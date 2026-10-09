Reclamos virtuales en Sedapal: guía para presentar solicitudes y quejas por cobro excesivo

Un usuario reporta una fuga de agua a la empresa Sedapal a través de un chat en la aplicación WhatsApp desde un teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) habilita un canal digital para que los usuarios de Lima y Callao presenten reclamos por facturación sin necesidad de acudir a una oficina física. El trámite está disponible las 24 horas, los siete días de la semana, y permite cuestionar desde un consumo no realizado hasta un cobro que no corresponde con la lectura real del medidor.

La plataforma forma parte de la política de digitalización de trámites que impulsa la empresa estatal, que opera bajo la supervisión de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). El organismo regulador establece los plazos y las etapas que Sedapal debe cumplir para resolver cada expediente, desde la primera instancia hasta una eventual apelación.

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Los reclamos por facturación representan uno de los motivos de consulta más frecuentes entre los usuarios del servicio de agua en la capital. Sedapal diferencia este tipo de reclamo de las solicitudes operativas, como fugas o cortes, que tienen un procedimiento y plazos distintos.

Una computadora portátil y teléfonos móviles exhiben la plataforma de consulta digital del recibo del servicio de agua de Sedapal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para iniciar el trámite virtual, el usuario necesita tener a mano el número de suministro, que figura en la parte superior del recibo, además de su documento de identidad y los datos de contacto donde recibirá las notificaciones sobre el estado de su expediente.

Pasos para ingresar a la mesa de partes virtual y canal de reclamos de Sedapal

El acceso al trámite se realiza a través de dos vías. La primera es la Sede Electrónica de Sedapal, pensada para gestiones no comerciales como trámites administrativos, consultas de información o solicitudes documentarias. Esta plataforma exige la creación previa de una cuenta de usuario y la presentación de un único archivo en formato PDF, con un tamaño máximo de 40 megabytes.

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La segunda vía, específica para reclamos comerciales por facturación, se encuentra en www.sedapal.com.pe, en la opción Clientes/Reclamos, o mediante el enlace directo a la sección de reclamos virtuales. Allí el usuario debe ingresar el número de suministro, sus datos personales y seleccionar el tipo de reclamo que corresponde a su caso, antes de hacer clic en “Enviar formulario”.

El problema está debajo de Lima: Cuarto Poder expone la situación de la infraestructura de Sedapal. Captura: Cuarto Poder.

Los documentos enviados entre las 00:00 y las 23:59 horas se consideran presentados en la misma fecha, aunque los plazos de atención comienzan a contarse recién desde el día hábil siguiente. Una vez completado el envío, el sistema genera un cargo de recepción que llega al correo electrónico registrado como constancia del trámite.

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Quienes prefieran un canal alternativo pueden comunicarse con el Aquafono, al número (01) 317-8000, disponible las 24 horas para orientación sobre recibos, pagos y procedimientos de reclamo. También existen oficinas de atención presencial en distritos como Comas, Breña, San Juan de Lurigancho, Callao y Ventanilla, entre otros, para quienes no cuenten con acceso a internet.

Cómo presentar un reclamo por facturación alta o consumo no realizado

Sedapal clasifica los reclamos relativos a la facturación en once categorías, según el motivo que origina la disconformidad del usuario. Entre ellas figuran el consumo medido, cuando el usuario considera que no gastó el volumen de agua que indica la lectura del medidor, y el consumo promedio, aplicable cuando el monto facturado está mal calculado o no debería promediarse por contar con medidor instalado.

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El problema está debajo de Lima: Punto Final expone la situación de la infraestructura de Sedapal. Captura: Punto Final.

Otras categorías incluyen la asignación de consumo que no corresponde a la zona o a las unidades de uso del predio, el consumo no facturado en su oportunidad, el cobro por un servicio cerrado o sin conexión activa, y la atribución de consumos a un usuario anterior o a otro suministro por confusión de medidores. También se contemplan los reclamos por pago no procesado, cuando el sistema cobra nuevamente un monto ya cancelado, por tipo de tarifa incorrecto o por conceptos emitidos que no corresponden al usuario.

