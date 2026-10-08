Perú

Minedu modifica por segunda vez los cronogramas de ascenso docente 2026: todo lo que dice la nueva resolución

Una nueva resolución formalizó el reajuste de las fechas previstas para maestros de Educación Básica y de colegios gestionados por Defensa e Interior, tras una revisión de las condiciones operativas

nombramiento docente
El Ministerio de Educación modificó por segunda vez el cronograma de los concursos de ascenso docente para el año 2026. (Andina)
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El Ministerio de Educación (Minedu) modificó por segunda vez los cronogramas de los concursos de ascenso de escala docente correspondientes a 2026. La medida alcanza a los procesos dirigidos a profesores de Educación Básica y a quienes trabajan en instituciones educativas administradas por los ministerios de Defensa e Interior.

La modificación quedó formalizada mediante la Resolución Viceministerial N.° 173-2026-MINEDU, emitida en Lima el 7 de octubre de 2026 y suscrita por la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Janette Ponce Vertiz.

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Según el texto de la resolución, el cambio responde a dificultades operativas y logísticas en la contratación de servicios para la aplicación de las pruebas nacionales de los tres concursos. La Dirección de Evaluación Docente planteó la necesidad de ajustar las fechas previstas en los procesos, luego de evaluar las condiciones para la contratación de esos servicios.

La norma modifica los cronogramas que habían sido aprobados inicialmente mediante la Resolución Viceministerial N.° 044-2026-MINEDU. Esos mismos calendarios ya habían sido modificados mediante la Resolución Viceministerial N.° 157-2026-MINEDU.

Nombramiento docente
La medida alcanza a los docentes de Educación Básica y a las instituciones administradas por los ministerios de Defensa e Interior. (Andina)

La modificación

La decisión del Minedu incluye el Concurso Público para el Ascenso de Escala de los profesores de Educación Básica dentro de la Carrera Pública Magisterial, regulada por la Ley N.° 29944, Ley de Reforma Magisterial.

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También comprende el concurso para docentes de Educación Básica que trabajan en instituciones educativas administradas por el Ministerio de Defensa. El tercer proceso corresponde a los profesores de Educación Básica de instituciones administradas por el Ministerio del Interior.

Cada uno de estos concursos cuenta con un cronograma propio. El artículo 1 de la nueva resolución modifica el calendario general para docentes de Educación Básica. El artículo 2 dispone cambios en el cronograma destinado a los profesores de colegios administrados por Defensa. El artículo 3 hace lo mismo con el proceso dirigido a los docentes de instituciones bajo administración del Interior.

La resolución establece que los tres cronogramas quedan redactados conforme a los anexos I, II y III del documento. Sin embargo, el texto remitido no incluye el contenido de esos anexos, por lo que no es posible detallar las nuevas fechas de cada etapa del concurso a partir de la información disponible.

Minedu publicará resoluciones desde el 27 de diciembre al 8 de enero| Andina
Los detalles sobre los nuevos plazos de inscripción y evaluación quedan supeditados a la difusión íntegra de los anexos. (Andina)

Las nuevas fechas

Las normas técnicas que regulan estos concursos disponen que tanto la convocatoria como el cronograma deben aprobarse mediante resolución viceministerial y publicarse en los portales institucionales correspondientes.

En caso de modificaciones, las entidades deben difundir oportunamente los cambios en sus plataformas oficiales. Para el proceso general de Educación Básica, la información corresponde al portal del Ministerio de Educación. En los concursos vinculados a las instituciones educativas administradas por Defensa e Interior, los cronogramas también deben publicarse en las páginas institucionales de esas entidades, según corresponda.

El artículo 4 de la Resolución Viceministerial N.° 173-2026-MINEDU dispone la publicación de la norma y sus anexos en el Sistema de Información Jurídica de Educación (SIJE), ubicado en el portal institucional del Minedu. Esta difusión debe realizarse el mismo día en que la resolución aparezca en el diario oficial El Peruano.

Los anexos son el documento en el que se consignan las etapas y fechas actualizadas de los concursos. Por ello, la precisión sobre los plazos para inscripciones, aplicación de pruebas, publicación de resultados u otras actividades dependerá de la publicación íntegra de los anexos aprobados con la nueva resolución.

Ascenso docente
La resolución y sus anexos deben difundirse en el portal institucional del Minedu el mismo día de su publicación en El Peruano. (Andina)

No demandarán recursos adicionales

El expediente que sustenta la modificación incluye informes de la Dirección General de Desarrollo Docente, la Dirección Técnico Normativa de Docentes, la Unidad de Planificación y Presupuesto y la Oficina General de Asesoría Jurídica.

La Dirección General de Desarrollo Docente remitió el informe de la Dirección de Evaluación Docente que fundamenta el reajuste de los cronogramas por las dificultades relacionadas con la contratación de servicios para las evaluaciones nacionales.

A su vez, la Unidad de Planificación y Presupuesto emitió opinión favorable sobre la propuesta. De acuerdo con la resolución, la modificación de los cronogramas no generará gastos adicionales para el Pliego 010: Ministerio de Educación ni para el Tesoro Público durante el Año Fiscal 2026.

El documento precisa que la ejecución de los concursos se sujetará a los créditos presupuestarios existentes en el Presupuesto Institucional del Pliego 010: Ministerio de Educación. La Oficina General de Asesoría Jurídica también emitió opinión legal favorable sobre la modificación.

La Ley N.° 29944 establece que el Ministerio de Educación define la política y las normas de evaluación docente. Además, le asigna, en coordinación con los gobiernos regionales, la responsabilidad de diseñar, planificar, monitorear y evaluar los procesos de ingreso, permanencia, ascenso y acceso a cargos dentro de la Carrera Pública Magisterial.

La Resolución Viceministerial N.° 173-2026-MINEDU entró en el circuito de publicación oficial con los anexos que contienen los cronogramas actualizados para los tres concursos de ascenso de escala docente de 2026.

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