Perú Deportes

Partidos de hoy, viernes 9 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Deportivo Garcilaso chocará con Sport Huancayo, Perú se enfrentará con Uruguay por el Sudamericano Sub 19 de vóley, Universitario tendrá su Noche de las Pumas, y mucho más

Partidos de hoy, viernes 9 de octubre de 2026
Partidos de hoy, viernes 9 de octubre de 2026
Guardar

Hoy, viernes 9 de octubre, la agenda deportiva estará cargada de partidos imperdibles: Deportivo Garcilaso se medirá con Sport Huancayo para defender el liderato, Perú hará lo suyo frente Uruguay por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley, Universitario de Deportes tendrá su Noche de las Pumas, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr, y mucho más.

El cuadro cusqueño saltará al campo de juego con la consigna de sumar los tres puntos para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. El desafío no será sencillo, ya que enfrentará al ‘rojo matador’, un rival que elevó su rendimiento durante esta segunda mitad de la temporada.

PUBLICIDAD

El cuadro cusqueño recibirá al 'rojo matador' en la 'ciudad imperial' por la fecha 11 del campeonato. (L1 Max)

Por otro lado, la selección peruana Sub 19 enfrentará a las uruguayas por la tercera fecha del Sudamericano. El equipo nacional ya aseguró su presencia en las semifinales y buscará completar la fase preliminar con una campaña perfecta.

La ‘Blanquirroja’ llegará al encuentro tras conseguir dos triunfos consecutivos en las jornadas iniciales del torneo. En su estreno, Perú superó a Chile por tres sets a uno. El resultado le dio al equipo nacional un comienzo favorable dentro de la competencia.

Después, el conjunto peruano derrotó a Venezuela, anfitrión del certamen, también por tres sets a uno. La victoria confirmó su avance a la siguiente ronda antes de afrontar el duelo ante el cuadro uruguayo.

PUBLICIDAD

Perú jugará con Uruguay por la fecha 3 del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026
Perú jugará con Uruguay por la fecha 3 del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Partido de la Liga 1

- Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Partido de Noche de las Pumas

- Universitario de Deportes vs Sancor Seguros Vôlei Londrina (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / TV Perú, Universitario TV)

Partidos del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

- Bolivia vs Ecuador (13:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte / YouTube VOLEY ZONE TV)

- Perú vs Uruguay (15:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte / YouTube VOLEY ZONE TV)

- Brasil vs Argentina (17:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte / YouTube VOLEY ZONE TV)

- Venezuela vs Chile (19:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte / YouTube VOLEY ZONE TV)

Partido de LaLiga

- Málaga vs Espanyol (14:00 horas / Estadio La Rosaleda / ESPN 2, Disney+)

Partido de Bundesliga

- Borussia Dortmund vs Werder Bremen (13:30 horas / Signal Iduna Park / ESPN 5, Disney+)

Partido de Ligue 1

- Lens vs Lyon (13:45 horas / estadio Bollaert-Delelis / ESPN 4, Disney+)

Partido de Eredivisie

- PSV vs Heerenveen (13:00 horas / Philips Stadion / Disney+)

Partidos de fútbol argentino

- Aldosivi vs Sarmiento (12:30 horas / TyC Sports)

- Gimnasia vs Atlético Tucumán (16:00 horas / Disney+)

- Instituto vs Boca Juniors (17:30 horas / ESPN, Disney+)

- Unión vs Defensa y Justicia (19:45 horas / TyC Sports)

Partidos de fútbol uruguayo

- Montevideo City Torque vs Danubio (15:00 horas / Antel TV, Disney+)

- Deportivo Maldonado vs Liverpool FC (18:00 horas / Antel TV, Disney+)

Partidos de Saudi Pro League

- Al Kholood vs Al Qadisiya (08:50 horas / Somos FOX Youtube)

- Al Fateh vs Al Ahli (09:55 horasa / OneFootball)

- Al Nassr vs Al Draih (13:00 horas / Somos FOX Youtube)

Temas Relacionados

Partidos de hoyDeportivo GarcilasoSport HuancayoLiga 1Universitario de DeportesUniversitario vóleySelección peruanaSudamericano Sub 19 de VóleySelección peruana de vóley Sub 19Cristiano RonaldoAl Nassrperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú vs Uruguay EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La ‘blanquirroja’ definirá su clasificación a las semifinales frente los ‘charrúas’ en Maracaibo. Sigue las incidencias del crucial cotejo rumbo al Mundial

Perú vs Uruguay EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Regresa el campeonato nacional tras el receso por fecha FIFA: Universitario se medirá con Melgar, Deportivo Garcilaso lo hará con Sport Huancayo, Alianza Lima chocará con Cusco FC, y mucho más

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Rival de Perú en semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: cuándo juega la ‘bicolor’ en busca del pase al Mundial

La selección peruana saldrá a defender el liderato del Grupo A frente Uruguay en Maracaibo. Se encuentra en la cima de la serie con puntaje perfecto. Conoce todos los detalles del siguiente reto

Rival de Perú en semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: cuándo juega la ‘bicolor’ en busca del pase al Mundial

Dónde ver Perú vs Uruguay HOY: canal tv online del duelo por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La ‘bicolor’ cerrará la fase de grupos del certamen en Maracaibo ante la ‘celeste’. Revisa cómo seguir el compromiso en vivo

Dónde ver Perú vs Uruguay HOY: canal tv online del duelo por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Programación de la fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV

Tras triunfo frente Venezuela, la ‘blanquirroja’ aseguró su pase a las semifinales y buscará cerrar la fase de grupos con broche de oro frente Uruguay. Entérate cómo se jugará la última jornada de la competición

Programación de la fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori invitará a Nayib Bukele a visitar el Perú durante su viaje oficial a El Salvador

Keiko Fujimori invitará a Nayib Bukele a visitar el Perú durante su viaje oficial a El Salvador

Senadores y diputados viajarán a China con todos los gastos pagados por el régimen chino: ¿Quiénes son?

ONPE procesó el 100% de actas electorales en Lima Metropolitana: así van Rafael López Aliaga y Francis Allison

Comisión de Constitución del Senado inicia hoy debate sobre facultades: Luis Galarreta y ministros fueron citados

Perfil y hoja de vida de César Pérez: Virtual alcalde provincial de Callao se mantiene en el cargo con más del 55 % de votos

ENTRETENIMIENTO

Army Chile pide intervención ante denuncias de acoso a BTS en Perú: “Les exigimos que actúen”

Army Chile pide intervención ante denuncias de acoso a BTS en Perú: “Les exigimos que actúen”

Army day por BTS en Lima: parapentes, drones y activaciones que marcarán este 9 y 10 de octubre

Magaly Medina no pudo contener las lágrimas tras triste confesión de Maricarmen Marín

Resultados La Tinka del 7 de octubre: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y Pozo Millonario

Stephanie Cayo y las fotos que despertaron nuevas versiones de embarazo con Alejandro Sanz

DEPORTES

Perú vs Uruguay EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Perú vs Uruguay EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Rival de Perú en semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: cuándo juega la ‘bicolor’ en busca del pase al Mundial

Dónde ver Perú vs Uruguay HOY: canal tv online del duelo por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Programación de la fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV