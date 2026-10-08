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Programación de la fecha 2 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV

La selección peruana inició con triunfo frente Chile y ahora se alista para repetir la celebración ante Venezuela, anfitrión de la competición que se juega en Maracaibo

Programación de la fecha 2 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026
Programación de la fecha 2 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026
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Hoy, jueves 8 de octubre, continúa el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 con la fecha 2 en Maracaibo. Perú, Uruguay, Ecuador, Brasil, Chile, Colombia, y Paraguay seguirán con su lucha en busca de la clasificación al Mundial de la categoría.

La selección peruana arrancó con el pie derecho la competición luego de conseguir un triunfazo frente Chile. Se quedó con el ‘Clásico del Pacífico’ por 3-1 con parciales de 26-24, 25-12, 21-25 y 25-19, y sumó sus primeros puntos en el Grupo A.

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Programación de la fecha 2 del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Jueves 8 de octubre

  • Argentina vs Bolivia (13:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte / YouTube VOLEY ZONE TV)
  • Brasil vs Ecuador (15:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte / YouTube VOLEY ZONE TV)
  • Chile vs Uruguay (17:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte / YouTube VOLEY ZONE TV)
  • Venezuela vs Perú (19:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte / YouTube VOLEY ZONE TV)
Así se jugará la fecha 2 del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026
Así se jugará la fecha 2 del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Dónde ver los partidos del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El Sudamericano Sub 19 de vóley se disputará en Maracaibo, en el estado venezolano de Zulia, y podrá verse a través del canal de YouTube VOLEY ZONE TV. La señal digital transmitirá los partidos del torneo clasificatorio, previsto entre el 7 y el 11 de octubre.

La competencia contará con la participación del equipo dirigido por Martín Escudero. La cobertura incluirá los resultados y la tabla de posiciones durante el desarrollo del certamen.

Infobae Perú seguirá la campaña del seleccionado con información en la previa, minuto a minuto, declaraciones y las incidencias de cada jornada en su sitio web.

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Perú arranca el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (Puro vóley)
Perú arranca el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (Puro vóley)

Así fue el triunfo de Perú frente Chile en su debut

Perú derrotó 3-1 a Chile en su estreno por el Grupo A del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026, que se disputa en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.

El seleccionado dirigido por Martín Escudero se impuso con parciales de 26-24, 25-12, 21-25 y 25-19. El triunfo le permitió comenzar el certamen con una victoria ante uno de sus rivales de grupo.

La selección peruana lidera de manera provisional la clasificación, a la espera del partido entre Venezuela y Uruguay, programado para más tarde. El campeonato entregará tres cupos para el próximo Mundial de la categoría.

Fue un 3-1 en sets sobre las chilenas, que dieron pelea, pero no pudieron con el nivel de la 'bicolor' - Crédito: Vóley Zone TV.

Formato del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La fase final del Sudamericano Sub 19 definirá las tres selecciones que obtendrán la clasificación para la Copa del Mundo de 2027.

El torneo reúne a ocho equipos, divididos en dos grupos de cuatro participantes. Los dos primeros de cada zona pasarán a las semifinales.

Los vencedores de esa instancia conseguirán de forma directa dos de las plazas mundialistas. Los equipos que pierdan tendrán una última oportunidad en el partido por la medalla de bronce.

El ganador de ese encuentro completará los clasificados al Mundial Sub 19. De esa manera, la definición de los puestos internacionales se extenderá hasta el último cruce del campeonato.

Perú forma parte del Grupo A junto con Chile, Venezuela y Uruguay. La competencia se desarrolla en Maracaibo, ciudad venezolana.

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