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Reimond Manco rechazó la continuidad de Mano Menezes en la selección peruana: “No tiene las características”

El exfutbolista se pronunció por la permanencia del entrenador brasileño en la ‘blanquirroja’ tras la gira en Norteamérica. También cuestionó la salida de Ricardo Gareca

Reimond Manco rechazó la continuidad de Mano Menezes en la selección peruana.
Reimond Manco rechazó la continuidad de Mano Menezes en la selección peruana.
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La selección peruana cerró la gira norteamericana y los cuestionamientos sobre los jugadores, el DT Mano Menezes y la dirigencia de la FPF no se hicieron esperar. Reimond Manco pidió un cambio en el comando técnico y sostuvo que el brasileño no reúne el perfil que necesita la ‘bicolor’.

El exfutbolista cuestionó la elección del brasileño después de una sucesión de decisiones en el banquillo nacional. “Para mí, Menezes no tiene las características para dirigir en la selección peruana. Probablemente sea un buen entrenador, pero en equipos donde pueda funcionar. Acá con la selección no le ha ido bien, no tiene las características y deberían traer o tener un entrenador que sepa trabajar con lo que hay”, declaró en Juego Cruzado.

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El ‘Rei’ también se refirió a la salida de Óscar Ibáñez al considerar que merecía continuidad pese a que, según recordó, inicialmente no compartía su llegada al cargo por considerar que no tenía méritos suficientes. “Yo nunca estuve de acuerdo con que lo saquen a Ibáñez, para mí debió continuar. Iba por buen camino, si lo dejaban podría haber hecho un trabajo a largo plazo. Y eso que no estuve de acuerdo con que llegue porque no tenía los méritos”, acotó.

El 'Rei' se pronunció por la permanencia del DT brasileño en la 'bicolor' tras la gira norteamericana. (Video: Juego Cruzado)

Reimond Manco cuestionó la salida de Ricardo Gareca de la selección peruana

El análisis de Reimond Manco también alcanzó el ciclo de Ricardo Gareca. El ex’jotita’ afirmó que la selección peruana había desarrollado una identidad bajo el mando del argentino, quien tomó una base que ya existía tras el proceso de Sergio Markarián y la adaptó a su propia idea.

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“Yo sí creo que lo que está bien, tiene que tener una continuidad. ¿Qué hizo bien la selección con Gareca? Trabajar con lo que ya había, que Gareca encontró lo que había dejado Markarián, lo personalizó y la selección empezó a jugar bien; arrancó mal, jugó la Copa América que vino, pero tú sabías a lo que jugaba la selección”, comentó.

Manco Albarracín sostuvo que el problema apareció después de la salida del ‘Tigre’. Según su postura, tanto Juan Reynoso como Jorge Fossati cambiaron los criterios de trabajo y no mantuvieron una línea vinculada con lo que había dado resultados en el seleccionado.

“Se fue Gareca y trajeron alguien que vino a la selección y limpió todo lo que ya estaba construido; empezó de cero y no funcionó. Vino Fosatti... Han traído tres técnicos que son totalmente distintos, entonces no hay continuidad de un trabajo bien hecho”, declaró.

Ricardo Gareca clasificó con la selección peruana a la Copa del Mundo Rusia 2018.
Ricardo Gareca clasificó con la selección peruana a la Copa del Mundo Rusia 2018. - créditos: Difusión

El exfutbolista insistió en que la FPF debería buscar un técnico con rasgos similares a los de Ricardo Gareca, sin que eso implique necesariamente intentar contratar otra vez al entrenador argentino. Para Reimond Manco, el punto central es recuperar una forma de trabajo compatible con las características del plantel.

“No lo quieres traer Gareca porque no te gusta, te cae mal, trae un entrenador con ese perfil que las cosas se puedan volver a retomar y trabajar sobre eso”, afirmó.

El entrenador de la selección peruana comparte sus conclusiones tras la gira por Norteamérica que acabó con tres derrotas y un empate. (Video: Movistar Deportes)

El saldo de Mano Menezes en la selección peruana

Mano Menezes dirigió ocho partidos amistosos desde que asumió la selección peruana a inicios de este año. El balance fue de una victoria, dos empates y cinco derrotas.

El primer encuentro terminó con una caída por 2-0 ante Senegal. Luego, el combinado patrio igualó 2-2 frente a Honduras y consiguió su único triunfo al vencer 2-1 a Haití.

La ‘blanquirroja’ sufrió después una derrota por 3-1 ante España. Ya durante la gira norteamericana, perdió 4-1 contra Estados Unidos, empató 1-1 con México y cayó 2-0 ante Canadá.

El último amistoso de ese recorrido fue la derrota por 2-0 frente a Colombia. El ‘equipo de todos’ terminó la serie de cuatro partidos en Norteamérica sin victorias, con un empate y tres caídas.

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