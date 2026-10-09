Perú

Número de suministro de agua Sedapal: cómo encontrarlo y para qué sirve

El código permite identificar una conexión de agua, revisar deudas, pagar recibos y acceder a información del servicio a través de los canales digitales y telefónicos de Sedapal

Número de suministro de Sedapal -
Número de suministro de Sedapal - Andina
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El abastecimiento de agua potable y alcantarillado en Perú está a cargo de empresas prestadoras de servicios de saneamiento, además de operadores de pequeñas ciudades y ámbitos rurales. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) regula la prestación de estos servicios.

En Lima y la Provincia Constitucional del Callao, la empresa responsable es el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). Para realizar consultas sobre un predio, verificar recibos, conocer pagos pendientes o revisar avisos de interrupciones, uno de los datos solicitados con mayor frecuencia es el número de suministro.

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Qué es el número de suministro de Sedapal y en qué parte del recibo se ubica

El número de suministro de Sedapal es el identificador asignado a la conexión de agua de un predio. La empresa lo utiliza para asociar la facturación, los consumos registrados, los pagos y las consultas relacionadas con el servicio.

El código figura en el recibo físico y digital, dentro del bloque de datos del cliente y del servicio, en la parte superior del documento. Conviene diferenciarlo de la referencia de cobro, que también aparece en el recibo y puede ser requerida para registrarse en la oficina virtual Aquanet.

Sedapal solicita el número de suministro para acceder a varios servicios digitales. En el caso de Aquanet, el usuario debe registrarse con su documento de identidad, el número de suministro, la referencia de cobro y una dirección de correo electrónico.

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Conoce cómo hallar el número de tu suministro en tu recibo de agua de Sedapal
Conoce cómo hallar el número de tu suministro en tu recibo de agua de Sedapal

Cómo consultar tu número de suministro de agua con la dirección de tu predio

Si el usuario no tiene un recibo a mano, puede comunicarse con el Aquafono de Sedapal al (01) 317-8000 desde un teléfono fijo o celular. La atención permite realizar consultas por recibos, falta de agua o incidencias en el alcantarillado.

La empresa indica que, cuando la persona no cuenta con el código, debe marcar la opción asterisco (*) y seguir las instrucciones de la operadora. Para identificar el suministro, deberá proporcionar sus datos y la dirección registrada del predio, además de un teléfono de contacto.

Otra alternativa consiste en revisar un recibo anterior, sea impreso o enviado por correo electrónico. En caso de contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular, Sedapal también habilita esa opción para buscar el suministro antes de realizar un pago en línea.

Uso del número de suministro para verificar cortes de agua programados

Durante las interrupciones programadas, Sedapal publica información sobre las zonas, los horarios de suspensión y el restablecimiento estimado del servicio. Según el tipo de corte, la empresa puede habilitar un mapa interactivo para que los usuarios consulten si su predio será afectado.

En esas ocasiones, el número de suministro permite revisar la situación específica de una conexión. La consulta también puede realizarse con la dirección del inmueble cuando la plataforma habilitada para la interrupción ofrece esa alternativa.

El código resulta útil para confirmar si el corte corresponde a trabajos programados, conocer su duración estimada y revisar los puntos de distribución de agua que Sedapal disponga para los sectores afectados. Si existe falta de agua sin un aviso previo, el usuario puede comunicarse con el Aquafono para informar la incidencia.

Número de suministro de Sedapal -
Número de suministro de Sedapal - Andina

Cómo pagar el recibo de agua Sedapal usando únicamente tu código de suministro

El portal de pagos de Sedapal permite cancelar recibos vencidos o pendientes con el número de suministro. El usuario debe ingresar a la plataforma oficial, escribir el código y seleccionar la opción “buscar suministro”.

El sistema muestra el detalle de la deuda vinculada a esa conexión. Después, permite elegir el recibo pendiente y el medio de pago disponible para completar la operación.

Si la persona no recuerda el número de suministro, la plataforma ofrece la posibilidad de realizar la búsqueda con el DNI. También puede usar la aplicación Sedapal Móvil o los canales autorizados por la empresa y las entidades financieras, según las modalidades habilitadas.

Consulta de historial de consumos de agua a través del número de cuenta

La oficina virtual Aquanet concentra los servicios de consulta de recibos, saldos y consumos anteriores. Para acceder al historial, el usuario debe afiliarse a la plataforma con su número de suministro, la referencia de cobro, un documento de identidad y un correo electrónico.

Una vez que complete el registro y valide la cuenta, podrá revisar los recibos emitidos, consultar el gráfico de consumos históricos e imprimir comprobantes simples. Esta información permite comparar el consumo facturado en distintos períodos y detectar variaciones en el uso de agua del predio.

El número de suministro es, por tanto, el dato que vincula la cuenta del usuario con su conexión domiciliaria. Guardarlo junto con una copia del último recibo puede facilitar futuras consultas, pagos y comunicaciones con Sedapal.

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