Corte de agua en Lima: mapa interactivo, cronograma y distritos afectados por Sedapal

Para realizar la búsqueda, basta con ingresar la dirección de la vivienda o ubicarla directamente en el mapa digital de Sedapal - Créditos: Magnific.

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Los vecinos de Lima Metropolitana y el Callao pueden consultar si sus viviendas se encuentran dentro de las zonas afectadas por los cortes de agua potable mediante una herramienta digital de Sedapal. Este servicio permite verificar si una dirección registra una interrupción del abastecimiento, ya sea por trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios o modificaciones en la infraestructura hidráulica.

La consulta puede realizarse desde una computadora o un teléfono celular, sin necesidad de acudir a una oficina de atención. Para ello, los usuarios deben ingresar la dirección de su vivienda o ubicarla directamente en el mapa interactivo habilitado por la empresa.

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Sedapal también difunde los avisos sobre las suspensiones programadas a través de sus canales oficiales, incluido su perfil de Facebook. Revisar estas publicaciones permite conocer con anticipación las fechas, los sectores involucrados y los horarios previstos para la interrupción del servicio.

Ante una suspensión del abastecimiento, los vecinos deben verificar si Sedapal habilitó puntos de distribución de agua potable o camiones cisterna y almacenar una cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas del hogar - Créditos: Magnific.

Mapa interactivo de Sedapal: cómo identificar si tu manzana tiene suspensión del servicio

La plataforma digital permite comprobar si una vivienda se encuentra en un área con restricciones en el suministro de agua potable. Para utilizarla, se necesita conocer la dirección del inmueble que se desea consultar.

Los pasos para realizar la búsqueda son los siguientes:

Ingresa al mapa interactivo de cortes de agua de Sedapal

Escribe la dirección de tu vivienda en el buscador o ubica el inmueble directamente en el mapa.

Haz clic en el ícono de la lupa para ejecutar la consulta.

Revisa el resultado que muestra la herramienta para conocer si existe una interrupción del servicio en el lugar consultado.

La información corresponde al estado registrado por la plataforma en el momento de la búsqueda. Por ello, si el resultado no muestra una suspensión, pero existe un aviso reciente de Sedapal para el sector, es recomendable verificar también el comunicado oficial.

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Los resultados del mapa reflejan el estado registrado al momento de la consulta, por lo que se recomienda contrastarlos con los comunicados oficiales más recientes - Créditos: Sedapal.

Puntos de distribución de agua potable y camiones cisterna habilitados por Sedapal

Ante una interrupción prolongada, los usuarios deben consultar si Sedapal ha dispuesto puntos de abastecimiento alternativo o camiones cisterna para las zonas afectadas. La disponibilidad y ubicación de estos recursos pueden variar según la incidencia y el área comprendida por el corte.

Para obtener información actualizada, los vecinos pueden revisar los comunicados publicados en los canales oficiales de la empresa y consultar el mapa interactivo. También deben confirmar si el aviso correspondiente incluye medidas alternativas de distribución de agua potable.

Como medida preventiva, se aconseja almacenar con anticipación una cantidad suficiente de agua para beber, preparar alimentos, mantener la higiene personal y atender las necesidades esenciales del hogar. Asimismo, conviene reservar el recurso de manera responsable hasta que el servicio se restablezca por completo.

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Sedapal publica avisos anticipados sobre los cortes programados en sus canales oficiales, incluido su perfil de Facebook, con información sobre fechas, sectores y horarios - Créditos: Magnific.

Distritos afectados por el corte de agua en Lima hoy y mañana

09 de octubre

Villa María del Triunfo

Sector 309:

Pasaje San Gabriel Bajo.

Sector Vallecito Bajo.

A. H. José C. Mariátegui.

30 de Agosto.

Santa Rosa de Belén.

Ampliación Vista Alegre.

Garcilaso de la Vega.

Ampliación 1.º de Mayo.

Sector 310:

Cercado de Villa María del Triunfo (parte alta): manzanas F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19, H20 e I20.

Asociación Central Unificada: manzanas F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19 y J20.

A. H. Arenal Alto.

A. H. El Chasqui.

Ampliación Sector Centenario, comité 32B: manzanas U5K, U5L y U5M.

Sector 311:

Urbanización Villa Jardín, primera etapa.

Horario del corte: de 8 a. m. a 8 p. m.

San Juan de Miraflores

Sector 304:

Urbanización San Juan, zona D.

Urbanización San Juan, zona C.

Sector 305:

A. H. Sol de los Milagros.

P. J. Villa Solidaridad, segunda etapa.

P. J. San Antonio de Padua.

A. H. Mártires de San Juan.

A. H. 7 de Julio.

A. H. Rafael Belaúnde.

A. H. Virgen de Guadalupe.

Sectores 309 y 310: el aviso también consigna zonas identificadas como parte de Villa María del Triunfo. Se recomienda revisar el comunicado original para confirmar la correspondencia territorial de cada sector.

Horario del corte: de 8 a. m. a 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

Las zonas comprendidas en el aviso son:

APV Casa Blanca.

A. H. 9 de Febrero, ampliación.

A. H. Integración, Solidaridad y Progreso, sector Los Frutales.

Agrupación Las Casuarinas de Casa Blanca.

A. H. Integración, Solidaridad y Progreso, sector San Juan de Casa Blanca.

Agrupación Los Andes.

Agrupación Los Claveles.

Agrupación Nuevo Progreso.

Agrupación Los Girasoles.

Agrupación El Bosque Mariátegui.

A. H. Jesús de Nazareth, sector Sol de los Andes.

A. H. Jesús de Nazareth, sector 9 de Setiembre.

Agrupación Familiar Nuevo Amanecer.

A. H. Jesús de Nazareth.

A. H. El Mirador, fase II, ampliación.

Agrupación II etapa del A. H. Jesús de Nazareth, ampliación.

A. H. El Mirador Alto Caribe, tercera etapa, ampliación.

A. H. Peruanos Unidos, sector B María Jesús Espinoza.

Horario del corte: de 8 a. m. a 10 p. m., según la programación detallada proporcionada.

Chaclacayo

Urbanización Chaclacayo:

Calle 1, manzanas O, P, H y G.

Pueblos jóvenes 12, 13, 14, 17, 21 y 20A.

Urbanización El Cuadro:

Manzanas K y N.

P.S. 9, 10, 11, 16, 17 y 18.

Calles D, D1 y E.

Horario del corte: de 8 a. m. a 8 p. m.

Comas

Las zonas comprendidas en la programación son:

A. H. Pampa de la Independencia.

P. J. Independencia.

A. H. Los Conquistadores.

P. J. El Progreso.

A. H. Comité 125, segunda ampliación.

A. H. Comité Unificado Villa Canta.

Unidad Popular Independencia.

Horario del corte: de 12 m. a 8 p. m.

10 de octubre

Ventanilla

A. H. Hijos de Ventanilla - Zona 3

Hora: 7:43 a. m. - 1:43 p. m.

Ate

Agru. Vecinal San Roque

Pueblo Vitarte Central

Hora: 7:43 a. m. - 4:30 p. m.

Santa Anita

Coop. Tayacaja 2da etapa

Hora: 6:01 a. m. - 3 p. m.

Puente Piedra

A. H. Simón Bolívar.

A. H. Cristo Rey.

A. H. Cruz de Chillón.

A. H. Luis Felipe de las Casas.

A. H. La Ensenada de Chillón.

A. H. Los Jazmines.

A. H. Vista Alegre.

A. H. Vista Hermosa.

Hora: 12 m - 8 p. m.