes estarán frente a frente por primera vez en el año y hay mucha expectativa por el plantel renovado que tienen ambas escuadras.

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El torneo nacional está a punto de empezar y los hinchas cuentan los días para que puedan alentar al equipo de sus amores. El sábado 17 de octubre arrancará la competencia que tiene nuevas reglas: la participación de Perú juvenil y el descenso directo en la Fase 1.

Presentación del sorteo y fixture oficial de la Liga Peruana de Vóley en un set de televisión. Durante el evento, los conductores muestran las balotas y papeletas de los clubes participantes, entre los que se encuentran Universidad San Martín de Porres, Universitario de Deportes y Club de Regatas Lima. Asimismo, se exhiben gráficos informativos en pantalla con la lista numerada de los doce equipos y la programación de las once jornadas correspondientes a la temporada.

¿Cuándo se jugará el clásico por la Liga Peruana de vóley 2026/2027?

Alianza Lima y Universitario de Deportes conocieron su calendario en la Fase 1 del torneo nacional, y muchos hinchas apuntaron a un duelo que es uno de los más llamativos: el clásico moderno en la Liga Peruana de vóley 2026/2027. El sorteo determinó que el choque entre las ‘comadres’ será en la fecha 8.

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Es decir, podría disputarse el fin de semana del 5 y 6 de diciembre. Fecha que deberá cambiar debido a la participación de las ‘blanquiazules’ en el Mundial de Clubes de vóley que se desarrollará del 8 al 13 de diciembre en São Paulo, Brasil.

La Federación Peruana de vóley (FPV) deberá reprogramar el choque para que no coincida con la campaña de las tricampeonas en el torneo internacional. En los próximos días, se conocerá la programación completa de las 11 fechas.

A qué hora juega Alianza vs Universitario vóley por la Liga Peruana 2025/2026.
A qué hora juega Alianza vs Universitario vóley por la Liga Peruana 2025/2026.

Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Latina TV transmitirá la Liga Peruana de Vóley durante la temporada 2026/2027 a través de su señal abierta para todo el público del país.

Los partidos del torneo nacional se verán por el canal 2 y la señal 702 en alta definición. La programación no requerirá suscripción televisiva.

La cobertura también llegará a las plataformas digitales de Latina, con acceso desde la página web y la aplicación del canal.

Infobae Perú acompañará cada fecha con las previas, los relatos punto a punto, las mejores jugadas, los resultados y la tabla de posiciones. El medio seguirá las incidencias de la competencia nacional a lo largo de la temporada.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

Así se jugará la fecha 8 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

  • San Martín vs Rebaza Acosta
  • Atlético Atenea vs Perú
  • Olva Latino vs Regatas Lima
  • Alianza Lima vs Universitario de Deportes
  • Deportivo Wanka vs Circolo Sportivo Italiano
  • Géminis vs Deportivo Soan

Nuevo reglamento de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

El video challenge y la selección peruana sub-19 serán parte de las novedades de la Liga Peruana de Vóley durante la próxima temporada. La herramienta de revisión arbitral se aplicará desde la primera etapa de la competencia.

El torneo también contará con la participación de la selección sub-19 como su duodécimo equipo. Los clubes conservarán el límite de tres jugadoras extranjeras en cancha al mismo tiempo.

Cada institución podrá inscribir hasta seis deportistas foráneas y esa será también la cantidad máxima habilitada en la lista de cada partido. La competición establecerá, además, un descenso directo al término de la primera etapa.

Fixture de la Liga Peruana de Vóley 2026/2026
Fixture de la Liga Peruana de Vóley 2026/2026

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