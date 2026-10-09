Senadores y diputados viajarán a China con todos los gastos pagados por el régimen chino: ¿Quiénes son?

Diputados y senadores viajarán en los próximos días a China.

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Un considerable grupo de senadores y diputados se alista a viajar a la República Popular China, a invitación del propio régimen, según informaron diversos medios y periodistas en los últimos días.

Desde oposición hasta el oficialismo. Según trascendió, la delegación estaría conformado por al menos 16 congresistas. Estos serían:

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Fuerza Popular: Los diputados Jhonn Valqui, Alexander Salas, César Vidaurre y un senador de la bancada.

Renovación Popular: Los diputados Alex Segura Figueroa, Diego Bazán Calderón y Félix Chang Apuy.

Juntos por el Perú: Los diputados Ernesto Zunini Yerrén, Luis Jibaja Ramos y Jacqueline Tapullima Isapillo, y el senador Víctor Cutipa Ccama

Ahora Nación: La senadora Mirtha Vásquez Chuquilín y el diputado Freshman Buitrón Martínez.

Partido del Buen Gobierno: La diputada Rossana Alayza Macera y el senador Carlos Caballero Nieto.

Obras: La diputada Andrea Medina Stein.

De acuerdo con la senadora Mirtha Vásquez, el viaje a China no generará gastos al presupuesto del Congreso ya que, al tratarse de una invitación del régimen comunista, estos serán asumidos por dicha administración.

El objetivo del viaje

La senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, anunció que viajará a la República Popular China en los próximos días como parte de una delegación de congresistas de distintas bancadas, invitada por la Embajada china en el Perú. El viaje coincide con la semana de representación del Congreso, que arranca el lunes 12 de octubre, y se ubica como una antesala de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en noviembre en territorio chino.

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Como antesala a la reunión de líderes de APEC, una delegación peruana visitará China para sostener reuniones con autoridades y representantes políticos. Mirtha Vásquez destaca que se abordarán las preocupaciones sobre empresas chinas que operan en Perú.

Vásquez explicó, mediante un video difundido en sus redes sociales, que el propósito del viaje es “fortalecer el intercambio entre ambos países” y conocer de cerca políticas y experiencias desarrolladas en China. La agenda contempla reuniones de trabajo sobre gestión de riesgos vinculados al fenómeno de El Niño, lucha contra la pobreza, generación de empleo, desarrollo de infraestructura estratégica y cooperación económica y comercial.

Antes del viaje, la senadora indicó que sostuvo una reunión con el embajador de China en Perú en la que solicitó que la situación de empresas chinas con operaciones en el país y bajo cuestionamiento forme parte de su agenda. “He pedido que esto forme parte de mi agenda porque considero importante trasladar directamente estas problemáticas y promover que se adopten las acciones que correspondan”, señaló Vásquez.

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Como se recuerda, en el anterior periodo legislativo, una comisión investigadora del Congreso identificó un grupo de 13 empresas chinas bajo sospechas por presuntas irregularidades en licitaciones y obras públicas entre 2018 y 2022, conocido como el “Club de la Construcción chino”. A esto se suma la disputa entre Cosco Shipping Ports Chancay Perú, operadora del megapuerto de Chancay, y el organismo regulador Ositrán, actualmente en revisión por el Tribunal Constitucional.

Vásquez precisó que, al tratarse de una invitación de la Embajada china, los gastos del viaje serán cubiertos por esa representación diplomática y no se emplearán recursos del Estado peruano. Debido a que el desplazamiento se superpone con la Semana de Representación, la legisladora solicitó licencia sin goce de haber, trámite que, dijo, también realizaron otros integrantes de la delegación.

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