Perú

Terremoto de magnitud 7.6 en Panamá: Marina de Guerra del Perú se encuentra en estado de vigilancia ante un posible tsunami

La Dirección de Hidrografía y Navegación informó que el movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros y ocurrió frente a Las Tablas. Aunque se reforzó el monitoreo, no existe una alerta para el litoral peruano

Cierran vía de la Costa Verde en el Callao ante condiciones del mar. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
(Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
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La Marina de Guerra del Perú informó que el terremoto de magnitud 7,6 registrado frente a Panamá aún no ha generado una alerta de tsunami para el litoral peruano. Sin embargo, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) indicó que mantiene una vigilancia reforzada ante el evento, que ocurrió este viernes 9 de octubre.

De acuerdo con la actualización divulgada por la DHN a través de sus canales oficiales, el sismo se produjo a las 13:05:03 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. La referencia geográfica consignada por la entidad ubica el epicentro a 59 kilómetros al oeste-suroeste de Las Tablas, en Panamá.

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La información difundida por el organismo peruano toma como fuente al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). En la comunicación oficial, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis señaló que se intensificó el monitoreo de las condiciones en el Pacífico.

09/10/2026 Terremoto magnitud 7,6 en el centro-sur de Panamá. SOCIEDAD CENTROAMÉRICA PANAMÁ INTERNACIONAL USGS
09/10/2026 Terremoto magnitud 7,6 en el centro-sur de Panamá. SOCIEDAD CENTROAMÉRICA PANAMÁ INTERNACIONAL USGS

La Marina de Guerra mantiene vigilancia sobre el litoral peruano

La Dirección de Hidrografía y Navegación precisó que el movimiento corresponde a un “sismo lejano”, una denominación empleada para eventos registrados fuera del territorio nacional que pueden requerir evaluación por su ubicación, profundidad y magnitud.

El mensaje no incluye una orden de evacuación ni una alerta de tsunami para las costas de Perú. La entidad informó que reforzó la vigilancia para seguir la evolución del fenómeno y determinar si se producen variaciones que puedan tener consecuencias en el litoral.

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El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis es el organismo encargado de analizar los sismos ocurridos en el océano y emitir las comunicaciones oficiales sobre la posibilidad de olas anómalas en territorio peruano. Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan atender únicamente los reportes de canales oficiales y evitar difundir versiones no confirmadas.

Terremoto en Panamá no genera alerta de tsunami
Terremoto en Panamá no genera alerta de tsunami - Marina de Guerra del Perú

El sismo provocó evacuaciones preventivas en Panamá

El movimiento fue percibido en distintas zonas de Panamá, incluida la capital, donde se registraron evacuaciones preventivas en edificios altos. Residentes de varias regiones también informaron la caída de objetos dentro de viviendas y locales, de acuerdo con los primeros reportes conocidos.

La información preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ubicó inicialmente el epicentro a 39 kilómetros de Tonosí, en la provincia de Los Santos. Esa medición señaló que el sismo ocurrió a las 12:56, hora local, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Las diferencias entre los primeros reportes son habituales después de un terremoto. Los organismos especializados actualizan los datos conforme reciben más registros de estaciones sísmicas y procesan la información sobre el evento. La DHN peruana consignó posteriormente una magnitud de 7,6 Mw, superior a las estimaciones iniciales difundidas en Panamá.

Autoridades panameñas evalúan posibles daños tras el terremoto

Hasta el momento de los reportes iniciales, las autoridades panameñas no habían difundido un balance oficial sobre personas afectadas ni daños estructurales. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recomendó a la población mantenerse alejada de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras que presenten riesgos después del sismo.

También pidió revisar las condiciones de seguridad de viviendas y edificios antes de retornar a los inmuebles evacuados. Las evaluaciones continuaban en las zonas donde el sismo se sintió con mayor intensidad.

Para Perú, la comunicación de la Marina de Guerra mantiene el escenario bajo seguimiento, sin que exista una alerta de tsunami que afecte al litoral nacional. La población deberá atender las próximas actualizaciones oficiales de la DHN ante cualquier cambio en la evaluación.

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