Camila Monge y su mensaje tras vencer a Venezuela: “Perú es clave y tenemos que seguir hacia adelante”

La capitana se mostró muy eufórica luego de la segunda victoria de la 'bicolor' en el certamen de la categoría - Crédito: Vóley Zone TV.

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La selección peruana consiguió una importante victoria ante Venezuela y aseguró su clasificación a las semifinales del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. Tras el triunfo por 3-1 ante las anfitrionas, la capitana de la ‘bicolor’, Camila Monge, expresó su alegría por el resultado, destacó el respaldo de los hinchas peruanos presentes en Maracaibo y dejó un mensaje de aliento para su equipo, que ha afrontado dificultades durante su preparación.

En declaraciones a ‘Voley Zone TV’ al término del encuentro, la voleibolista reconoció que superar al conjunto anfitrión representó un desafío por el nivel mostrado por su rival. Además, resaltó el apoyo que recibió desde las tribunas, pese a la presión que ejercía el público venezolano.

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“Estoy muy feliz, la verdad. Sabíamos que iba a ser un partido bastante complicado, porque ellas vienen trabajando muy bien. Venezuela viene siendo un equipo muy fuerte. Nos costó jugar, pero tuvimos el público peruano que nos estuvo alentando y eso nos ayudó bastante”, señaló.

La capitana también se refirió al camino recorrido por el equipo patrio y a las dificultades que tuvo que superar durante el proceso. Monge expresó su orgullo por sus compañeras y remarcó la importancia de mantenerse unidas para continuar compitiendo en el campeonato continental.

“Estoy muy orgullosa de todo mi equipo. Somos un grupo que ha pasado por mucho. Algunas bajas durante el camino, pero Perú es clave y tenemos que seguir saliendo hacia adelante”, manifestó la jugadora, quien puso énfasis en la fortaleza colectiva de la selección peruana.

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Camila Monge es la capitana de Perú en el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. Crédito: CSV

Sus palabras llegaron después de un encuentro en el que la ‘bicolor’ supo reaccionar tras perder el segundo set. Perú se impuso con parciales de 25-19, 17-25, 25-23 y 25-17, resultado que le permitió sumar su segunda victoria consecutiva en el Grupo A, luego de haber derrotado también a Chile en su debut.

El pedido de Martín Escudero durante el partido

Monge también explicó qué indicaciones recibía del comando técnico durante los tiempos de descanso. Según contó, el entrenador Martín Escudero y sus asistentes insistieron en la necesidad de mantener la calma y respetar el plan de juego, especialmente en los momentos en los que la tensión podía afectar el rendimiento del equipo.

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“Más que nada, nos pedía seguir las indicaciones que nos daban, ya que todo el cuerpo técnico nos estaba ayudando en todo momento. También nos pidió mantener la calma, ya que sabíamos qué teníamos que hacer, pero por los nervios, por la tensión, nos íbamos un ratito del partido. Entonces, teníamos que volver”, explicó la capitana.

La selección peruana logró recuperar el control después de ceder la segunda manga y terminó cerrando el partido en cuatro sets. La respuesta en el tercer parcial, que ganó por una ajustada diferencia de dos puntos, fue importante para encaminar el triunfo ante Venezuela.

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El cuadro peruano se impuso 25-17 ante las venezolanas y se llevó el partido por 3 sets a 1 - Crédito: Vóley Zone TV.

Camila Monge anotó 17 puntos ante Venezuela

En el plano individual, Camila Monge fue la máxima anotadora de Perú con 17 puntos, mientras que la venezolana Yalesca Colina terminó como la máxima puntuadora del encuentro, con 23 unidades. La capitana peruana destacó que su objetivo es continuar creciendo como deportista y mejorar su rendimiento con el paso de los partidos.

“Yo estoy en constante mejora siempre. Quiero seguir aprendiendo y sigo trabajando para eso. Espero algún día llegar a mi tope y seguir hacia adelante porque el límite es el cielo, como dicen”, afirmó.

Con dos triunfos consecutivos y seis puntos en el Grupo A, Perú aseguró su presencia en las semifinales del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. La ‘bicolor’ todavía deberá afrontar su último compromiso de la fase de grupos ante Uruguay, antes de concentrarse en la siguiente instancia del torneo.

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