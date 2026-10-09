Perú Deportes

Dónde ver Perú vs Uruguay HOY: canal tv online del duelo por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La ‘bicolor’ cerrará la fase de grupos del certamen en Maracaibo ante la ‘celeste’. Revisa cómo seguir el compromiso en vivo

Dónde ver Perú vs Uruguay HOY: canal tv online del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026.
Dónde ver Perú vs Uruguay HOY: canal tv online del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. Crédito: FPV.
Guardar

La selección peruana enfrentará a Uruguay hoy, viernes 9 de octubre, en su último partido de la fase de grupos del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. La ‘bicolor’ buscará cerrar esta etapa con una victoria que le permita sellar su clasificación a las semifinales del torneo que se disputa en Maracaibo y que entrega tres cupos al Mundial de la categoría.

Dónde ver Perú vs Uruguay por el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El Sudamericano Sub 19 de vóley será transmitido por VOLEY ZONE TV, canal de YouTube que ofrecerá la cobertura de los partidos desde Maracaibo, en el estado venezolano de Zulia. La señal digital permitirá seguir el torneo clasificatorio, que se disputará hasta el 11 de octubre.

PUBLICIDAD

Asimismo, Infobae Perú seguirá la campaña del equipo dirigido por Martín Escudero con la previa, el minuto a minuto, los resultados, las declaraciones y la tabla de posiciones en su sitio web.

El cuadro peruano se impuso 25-17 ante las venezolanas y se llevó el partido por 3 sets a 1 - Crédito: Vóley Zone TV.

Horarios de Perú vs Uruguay por el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El duelo está programado para jugarse el viernes 9 de octubre a las 19:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Ecuador y Colombia; a las 20:00 horas de Venezuela, Estados Unidos y Bolivia; y a las 21:00 horas de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay.

El reto de Perú en el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La selección peruana buscará una de las tres plazas para el Mundial Sub 19 de 2027, además de competir por el título continental. La clasificación a la próxima cita mundialista aparece como uno de los objetivos centrales del equipo.

PUBLICIDAD

Para avanzar hacia ese objetivo, el conjunto dirigido por Martín Escudero deberá superar la primera etapa y finalizar entre los dos primeros puestos de su serie. Después tendrá que afrontar las instancias decisivas del campeonato.

El Sudamericano Sub 19 otorgará tres cupos para el Mundial de 2027. Perú necesita quedar entre los dos mejores de su grupo para continuar en carrera y, en los partidos posteriores, buscar uno de esos lugares que habilitan el acceso a la competencia global.

El Grupo B estará compuesto por Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador. Esas selecciones disputarán la fase inicial en paralelo a la zona de Perú.

La selección peruana sub 19 que competirá en el Sudamericano de Maracaibo.
La selección peruana sub 19 que competirá en el Sudamericano de Maracaibo. Crédito: FPV

Lista de convocadas de Perú para el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El entrenador Martín Escudero convocó a 14 jugadoras para la participación de Perú en el torneo que se disputará en Maracaibo, Venezuela. Camila Monge asumirá la capitanía del plantel.

La nómina está integrada por: Nicole Ayala, Camila Monge, Brenda Quiroz, Marcela Manrique, Grace Zuita, Tamara Galdós, Galilea Fuentes, Antonella Tello, Camila Alfaro, Kiara Lazo, Kayra Ruíz, Catalina Romero, Nahir Cueva y Vannia Adrianzén.

El equipo afrontará el certamen sin Gianella Chanca ni Ariana Vásquez, dos jugadoras que quedaron fuera por lesión. La lista cuenta con varias voleibolistas que ya tuvieron experiencia internacional en el Mundial Sub 17.

Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (FPV)
Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (FPV)

Fixture y resultados de la fase de grupos del Sudamericano Sub 19 de Vóley

7 de octubre

8 de octubre

  • Argentina 3-0 Bolivia (Finalizado)
  • Brasil 3-0 Ecuador (Finalizado)
  • Chile 3-0 Uruguay (Finalizado)
  • Venezuela 1-3 Perú (Finalizado)

9 de octubre

  • Bolivia vs Ecuador (13:00 horas de Perú)
  • Perú vs Uruguay (15:00 horas de Perú)
  • Brasil vs Argentina (17:00 horas de Perú)
  • Venezuela vs Chile (19:00 horas de Perú)

Temas Relacionados

Selección peruana de vóleySelección peruana de vóley Sub 19Campeonato Sudamericano Sub 19 de VóleyVóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Regresa el campeonato nacional tras el receso por fecha FIFA: Universitario se medirá con Melgar, Deportivo Garcilaso lo hará con Sport Huancayo, Alianza Lima chocará con Cusco FC, y mucho más

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Rival de Perú en semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: cuándo juega la ‘bicolor’ en busca del pase al Mundial

La selección peruana saldrá a defender el liderato del Grupo A frente Uruguay en Maracaibo. Se encuentra en la cima de la serie con puntaje perfecto. Conoce todos los detalles del siguiente reto

Rival de Perú en semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: cuándo juega la ‘bicolor’ en busca del pase al Mundial

Programación de la fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV

Tras triunfo frente Venezuela, la ‘blanquirroja’ aseguró su pase a las semifinales y buscará cerrar la fase de grupos con broche de oro frente Uruguay. Entérate cómo se jugará la última jornada de la competición

Programación de la fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV

A qué hora juega Perú vs Uruguay HOY: partido por fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Con dos victorias y el pase a semifinales ya asegurado, la ‘blanquirroja’ busca cerrar la fase de grupos como líder absoluta de su zona y esperar a su rival en la siguiente ronda

A qué hora juega Perú vs Uruguay HOY: partido por fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Camila Monge y su mensaje tras vencer a Venezuela: “Perú es clave y tenemos que seguir hacia adelante”

La capitana de la ‘bicolor’ destacó el esfuerzo de sus compañeras y la fortaleza del grupo para superar las dificultades que afrontaron durante el proceso

Camila Monge y su mensaje tras vencer a Venezuela: “Perú es clave y tenemos que seguir hacia adelante”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE procesó el 100% de actas electorales en Lima Metropolitana: así van Rafael López Aliaga y Francis Allison

ONPE procesó el 100% de actas electorales en Lima Metropolitana: así van Rafael López Aliaga y Francis Allison

Comisión de Constitución del Senado inicia hoy debate sobre facultades: Luis Galarreta y ministros fueron citados

Perfil y hoja de vida de César Pérez: Virtual alcalde provincial de Callao se mantiene en el cargo con más del 55 % de votos

Dina Boluarte recuerda su vacancia y reprocha al Congreso: “¿Acabó con el sicariato?, ¿desarticuló al crimen organizado?"

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

ENTRETENIMIENTO

Army day por BTS en Lima: parapentes, 150 drones en la Costa Verde y activaciones marcarán este 8, 9 y 10 de octubre

Army day por BTS en Lima: parapentes, 150 drones en la Costa Verde y activaciones marcarán este 8, 9 y 10 de octubre

Resultados La Tinka del 7 de octubre: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y Pozo Millonario

Stephanie Cayo y las fotos que despertaron nuevas versiones de embarazo con Alejandro Sanz

Qué Tal Cumbión le rinde homenaje a BTS con un mix de cumbia a días del show en Lima

El pasado artístico de Carla Robbiano, virtual alcaldesa de Magdalena: integró Candela con Tatiana Astengo y Laly Goyzueta

DEPORTES

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Rival de Perú en semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: cuándo juega la ‘bicolor’ en busca del pase al Mundial

Programación de la fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV

A qué hora juega Perú vs Uruguay HOY: partido por fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Camila Monge y su mensaje tras vencer a Venezuela: “Perú es clave y tenemos que seguir hacia adelante”