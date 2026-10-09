Dónde ver Perú vs Uruguay HOY: canal tv online del duelo por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Dónde ver Perú vs Uruguay HOY: canal tv online del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. Crédito: FPV.

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La selección peruana enfrentará a Uruguay hoy, viernes 9 de octubre, en su último partido de la fase de grupos del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. La ‘bicolor’ buscará cerrar esta etapa con una victoria que le permita sellar su clasificación a las semifinales del torneo que se disputa en Maracaibo y que entrega tres cupos al Mundial de la categoría.

Dónde ver Perú vs Uruguay por el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El Sudamericano Sub 19 de vóley será transmitido por VOLEY ZONE TV, canal de YouTube que ofrecerá la cobertura de los partidos desde Maracaibo, en el estado venezolano de Zulia. La señal digital permitirá seguir el torneo clasificatorio, que se disputará hasta el 11 de octubre.

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Asimismo, Infobae Perú seguirá la campaña del equipo dirigido por Martín Escudero con la previa, el minuto a minuto, los resultados, las declaraciones y la tabla de posiciones en su sitio web.

El cuadro peruano se impuso 25-17 ante las venezolanas y se llevó el partido por 3 sets a 1 - Crédito: Vóley Zone TV.

Horarios de Perú vs Uruguay por el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El duelo está programado para jugarse el viernes 9 de octubre a las 19:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Ecuador y Colombia; a las 20:00 horas de Venezuela, Estados Unidos y Bolivia; y a las 21:00 horas de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay.

El reto de Perú en el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La selección peruana buscará una de las tres plazas para el Mundial Sub 19 de 2027, además de competir por el título continental. La clasificación a la próxima cita mundialista aparece como uno de los objetivos centrales del equipo.

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Para avanzar hacia ese objetivo, el conjunto dirigido por Martín Escudero deberá superar la primera etapa y finalizar entre los dos primeros puestos de su serie. Después tendrá que afrontar las instancias decisivas del campeonato.

El Sudamericano Sub 19 otorgará tres cupos para el Mundial de 2027. Perú necesita quedar entre los dos mejores de su grupo para continuar en carrera y, en los partidos posteriores, buscar uno de esos lugares que habilitan el acceso a la competencia global.

El Grupo B estará compuesto por Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador. Esas selecciones disputarán la fase inicial en paralelo a la zona de Perú.

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La selección peruana sub 19 que competirá en el Sudamericano de Maracaibo. Crédito: FPV

Lista de convocadas de Perú para el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El entrenador Martín Escudero convocó a 14 jugadoras para la participación de Perú en el torneo que se disputará en Maracaibo, Venezuela. Camila Monge asumirá la capitanía del plantel.

La nómina está integrada por: Nicole Ayala, Camila Monge, Brenda Quiroz, Marcela Manrique, Grace Zuita, Tamara Galdós, Galilea Fuentes, Antonella Tello, Camila Alfaro, Kiara Lazo, Kayra Ruíz, Catalina Romero, Nahir Cueva y Vannia Adrianzén.

El equipo afrontará el certamen sin Gianella Chanca ni Ariana Vásquez, dos jugadoras que quedaron fuera por lesión. La lista cuenta con varias voleibolistas que ya tuvieron experiencia internacional en el Mundial Sub 17.

Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (FPV)

Fixture y resultados de la fase de grupos del Sudamericano Sub 19 de Vóley

7 de octubre

Argentina 3-0 Ecuador (Finalizado)

Brasil 3-1 Bolivia (Finalizado)

Chile 1-3 Perú (Finalizado)

Venezuela 3-0 Uruguay (Finalizado)

8 de octubre

Argentina 3-0 Bolivia (Finalizado)

Brasil 3-0 Ecuador (Finalizado)

Chile 3-0 Uruguay (Finalizado)

Venezuela 1-3 Perú (Finalizado)

9 de octubre

Bolivia vs Ecuador (13:00 horas de Perú)

Perú vs Uruguay (15:00 horas de Perú)

Brasil vs Argentina (17:00 horas de Perú)

Venezuela vs Chile (19:00 horas de Perú)