Diputados envía al Senado el dictamen de facultades: No pueden incluir materias ajenas ni desnaturalizarlo, exige Óscar Reto

Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, y Miguel Torres, presidente del Senado

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El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, exigió al Senado que su revisión del dictamen de delegación de facultades al Poder Ejecutivo no se convierta en una vía para alterar lo ya aprobado por la cámara baja.

“El Senado, obviamente, puede rechazar, aprobar o modificar lo que enviamos desde Diputados, pero esta función no le da derecho a incluir materias ajenas a la revisión ni a desnaturalizar la esencia de lo que ya hemos aprobado. Transgredir ese límite constitucional significa que la promesa de una bicameralidad y de un mejor Congreso fue solo una frase más”, advirtió el diputado en un mensaje difundido en la cuenta del Congreso.

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El planteamiento llega luego de que el pleno de Diputados aprobara, en sesión del 6 de octubre, el dictamen que delega al Ejecutivo la facultad de legislar por 90 días en materias de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño, texto que entrega 20 de los 66 puntos que el Gobierno requería.

“Un Congreso bicameral significa que existen dos cámaras que deben respetarse mutuamente. El Senado tiene ahora la responsabilidad y debiera ser capaz de fijar sus propios límites para devolverle la confianza a este Congreso que recién nace. No estamos en el Congreso anterior, somos dos cámaras y el Senado puede y debe hacer su labor respetando la propuesta que Diputados está presentando”, remarcó Reto.

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Oscar Reto Otero, Presidente de la Cámara de Diputados, exige al Senado no incorporar materias ajenas ni alterar la esencia del dictamen sobre delegación de facultades, subrayando que el respeto entre ambas cámaras definirá la gobernabilidad de los próximos cinco años.

El legislador sostuvo además que el comportamiento de la Cámara Alta frente a este dictamen será una señal sobre el funcionamiento del nuevo Congreso durante los próximos cinco años. “Los diputados hemos exigido un gesto desde el Senado que demuestre con hechos que su rol revisor no será usado como instrumento para avasallar a esta Cámara, ampliando o desnaturalizando la propuesta normativa de delegación de facultades a temas no contemplados en esta. Eso no construye democracia. Corresponde a los senadores de la República, en especial a los del partido de gobierno y a sus aliados, estar a la altura y garantizar el equilibrio de poderes para eliminar la desconfianza entre las cámaras”, afirmó.

Expediente enviado

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, remitió formalmente el texto aprobado en primera instancia sobre delegación de facultades.

Un oficio del Congreso del Perú suscrito por Oscar Reto Otero remite al Senado la propuesta para delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

El dictamen remitido al Senado fue aprobado en el pleno de Diputados con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, luego de que una primera votación lo rechazara por 73 votos en contra, 49 a favor y dos abstenciones, con el respaldo conjunto de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. El trámite se destrabó mediante una moción de reconsideración presentada por la diputada Roxana Rocha Gallegos, de Renovación Popular, aprobada con 75 votos a favor, 33 en contra y 16 abstenciones.

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“Hemos tenido más de diez horas de debate. Debemos aprender a dialogar. Fíjense, si el oficialismo votaba a favor del dictamen en mayoría luego del primer receso, nos hubiéramos ahorrado seis horas”, consideró Óscar Reto.

La Comisión de Constitución del Senado deberá revisar el documento antes de que llegue al pleno de esa cámara, instancia que definirá si lo aprueba, lo rechaza o plantea modificaciones.