BTS en Lima: colocan 25 baños portátiles para atender pedidos de los seguidores

Los baños portátiles permanecerán disponibles hasta el sábado 10 de octubre, fecha del último concierto de BTS en Lima - Créditos: MML.

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La Municipalidad de Lima dispuso la instalación de 25 baños portátiles en los alrededores del estadio San Marcos para atender una de las principales necesidades de los seguidores de BTS que esperan durante varias horas para ingresar a los conciertos del grupo surcoreano. La medida fue adoptada por el alcalde Renzo Reggiardo tras los pedidos de los integrantes de ARMY, nombre con el que se conoce a la comunidad de admiradores de la banda.

La iniciativa busca facilitar el acceso a servicios higiénicos para los miles de asistentes que llegan con anticipación al recinto universitario con el propósito de asegurar su ingreso a los espectáculos. Aunque la instalación de estos módulos no forma parte de las competencias habituales de la comuna metropolitana, la entidad decidió gestionar su colocación como apoyo a los fanáticos que permanecen en las inmediaciones durante periodos prolongados.

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La disposición se concretó mediante la Gerencia de Fiscalización y Control (GFC), en coordinación con la Oficina de Servicios Generales. Ambas dependencias identificaron dos puntos estratégicos para ubicar las instalaciones sanitarias, con el objetivo de atender a quienes forman largas filas en los accesos al estadio y sus alrededores.

Los servicios estarán disponibles hasta la culminación del último concierto de BTS, programado para este sábado 10 de octubre - Créditos: Municipalidad de Lima.

El primer sector corresponde a la cuadra 34 de la avenida Óscar R. Benavides, conocida anteriormente como avenida Colonial, a la altura de la puerta 8 del recinto deportivo. El segundo punto elegido es el parque UV3, otra zona próxima al lugar donde se desarrollan las presentaciones musicales.

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Los baños portátiles permanecerán disponibles hasta la culminación del último concierto de BTS, programado para este sábado 10 de octubre. De esta manera, los seguidores podrán utilizar los servicios durante las jornadas de espera previas al ingreso, en un contexto marcado por la concentración de personas que acuden a presenciar los espectáculos.

La instalación de estos módulos se suma a otras acciones desplegadas por la Municipalidad de Lima durante las presentaciones de la agrupación. Según la información proporcionada por la comuna, las intervenciones comprenden labores de seguridad, prevención, ordenamiento y limpieza, mediante la participación coordinada de sus diferentes áreas operativas.

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La Municipalidad de Lima instaló 25 baños portátiles en los alrededores del estadio San Marcos tras los pedidos de los seguidores de BTS que esperan durante varias horas para ingresar a los conciertos - Créditos: MML.

Estas medidas buscan contribuir al desarrollo de los conciertos y facilitar la circulación en las zonas aledañas al estadio San Marcos, donde se congregan los asistentes. La presencia de personal municipal y las intervenciones en los espacios públicos forman parte de las tareas implementadas para atender las necesidades que surgen ante la llegada de grandes cantidades de personas.

El pedido de los fanáticos puso en evidencia la importancia de contar con servicios básicos durante las horas previas a los espectáculos, especialmente para quienes permanecen en las colas desde temprano. En respuesta, la comuna optó por habilitar puntos de acceso a instalaciones sanitarias fuera del recinto, sin modificar las condiciones de ingreso establecidas para los conciertos.

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Con la colocación de los 25 baños portátiles, la Municipalidad de Lima busca brindar mejores condiciones de higiene y comodidad a los seguidores de BTS durante su permanencia en los alrededores del estadio. La disponibilidad de estos servicios se mantendrá hasta el cierre de la última presentación prevista para el sábado, fecha en la que concluirá el operativo asociado a los conciertos del grupo surcoreano.