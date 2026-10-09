Perú

Hija de ‘Mondonguito’ revela que el cómico no sabe que está en UCI y que ocultó su enfermedad

Patricia Zubiate contó que el artista permanece consciente, aunque cree que ocupa un área especial del Hospital Cayetano Heredia y no una unidad de cuidados intensivos

Lorenzo Zubiate, conocido como ‘Mondonguito’, permanece internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Cayetano Heredia.
Lorenzo Zubiate, conocido como ‘Mondonguito’, permanece internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Cayetano Heredia.
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Lorenzo Zubiate, conocido como ‘Mondonguito’, permanece internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Cayetano Heredia por una infección pulmonar, pero desconoce que se encuentra en esa área del centro médico. Así lo reveló Patricia, su hija mayor, quien contó que el humorista evitó hablar con sus hijos sobre sus problemas de salud y que la familia supo de la gravedad de su estado cuando ya requería atención especializada.

La hija del cómico habló sobre la situación que atraviesan ante las cámaras de América Hoy. Según explicó, su padre se mantiene consciente, aunque interpreta que está en una zona diferenciada del hospital por su trayectoria pública y no por la complejidad de su cuadro médico.

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“Él está consciente. Lo que él no sabe es que está en UCI; él piensa que es un área especial por ser quien es”, sostuvo Patricia.

La joven explicó que la familia procura mantener la calma en las conversaciones con el artista porque su estado de ánimo se ha visto afectado durante la hospitalización.

‘Mondonguito’ ocultaba sus problemas de salud

La hija mayor de Lorenzo Zubiate señaló que el artista no acostumbraba a compartir con sus hijas los detalles de sus controles médicos o las dolencias que enfrentaba. “Él recién me los cuenta hoy. Sus temas de salud no es mucho de hablar con nosotras porque no quiere preocuparnos”, relató Patricia en el programa de América Televisión.

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El cómico ‘Mondonguito’ clama ayuda por terrible enfermedad en las piernas: “El dolor es insoportable”. (Captura: Magaly TV La Firme)
El cómico ‘Mondonguito’ se encuentra en UCI. (Captura: Magaly TV La Firme)

El actor cómico, de 67 años, enfrenta una infección pulmonar que motivó su ingreso al Hospital Cayetano Heredia, situado en el distrito del Rímac. De acuerdo con la versión de su hija, el paciente presenta complicaciones en los pulmones y recibe tratamiento médico con nebulizaciones y oxígeno.

“Mi papá está mal de salud, tiene afectados los pulmones, lo están nebulizando, se encuentra con oxígeno y estamos muy preocupados. Esperamos que tenga una pronta recuperación”, declaró Patricia a Trome.

La familia permanece a la espera de la evolución clínica del artista. Patricia indicó que son tres hermanos y que las restricciones de acceso propias de la unidad de cuidados intensivos limitaron la posibilidad de ingresar a visitarlo, una situación que elevó la preocupación de sus seres cercanos.

“Tengo que estar bien ante él”, dijo la hija de Mondonguito

Patricia explicó que intenta no transmitirle a su padre la angustia que siente por su estado de salud. Según contó, ‘Mondonguito’ se muestra decaído y llora en algunas de las conversaciones telefónicas que mantiene desde el hospital.

El artista de 67 años recibe oxígeno y nebulizaciones por una infección pulmonar, según informó su familia.
El artista de 67 años recibe oxígeno y nebulizaciones por una infección pulmonar, según informó su familia.

“Estoy mal, pero tengo que estar bien ante él. No puedo ponerme mal porque él está deprimido, él llora cada vez que le llaman”, comentó la hija del humorista.

La joven sostuvo que procura acompañarlo con palabras de ánimo, pese a la preocupación que atraviesa la familia. Añadió que el estado emocional del cómico requiere atención, pues la hospitalización y las limitaciones para recibir visitas han tenido un impacto en él.

El entorno del artista pidió prudencia frente a las informaciones que se difunden sobre su salud. Patricia cuestionó de manera especial los mensajes que dan por fallecido a su padre, pese a que continúa internado y recibe tratamiento.

“No hagan esos comentarios. Él, preocupado, me dice: ‘Hija, ya pusieron que me morí, pero yo no estoy muerto’. Me pregunta y es incómodo”, señaló.

Las publicaciones sobre la supuesta muerte del cómico llegaron hasta el propio paciente, según relató Patricia. La familia considera que esos rumores agravan la preocupación del artista en un momento en que necesita mantener la tranquilidad para responder al tratamiento médico.

La hija de ‘Mondonguito’ pidió a los usuarios evitar compartir versiones no confirmadas y aguardar los reportes de la familia sobre su evolución.

Patricia, hija mayor del humorista, contó que su padre está consciente, aunque desconoce que se encuentra en una UCI.
Patricia, hija mayor del humorista, contó que su padre está consciente, aunque desconoce que se encuentra en una UCI.

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