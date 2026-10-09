Fan de BTS que lleva 23 años internada en el hospital pide recibir mensaje del grupo coreano: “Quiero que ellos sepan de mi existencia”

Analy Tania Soria Aguilar tiene 23 años y comparte su historia desde el hospital en el que permanece internada.

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Analy Tania Soria Aguilar, una joven peruana de 23 años que permanece internada desde sus primeros meses de vida, busca cumplir un deseo que compartió con miles de usuarios en redes sociales: recibir un saludo o una videollamada de BTS. Su pedido ganó difusión entre seguidores de la banda surcoreana, quienes comenzaron a etiquetar a los integrantes y a compartir su historia.

La joven publica videos y mensajes desde el hospital, donde permanece conectada a un respirador artificial. En sus publicaciones se presenta como fan de BTS, conocida dentro de la comunidad como ARMY, y expresa dos deseos que considera centrales en su vida: volver a casa y tener un contacto con los artistas a los que sigue desde hace años.

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“Quiero que ellos sepan de mi existencia”, escribió Analy Tania Soria Aguilar en uno de los mensajes que difundió para pedir apoyo. La joven aclaró que entiende las limitaciones que implicaría una visita presencial y planteó alternativas más accesibles: una videollamada o un saludo grabado.

Permanece internada desde que era bebé

Analy nació en Lima y, a los seis meses, tuvo neumonía. Luego recibió un diagnóstico de miopatía muscular, una condición que, de acuerdo con el relato publicado en redes, derivó en una internación prolongada y en la necesidad de asistencia respiratoria.

La joven permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Niño de Breña, según lo que figura en sus publicaciones. Su madre viaja cada día desde Puente Piedra hasta el centro de salud para acompañarla, una rutina que la familia también ha mencionado como parte de las dificultades económicas que enfrenta.

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En su perfil de Instagram, Analy se define como una joven de 23 años, residente en Lima y seguidora de BTS. Le interesa el maquillaje, le gustaría convertirse en creadora de contenido en YouTube, disfruta cantar, utilizar la computadora y mirar televisión, se puede leer en la descripción que hizo la organización Manos Unidas en Solidaridad Perú en una de sus publicaciones.

Analy explicó que, por su condición de salud, no puede asistir a conciertos y sueña con una videollamada o un saludo de BTS.

Su actividad en redes tiene un objetivo personal y otro colectivo. Además de compartir fragmentos de su día a día, utiliza sus cuentas para invitar a otros seguidores de BTS a difundir su caso y hacer llegar su pedido hasta los canales oficiales de la agrupación.

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“Quiero seguir luchando por mi sueño”, escribió la joven peruana

El pedido se intensificó luego de que Analy difundiera un mensaje en el que explicó que no podía asistir a un eventual concierto o actividad presencial debido a su situación de salud. Por esa razón, solicitó que sus seguidores etiquetaran a la banda y amplificaran sus publicaciones.

“Para Dios no hay nada imposible y quiero seguir luchando por mi sueño”, escribió. Además, sostuvo que se sentía triste porque todavía no había recibido una respuesta, aunque remarcó que mantendría la esperanza de obtener al menos un saludo.

La joven añadió que una conversación breve por videollamada tendría un valor especial para ella. “Solo quiero que ellos me hablen y que sepan de mi existencia”, señaló al dirigirse a otros integrantes de la comunidad ARMY.

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El grupo de k-pop BTS ofrece un concierto en el Estadio San Marcos de Lima ante miles de seguidores. (Paula Diaz)

En otra publicación, Analy explicó que comprendía las dificultades que podría implicar un encuentro presencial con artistas de alcance internacional. “Soy consciente que es difícil que vengan por la seguridad de ellos y mía”, indicó. Aun así, pidió a quienes siguen a BTS que no dejaran de compartir su historia.

Los mensajes circularon entre cuentas de fanáticos de Perú y otros países. Varios usuarios respondieron con expresiones de apoyo, etiquetas a los perfiles relacionados con BTS y llamados a difundir los videos de la joven.

En uno de sus llamados, Analy invitó a sus seguidores a seguirla en Weverse, una plataforma utilizada por artistas y comunidades de fanáticos. Desde allí, dijo, también comparte su historia con la expectativa de que pueda llegar a los integrantes de BTS.

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“Por favor, compartan y hagan viral mi caso”, escribió. La joven sostuvo que quedaban pocos días para que la agrupación dejara el país y expresó su deseo de aprovechar ese momento para intentar recibir una respuesta.

Los integrantes del grupo surcoreano BTS realizan una presentación sobre un escenario iluminado durante su concierto en el Estadio San Marcos de Lima. (Paula Diaz)