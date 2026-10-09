Partidos de hoy, viernes 9 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, viernes 9 de octubre de 2026

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Hoy, viernes 9 de octubre, la agenda deportiva estará cargada de partidos imperdibles: Deportivo Garcilaso se medirá con Sport Huancayo para defender el liderato, Perú hará lo suyo frente Uruguay por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley, Universitario de Deportes tendrá su Noche de las Pumas, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr, y mucho más.

El cuadro cusqueño saltará al campo de juego con la consigna de sumar los tres puntos para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. El desafío no será sencillo, ya que enfrentará al ‘rojo matador’, un rival que elevó su rendimiento durante esta segunda mitad de la temporada.

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El cuadro cusqueño recibirá al 'rojo matador' en la 'ciudad imperial' por la fecha 11 del campeonato. (L1 Max)

Por otro lado, la selección peruana Sub 19 enfrentará a las uruguayas por la tercera fecha del Sudamericano. El equipo nacional ya aseguró su presencia en las semifinales y buscará completar la fase preliminar con una campaña perfecta.

La ‘Blanquirroja’ llegará al encuentro tras conseguir dos triunfos consecutivos en las jornadas iniciales del torneo. En su estreno, Perú superó a Chile por tres sets a uno. El resultado le dio al equipo nacional un comienzo favorable dentro de la competencia.

Después, el conjunto peruano derrotó a Venezuela, anfitrión del certamen, también por tres sets a uno. La victoria confirmó su avance a la siguiente ronda antes de afrontar el duelo ante el cuadro uruguayo.

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Perú jugará con Uruguay por la fecha 3 del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Partido de la Liga 1

- Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Partido de Noche de las Pumas

- Universitario de Deportes vs Sancor Seguros Vôlei Londrina (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / TV Perú, Universitario TV)

Partidos del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

- Bolivia vs Ecuador (13:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte / YouTube VOLEY ZONE TV)

- Brasil vs Argentina (17:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte / YouTube VOLEY ZONE TV)

- Venezuela vs Chile (19:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte / YouTube VOLEY ZONE TV)

Partido de LaLiga

- Málaga vs Espanyol (14:00 horas / Estadio La Rosaleda / ESPN 2, Disney+)

Partido de Bundesliga

- Borussia Dortmund vs Werder Bremen (13:30 horas / Signal Iduna Park / ESPN 5, Disney+)

Partido de Ligue 1

- Lens vs Lyon (13:45 horas / estadio Bollaert-Delelis / ESPN 4, Disney+)

Partido de Eredivisie

- PSV vs Heerenveen (13:00 horas / Philips Stadion / Disney+)

Partidos de fútbol argentino

- Aldosivi vs Sarmiento (12:30 horas / TyC Sports)

- Gimnasia vs Atlético Tucumán (16:00 horas / Disney+)

- Instituto vs Boca Juniors (17:30 horas / ESPN, Disney+)

- Unión vs Defensa y Justicia (19:45 horas / TyC Sports)

Partidos de fútbol uruguayo

- Montevideo City Torque vs Danubio (15:00 horas / Antel TV, Disney+)

- Deportivo Maldonado vs Liverpool FC (18:00 horas / Antel TV, Disney+)

Partidos de Saudi Pro League

- Al Kholood vs Al Qadisiya (08:50 horas / Somos FOX Youtube)

- Al Fateh vs Al Ahli (09:55 horasa / OneFootball)

- Al Nassr vs Al Draih (13:00 horas / Somos FOX Youtube)