Preocupación en Corea por la seguridad de BTS en Perú: aseguran que hubo una “grave invasión a la privacidad” frente a su hotel

RM explicó que el ruido exterior llegaba hasta las habitaciones e impedía el descanso de los integrantes y su equipo.

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La presencia de miles de seguidores frente al hotel donde se hospeda BTS en Lima generó preocupación en comunidades de fanáticos de Corea del Sur y América Latina. Una publicación atribuida a la cuenta Eyop Korea calificó la situación como una “grave invasión de la privacidad” y cuestionó que los integrantes del grupo y su equipo no hayan podido descansar durante su estadía en Perú.

El mensaje fue replicado por la cuenta ARMY Perú en X, junto con el reclamo de que las muestras de afecto hacia los artistas deben incluir el respeto por su espacio personal. La discusión aumentó después de que RM, líder de la banda, pidiera públicamente a los seguidores que no permanezcan en los exteriores del alojamiento.

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De acuerdo con la publicación atribuida a Eyop Korea, las concentraciones se extendieron hasta altas horas de la noche y afectaron el descanso de los siete integrantes y del personal de la gira. El post también mencionó reportes sobre personas que habrían apuntado con láser hacia habitaciones del hotel y sobre multitudes que rodearon vehículos vinculados al grupo.

“La parada de la gira de BTS en Perú ha incluido una grave invasión de la privacidad. Las multitudes de miles se han reunido fuera de su hotel, supuestamente gritando hasta altas horas de la noche e impidiendo que los miembros y su personal descansen adecuadamente”, se puede leer.

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“También hubo informes de láseres apuntando a sus habitaciones de hotel y multitudes rodeando su vehículo. RM incluso tuvo que pedir a los fans que respetaran su espacio, recordándoles la importancia de una ‘relación saludable’. Pero no parece que esté mejorando”, continúa. “Amar a BTS debería incluir dejarlos descansar”, fue la frase final de la publicación, acompañada por las etiquetas #BTSWORLDTOURARIRANG_LIMA y #RespectBTSPrivacy.

El debate no se limitó al reclamo de las cuentas extranjeras. En redes sociales, varias seguidoras peruanas plantearon que la presencia masiva se intensificó por un espectáculo de drones desarrollado cerca del hotel.

BTS pidió a sus seguidores no permanecer frente al hotel donde se hospeda el grupo durante su visita a Lima.

RM pidió a los seguidores que no permanezcan frente al hotel

Kim Namjoon, conocido como RM, se dirigió a la comunidad ARMY a través de Weverse, la plataforma de comunicación con los seguidores de BTS. El artista agradeció el recibimiento del público peruano, pero explicó que los integrantes y el equipo atravesaban dificultades por las personas que se quedaban frente al hotel durante todo el día.

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“Los miembros y el personal lo están pasando muy mal debido a las personas que han estado merodeando frente a nuestro hotel todo el día”, expresó el líder de BTS.

RM señaló que el sonido proveniente de la calle llegaba a las habitaciones. “El ruido incluso llega a nuestras habitaciones, por lo que ninguno de nosotros está durmiendo bien”, indicó. También sostuvo que la situación generaba inconvenientes para otros huéspedes del establecimiento.

El músico relacionó la falta de descanso con el rendimiento del grupo en sus conciertos. “Agradecemos su cálida bienvenida y su pasión, pero si no podemos descansar y dormir lo suficiente, esto afectará nuestras presentaciones”, añadió en su mensaje.

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El pedido se produjo durante la estadía de BTS en Perú, donde el grupo tiene programadas tres presentaciones en Lima como parte de su gira. La llegada de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook generó una alta expectativa entre el público local y seguidores de otros países de la región.

RM pidió que la comunidad ARMY evite repetir estas conductas en los siguientes destinos de la gira. Su solicitud incluyó de manera expresa a Chile, Brasil, Argentina y los países asiáticos que BTS visitará luego de América Latina.

“Por favor, les pedimos que se abstengan de quedarse frente a los hoteles no solo en Lima, sino también en Chile, Brasil, Argentina y los diversos países asiáticos que visitaremos más adelante”, manifestó el cantante.

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El artista apeló a la comprensión de los seguidores y afirmó que espera una relación más responsable entre el grupo y su público. Su mensaje activó campañas en redes para evitar la difusión de la ubicación del hotel, reportar publicaciones que revelen trayectos privados y desalentar las concentraciones en los lugares de descanso.

Una publicación atribuida a una cuenta coreana calificó como una “grave invasión de la privacidad” las concentraciones frente al alojamiento.