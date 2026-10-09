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Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por la Fase 1: todos los partidos de las ‘pumas’

El cuadro de Paco Hervás conoció su calendario de la primera etapa tras el sorteo del torneo nacional. La ‘U’ arrancará su camino hacia el primer título. Conoce los encuentros de las ‘cremas’

Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
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Universitario de Deportes conoció su fixture de la Fase 1 por la Liga Peruana de Vóley 2027 tras realizarse el sorteo este viernes 9 de octubre. Las ‘pumas’ marcaron su calendario en busca de su primer título nacional, con grandes fichajes como Aixa Vigil, Claudia Palza, Maluh Oliveira, Sarah Evaristo.

Fixture de Universitario en la Fase 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

- Fecha 1: Universitario de Deportes vs Deportivo Soan

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- Fecha 2: Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka

- Fecha 3: Universitario de Deportes vs Olva Latino

- Fecha 4: Universitario de Deportes vs Rebaza Acosta

- Fecha 5: Universitario de Deportes vs Regatas Lima

- Fecha 6: Circolo Sportivo Italiano vs Universitario de Deportes

- Fecha 7: Géminis vs Universitario de Deportes

- Fecha 8: Alianza Lima vs Universitario de Deportes

- Fecha 9: Atlético Atenea vs Universitario de Deportes

- Fecha 10: Perú vs Universitario de Deportes

- Fecha 11: San Martín vs Universitario de Deportes

Presentación del sorteo y fixture oficial de la Liga Peruana de Vóley en un set de televisión. Durante el evento, los conductores muestran las balotas y papeletas de los clubes participantes, entre los que se encuentran Universidad San Martín de Porres, Universitario de Deportes y Club de Regatas Lima. Asimismo, se exhiben gráficos informativos en pantalla con la lista numerada de los doce equipos y la programación de las once jornadas correspondientes a la temporada.

Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

La cobertura anunciada para el torneo estará disponible por televisión abierta y en las plataformas digitales habilitadas por la señal.

Los seguidores podrán acceder a las transmisiones desde distintos dispositivos, sin requerir una suscripción para la emisión televisiva.

Infobae Perú acompañará cada fecha con información previa, seguimiento punto a punto, resultados, jugadas destacadas y la actualización de la clasificación.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

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