El usuario cuenta con un plazo de dos meses, o 60 días calendario, desde la fecha de vencimiento de la facturación o desde que ocurrió el hecho que motiva el reclamo, para presentar su solicitud. No es necesario cancelar el recibo cuestionado antes de iniciar el trámite, y el procedimiento no tiene costo alguno para el reclamante.

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Durante el tiempo que dure la evaluación del expediente, Sedapal no puede cobrar el periodo reclamado ni cortar el servicio por esa deuda en disputa. Si el reclamo involucra un consumo que el usuario considera erróneo por un desperfecto en el medidor, puede solicitar la verificación técnica del equipo como parte de las pruebas del proceso.

Sunass seguirá supervisando que Sedapal atienda las incidencias, realice la limpieza y desinfección, y responda a los reclamos de los usuarios afectados. Foto: Instagram

Referencia de cobro Sedapal, cómo interpretar los conceptos de tu factura

Cada recibo de Sedapal detalla los conceptos que componen el monto final, información que resulta clave para identificar el motivo exacto de un reclamo. El consumo medido corresponde a la lectura directa del medidor, mientras que el consumo promedio se aplica en predios sin medidor o con equipos que no registraron la lectura, a partir del histórico de consumo del usuario.

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La asignación de consumo es el monto que la empresa calcula según la zona o el tipo de unidad habitacional cuando no existe medición directa disponible. Este concepto suele generar reclamos cuando el número de unidades de uso registrado no coincide con la realidad del predio, por ejemplo en edificios con departamentos que cambiaron de distribución.

El recibo también puede incluir cargos adicionales vinculados al tipo de tarifa asignada, que varía entre categorías residencial, comercial e industrial, así como conceptos específicos como reconexiones o pagos no procesados correctamente. Verificar que la categoría tarifaria corresponda al uso real del inmueble es uno de los primeros pasos que recomienda Sedapal antes de formalizar una queja.

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Un teléfono inteligente muestra las opciones de pago digital disponibles para cancelar el recibo del servicio de agua de Sedapal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el usuario identifica una discrepancia entre lo facturado y lo esperado, el formulario de reclamo virtual le permite adjuntar fotografías del medidor o del recibo como sustento, un recurso que refuerza la solicitud durante la etapa de investigación del expediente.

Tiempos de respuesta y seguimiento del estado de tu expediente en Sedapal

El procedimiento regulado por Sunass establece que, en la primera instancia, Sedapal dispone de 30 días hábiles para resolver el reclamo comercial relativo a la facturación mediante una resolución, además de cinco días hábiles adicionales para notificar esa decisión al usuario. Si la empresa incumple estos plazos, se activa el Silencio Administrativo Positivo (SAP), que favorece automáticamente al reclamante.

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En caso de que el usuario no esté de acuerdo con la resolución, cuenta con 15 días hábiles desde la notificación para presentar un recurso de reconsideración, siempre que incorpore una nueva prueba al expediente. Sedapal tiene entonces otros 15 días hábiles para resolver y cinco más para notificar. Si persiste la disconformidad, puede interponerse un recurso de apelación, que la empresa debe elevar a Sunass dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Una persona consulta y descarga su recibo del servicio de agua de Sedapal mediante un teléfono inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los Usuarios de los Servicios de Saneamiento (Trass), órgano de Sunass, resuelve en segunda y última instancia administrativa. Todas las notificaciones, en el caso de reclamos virtuales, se envían al correo electrónico que el usuario registró al iniciar el trámite, por lo que mantener esa casilla activa resulta indispensable para el seguimiento del caso.

Para consultar el estado de una solicitud presentada en la Sede Electrónica, el sistema muestra tres posibles resultados: admitido, cuando el documento fue recibido correctamente; observado, si falta información por subsanar; o rechazado, con la indicación de cómo corregir la presentación. Ante cualquier duda sobre el avance del expediente, Sunass pone a disposición el Fono Sunass, en los números (01) 614-3180 y (01) 614-3181, como canal adicional de orientación.