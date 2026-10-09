Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por la Fase 1: todos los partidos de las ‘pumas’

Universitario de Deportes conoció su fixture de la Fase 1 por la Liga Peruana de Vóley 2027 tras realizarse el sorteo este viernes 9 de octubre. Las ‘pumas’ marcaron su calendario en busca de su primer título nacional, con grandes fichajes como Aixa Vigil, Claudia Palza, Maluh Oliveira, Sarah Evaristo.
Fixture de Universitario en la Fase 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027
- Fecha 1: Universitario de Deportes vs Deportivo Soan
PUBLICIDAD
- Fecha 2: Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka
- Fecha 3: Universitario de Deportes vs Olva Latino
- Fecha 4: Universitario de Deportes vs Rebaza Acosta
- Fecha 5: Universitario de Deportes vs Regatas Lima
- Fecha 6: Circolo Sportivo Italiano vs Universitario de Deportes
- Fecha 7: Géminis vs Universitario de Deportes
- Fecha 8: Alianza Lima vs Universitario de Deportes
- Fecha 9: Atlético Atenea vs Universitario de Deportes
- Fecha 10: Perú vs Universitario de Deportes
- Fecha 11: San Martín vs Universitario de Deportes
Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de vóley 2026/2027
La cobertura anunciada para el torneo estará disponible por televisión abierta y en las plataformas digitales habilitadas por la señal.
Los seguidores podrán acceder a las transmisiones desde distintos dispositivos, sin requerir una suscripción para la emisión televisiva.
Infobae Perú acompañará cada fecha con información previa, seguimiento punto a punto, resultados, jugadas destacadas y la actualización de la clasificación.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD