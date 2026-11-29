Javier Mora, especialista en meteorología del Senamhi, informa en una transmisión en vivo para Canal N sobre las condiciones climáticas en el país. Frente a pantallas interactivas con mapas meteorológicos y mediciones en tiempo real, expone el pronóstico de temperaturas y el nivel de alerta por precipitaciones en regiones del norte como Piura y Tumbes, además del comportamiento de las lloviznas en Lima.

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Las condiciones meteorológicas en el Perú presentarán cambios durante los próximos días, con precipitaciones previstas en la costa norte, la sierra y la selva. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió avisos por lluvias de moderada a extrema intensidad, además de advertencias por posibles activaciones de quebradas asociadas a las precipitaciones.

El pronóstico comprende desde el domingo 29 de noviembre hasta el miércoles 2 de diciembre de 2026. Entre los fenómenos previstos figuran descargas eléctricas, ráfagas de viento, granizo y nevadas en zonas de mayor altitud. En la costa norte, Tumbes y Piura concentran parte de las áreas con previsión de lluvias de mayor intensidad.

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En Lima, las temperaturas registran una disminución temporal debido al incremento de la nubosidad. Los valores actuales se encuentran entre los 27 y 29 grados en Lima Centro y Lima Oeste, mientras que en Lurigancho se sitúan alrededor de los 24 grados. Sin embargo, el pronóstico contempla un nuevo incremento de las temperaturas desde el 2 de diciembre.

El Senamhi también mantiene avisos de corto plazo por precipitaciones intensas y posible activación de quebradas. Estas condiciones requieren atención en las zonas expuestas a inundaciones pluviales y movimientos de masa, especialmente en localidades próximas a cauces y quebradas.

Senamhi prevé lluvias de extrema intensidad hasta el miércoles 2 de diciembre

Lluvias hasta el 2 de diciembre: el pronóstico contempla precipitaciones de moderada a extrema intensidad en la sierra y la costa norte. Composición: Infobae

En su aviso meteorológico emitido el sábado 28 de noviembre a las 15:27 horas, el Senamhi informó que las precipitaciones continuarán desde las 00:00 horas del lunes 30 de noviembre hasta las 23:59 horas del miércoles 2 de diciembre. El periodo de vigencia comprende 71 horas.

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Durante esas jornadas se esperan lluvias de moderada a extrema intensidad en la sierra, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora.

El pronóstico también contempla granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y nevadas sobre los 3.800 metros, principalmente en la sierra centro y sur.

En la costa norte, las precipitaciones podrían alcanzar intensidad moderada a extrema, con mayor incidencia en Tumbes y sectores de la costa interior de Piura. Asimismo, el organismo no descarta lloviznas en distritos próximos al litoral de la costa centro y sur.

Para el lunes 30 de noviembre, los acumulados previstos presentan diferencias según la región:

Costa norte: entre 10 y 100 milímetros por día.

Sierra norte: entre 5 y 55 milímetros por día.

Sierra centro: entre 5 y 25 milímetros por día.

Sierra sur: valores cercanos a 20 milímetros por día.

Estas cantidades corresponden a las precipitaciones acumuladas previstas durante 24 horas y permiten identificar las zonas con mayores registros esperados.

Piura y Tumbes tendrán lluvias de menor intensidad respecto a los días anteriores

Piura y Tumbes tendrán lluvias de menor intensidad respecto a los días anteriores

El norte del país permanece entre las zonas con mayor presencia de precipitaciones. Según el especialista del Senamhi, los avisos meteorológicos comprenden sectores de Piura y Tumbes, aunque la ciudad de Piura no presentaría la misma afectación de jornadas anteriores.

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Para los sectores fronterizos de ambos departamentos se prevén acumulados de entre 80 y 100 milímetros hasta el lunes 30 de noviembre. En la sierra de Piura, los valores estimados se encuentran entre 50 y 60 milímetros. Lambayeque también figura entre las regiones con precipitaciones previstas.

El especialista explicó que la intensidad esperada será menor respecto a los episodios anteriores. La diferencia corresponde a los niveles de alerta: los días previos estuvieron bajo nivel rojo, asociado a precipitaciones de extrema intensidad, mientras que el pronóstico posterior contempla nivel naranja.

En los registros recientes, algunas estaciones meteorológicas de Tumbes y Cañaveral reportaron acumulados cercanos a los 60 milímetros.

Sierra centro y sur tendrán nevadas y granizadas por encima de los 2.800 metros

El aviso meteorológico también comprende diferentes sectores de la cordillera. En la sierra se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

De acuerdo con el aviso de corto plazo publicado por el Senamhi, las nevadas podrían presentarse por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, mientras que las granizadas se prevén en localidades ubicadas sobre los 2.900 metros, principalmente en la sierra centro y sur.

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En la parte alta de Áncash se esperan precipitaciones de nivel fuerte. La sierra de Lima también presenta sectores bajo nivel naranja, con acumulados previstos de entre 10 y 20 milímetros.

En el sur del país, Arequipa registra episodios de nevadas en sus zonas de mayor altitud. Estas condiciones forman parte de los fenómenos asociados al periodo de precipitaciones previsto por el organismo meteorológico.

Senamhi advierte posible activación de quebradas y huaicos en las próximas 24 horas

Senamhi advierte posible activación de quebradas y huaicos en las próximas 24 horas

Uno de los avisos publicados el domingo 29 de noviembre corresponde a la posible activación de quebradas. La alerta, identificada con el número 333 y nivel rojo, tiene vigencia desde las 13:00 horas y comprende un periodo de 24 horas.

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El organismo advierte sobre la posibilidad de activaciones de quebradas de severidad extrema debido a las lluvias intensas en áreas inestables. Estos fenómenos incluyen flujos de lodo, crecidas de detritos y movimientos rápidos de materiales por cauces y cuencas pequeñas.

Para elaborar este pronóstico, el Senamhi considera las precipitaciones previstas para las siguientes 24 horas, las lluvias acumuladas durante los siete días anteriores y la susceptibilidad de cada zona a los movimientos en masa.

Aviso de corto plazo comprende lluvias en la costa, sierra y selva

El Senamhi también publicó un aviso de corto plazo, con inicio el domingo 29 de noviembre a las 13:00 horas y una duración de 24 horas. Este pronóstico contempla precipitaciones de diferente intensidad en las tres regiones naturales.

En la sierra se esperan acumulados de entre 10 y 60 milímetros por día, con alta probabilidad de ocurrencia. Los fenómenos asociados incluyen descargas eléctricas y ráfagas de viento.

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En la selva, principalmente en la zona alta, se prevén lluvias y chubascos localizados de ligera a moderada intensidad. Los acumulados podrían situarse entre 5 y 40 milímetros por día. También existe la posibilidad de precipitaciones localizadas en otros sectores de esta región.

Para la costa, el organismo estima acumulados de entre 0,2 y 80 milímetros por día, con lluvias y lloviznas de intensidad variable. Tumbes y Piura concentran las previsiones de mayor intensidad en el norte, mientras que en la costa central no se descartan lloviznas ligeras.

El aviso incluye una advertencia sobre posibles aniegos e inundaciones pluviales ante precipitaciones fuertes. Por ello, el Senamhi recomienda proteger los bienes frente a las lluvias y sus fenómenos asociados, como granizo, descargas eléctricas y vientos fuertes.