Perú

El pasado artístico de Carla Robbiano, virtual alcaldesa de Magdalena: integró Candela con Tatiana Astengo y Laly Goyzueta

La candidata que lidera los resultados preliminares integró una agrupación femenina durante los años 90 y apareció en Trampolín a la fama

La virtual alcaldesa de Magdalena compartió escenario con Tatiana Astengo, Laly Goyzueta y Brenda Meléndez en la agrupación femenina.
La virtual alcaldesa de Magdalena compartió escenario con Tatiana Astengo, Laly Goyzueta y Brenda Meléndez en la agrupación femenina.
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Carla Robbiano, virtual alcaldesa de Magdalena del Mar, tuvo una etapa artística como integrante del grupo Candela, una agrupación femenina que llegó a la televisión peruana a inicios de los años 90. Antes de ingresar a la política municipal y de convertirse en esposa de Francis Allison, la candidata de Avanza País compartió escenarios con Tatiana Astengo, Laly Goyzueta y Brenda Meléndez.

La faceta musical de Robbiano volvió a ser comentada tras los resultados preliminares de las elecciones municipales del 4 de octubre. La postulante se perfiló como virtual ganadora en Magdalena del Mar, donde afirmó que será ella quien dirija la comuna y que su esposo no tendrá un cargo en su administración.

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“Mi esposo no va a trabajar conmigo porque yo voy a liderar la municipalidad”, declaró Robbiano luego de conocerse las primeras cifras de la jornada electoral. También sostuvo que podrá consultar a Allison por su experiencia previa al frente del distrito.

Antes de esa etapa política, sin embargo, Robbiano formó parte de un proyecto artístico que reunió a jóvenes que luego tomaron rumbos distintos en la televisión, la actuación y la vida pública.

Carla Robbiano, virtual alcaldesa de Magdalena y esposa de Francis Allison.
Carla Robbiano, virtual alcaldesa de Magdalena y esposa de Francis Allison.

Candela reunió a Carla Robbiano con Tatiana Astengo y Laly Goyzueta

La agrupación Candela apareció en 1993 con Carla Robbiano, Tatiana Astengo, Laly Goyzueta y Brenda Meléndez. Las cuatro promocionaron un disco con el mismo nombre del grupo y participaron en programas de televisión, entre ellos Trampolín a la fama, el espacio conducido por Augusto Ferrando.

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Robbiano era colegiala durante aquella experiencia y tuvo sus primeras apariciones ante las cámaras junto con sus compañeras. Las fotografías de esa época muestran al cuarteto en entrevistas y presentaciones destinadas a impulsar el material musical.

El grupo tuvo una existencia breve, pero varias de sus integrantes consolidaron después carreras públicas. Astengo se desarrolló como actriz en cine, teatro y televisión, mientras que Goyzueta también construyó una trayectoria actoral en producciones peruanas.

Brenda Meléndez completó la formación de Candela. Años después, su nombre también quedó vinculado al fútbol peruano por su matrimonio con el exportero Juan Carlos “Ruso” Zubczuk. Su hijo, Juan Diego Zubczuk, siguió los pasos de su padre como arquero.

La incursión de Robbiano en la música quedó como una etapa anterior a su relación con la gestión municipal. Su perfil adquirió mayor notoriedad pública por su vínculo con el político Francis Allison, esposo y padre de sus hijos.

Carla Robbiano integró el grupo Candela durante los años 90, antes de vincularse a la política municipal en Magdalena del Mar.
Carla Robbiano integró el grupo Candela durante los años 90, antes de vincularse a la política municipal en Magdalena del Mar.

Robbiano, virtual alcaldesa de Magdalena del Mar y artista retirada

Carla Robbiano también es hermana de Vanessa Robbiano, actriz peruana que tuvo presencia en la televisión durante los años 90. Vanessa participó en el concurso La Paquita Peruana, organizado por Frecuencia Latina en 1991 como parte del fenómeno televisivo que impulsó la brasileña Xuxa en América Latina. La ganadora fue Maricielo Effio y participaron Rebeca Escribens, Patty Wong, Fiorella Cayo y más.

Ambas hermanas destacaban en diferentes facetas desde temprana edad. Mientras Carla se dedicaba a su agrupación, Vanessa alcanzó popularidad con producciones como Calígula, el Ángel Vengador y la película Ciudad de M.

Después de permanecer dos décadas fuera de las tablas, Vanessa Robbiano regresó al Perú en 2023 para actuar en una adaptación teatral de La metamorfosis, de Franz Kafka, en el Centro Cultural Ricardo Palma. Carla, en cambio, no continuó vinculada al medio artístico luego de Candela. Su actividad pública se concentró con los años en el ámbito político y en el acompañamiento a las campañas de Allison.

Carla Robbiano es hermana de la actriz Vanessa Robbiano, recordada por su participación en La Paquita Peruana, concurso que ganó Maricielo Effio.
Carla Robbiano es hermana de la actriz Vanessa Robbiano, recordada por su participación en La Paquita Peruana, concurso que ganó Maricielo Effio.

Tras conocerse los resultados preliminares, Carla Robbiano señaló que su gestión buscará continuar parte del trabajo desarrollado por su esposo durante sus administraciones en Magdalena del Mar. A la vez, remarcó que ella tomará las decisiones como autoridad municipal.

Yo voy a liderar la municipalidad”, afirmó al descartar que Allison integre su equipo como funcionario, regidor o autoridad edil.

La virtual alcaldesa también señaló que gobernará para quienes respaldaron su postulación y para quienes optaron por otras candidaturas.

Dos presentadores de televisión junto a un gráfico con fotografías y porcentajes de votos para candidatos en un estudio de noticias
Un gráfico de Datum presenta los resultados a boca de urna en Magdalena del Mar, liderados por Carla Robbiano con el 65,4% de los votos. (América TV)

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