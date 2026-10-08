Ricardo Gareca confirma que volverá a dirigir y responde si lo hará en Perú: “Es un país que me encanta”

El 'Tigre' confirmó su deseo de volver a ejercer como entrenador tras su pausa como youtuber. Créditos: Al Volante.

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Ricardo Gareca concedió una entrevista en medio del mal momento de la selección peruana, tras una gira por Norteamérica sin resultados favorables. Por eso, cada declaración del ‘Tigre’ genera repercusiones y alimenta la expectativa de los hinchas que desean su regreso a la Videna.

En diálogo con Al Volante, Gareca confirmó que mantiene su intención de volver a dirigir, luego de conducir el programa de YouTube La Sustancia. “Todavía me siento con ganas y vigente para seguir trabajando en lo mío, en la cancha, en un equipo o una selección. Creo que todavía puedo seguir dando y sintiéndome cómodo dirigiendo”.

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Minutos después, el entrenador argentino respondió sobre la posibilidad de trabajar otra vez en Perú. “¿Acá en Perú? Siempre vengo por cuestiones personales. No sé si para dirigir, la verdad es que no sé cómo se darán las cosas. Me encanta Perú, la he pasado muy bien y tengo asuntos personales. Aproveché la posibilidad porque me gusta venir y tengo gente amiga. Tener amigos siempre es un motivo para venir”.

De esta forma, Gareca no cerró la puerta a un eventual regreso al fútbol peruano, donde ya dirigió a Universitario de Deportes y a la selección. Luego de su paso por Chile, el técnico argentino analiza alternativas para retomar su carrera en los bancos.

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Ricardo Gareca respondió si volverá a dirigir en Perú.

Ricardo Gareca habla de las críticas en su paso por Perú

La etapa de Ricardo Gareca en la selección peruana no estuvo exenta de cuestionamientos. Más allá de la clasificación al Mundial después de 36 años y de quedar cerca de otra Copa del Mundo, el técnico argentino recibió críticas de parte de la prensa y los hinchas.

El ‘Tigre’ se refirió a lo que representaron esos cuestionamientos durante su ciclo al frente de la ‘bicolor’. “Siempre hay gente que no está conforme. Conformar a todo el mundo es imposible. Yo tuve una aceptación muy grande acá en Perú, así que no tengo de qué quejarme, pero tampoco le gustaba a todo el mundo”.

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Gareca también habló de las críticas a su trabajo como entrenador. “Había y hay gente que cree que clasificamos de suerte, que yo me pasaba viajando o que era un vago. De Perú salió lo mejor y lo peor sobre mí. Pero, ¿qué puede hacer un técnico cuando lo tildan de tener suerte, de que clasificamos por suerte o de vago?”.

El 'Tigre' compartió su sentir cuando cuestionaban su labor como entrenador de la selección peruana. Créditos: Al Volante.

El entrenador argentino sostuvo que el calificativo de “vago”, que también apareció durante su paso por Chile, surgió en Perú. A la vez, defendió el trabajo de su comando técnico y repasó los resultados obtenidos con la selección nacional.

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“Cuando viví acá, creé un equipo de trabajo e hicimos un trabajo minucioso: los profesores, el control, el monitoreo y la elección de los jugadores. Imagínense este escenario: cuando recibimos a Perú, estaba en el puesto 60 y pico del ranking mundial. En 2017 estuvimos entre las diez mejores selecciones del mundo y, cuando nos fuimos, entre las veinte mejores. Cuando estás entre las diez mejores selecciones del mundo, le podés ganar a cualquiera. Y cuando estás entre las veinte, sos una selección altamente competitiva. Llegamos a una final de Copa América y ganamos en lugares donde Perú nunca antes había ganado”, sostuvo.

Finalmente, Ricardo Gareca señaló que no guarda rencor por las críticas. “Si la gente cree que todo esto fue suerte, yo no puedo decir absolutamente nada”.

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