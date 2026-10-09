Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por la Fase 1: todos los partidos de las ‘pumas’

Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

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Universitario de Deportes conoció su fixture de la Fase 1 por la Liga Peruana de Vóley 2027 tras realizarse el sorteo este viernes 9 de octubre. Las ‘pumas’ marcaron su calendario en busca de su primer título nacional, con grandes fichajes como Aixa Vigil, Claudia Palza, Maluh Oliveira, Sarah Evaristo.

Fixture de Universitario en la Fase 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

- Fecha 1: Universitario de Deportes vs Deportivo Soan

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- Fecha 2: Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka

- Fecha 3: Universitario de Deportes vs Olva Latino

- Fecha 4: Universitario de Deportes vs Rebaza Acosta

- Fecha 5: Universitario de Deportes vs Regatas Lima

- Fecha 6: Circolo Sportivo Italiano vs Universitario de Deportes

- Fecha 7: Géminis vs Universitario de Deportes

- Fecha 8: Alianza Lima vs Universitario de Deportes

- Fecha 9: Atlético Atenea vs Universitario de Deportes

- Fecha 10: Perú vs Universitario de Deportes

- Fecha 11: San Martín vs Universitario de Deportes

Presentación del sorteo y fixture oficial de la Liga Peruana de Vóley en un set de televisión. Durante el evento, los conductores muestran las balotas y papeletas de los clubes participantes, entre los que se encuentran Universidad San Martín de Porres, Universitario de Deportes y Club de Regatas Lima. Asimismo, se exhiben gráficos informativos en pantalla con la lista numerada de los doce equipos y la programación de las once jornadas correspondientes a la temporada.

Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

La cobertura anunciada para el torneo estará disponible por televisión abierta y en las plataformas digitales habilitadas por la señal.

Los seguidores podrán acceder a las transmisiones desde distintos dispositivos, sin requerir una suscripción para la emisión televisiva.

Infobae Perú acompañará cada fecha con información previa, seguimiento punto a punto, resultados, jugadas destacadas y la actualización de la clasificación.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)