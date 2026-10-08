Perú

Carlos Orozco genera polémica por comentario sobre padres ARMY: “No has sabido criar en tu casa”

El creador de contenido cuestionó las atenciones de los padres a las fanáticas de BTS durante la previa al concierto en el Estadio San Marcos

Un hombre con lentes y micrófono en un estudio a la izquierda y cuatro jóvenes sosteniendo pancartas a la derecha
El comunicador Carlos Orozco emite comentarios sobre la crianza de los seguidores de la banda BTS junto a un grupo de fanáticas en Perú.
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Carlos Orozco quedó en el centro de una polémica en redes sociales tras cuestionar a los padres que acompañaron a sus hijas a la previa del primer concierto de BTS en Lima. El streamer dirigió sus críticas a los adultos que esperaron durante varias horas en los alrededores del Estadio San Marcos junto a las jóvenes.

El creador de contenido, vinculado al espacio La Roro, puso en duda la formación que reciben las seguidoras del grupo surcoreano. Sus expresiones se difundieron en TikTok y abrieron una discusión entre usuarios que rechazaron su interpretación sobre el fandom conocido como ARMY.

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Durante su intervención, Orozco relacionó el seguimiento de una agrupación musical con los valores impartidos dentro de una familia. El comentario surgió en medio de la expectativa que generó el debut de BTS ante el público peruano, que acudió al recinto desde temprano para asegurar su ingreso.

El comunicador Carlos Orozco comenta en un programa en formato pódcast sobre un video viral registrado en los exteriores de un concierto de BTS. Durante la emisión, el conductor analiza la actitud de los padres de familia y la crianza de las seguidoras de la agrupación de música de origen surcoreano.

Hay señores que no han sabido criar en casa. ¿Entonces, qué te sale tu hija? ARMY”, afirmó el streamer. Luego sostuvo que los padres debían imponer una formación basada en prioridades y en valores durante el desarrollo de sus hijos.

“No has sabido criar en tu casa, no has sabido imponer una crianza efectiva a través de los valores correspondientes”, añadió. En otro pasaje de su declaración, se refirió de forma despectiva a las fanáticas de la banda, lo que intensificó los cuestionamientos en las plataformas digitales.

Las críticas aparecieron mientras numerosos padres permanecían junto a sus hijas en los exteriores del Estadio San Marcos. Algunos las acompañaron durante la espera, mientras otros se encargaron de trasladarlas al lugar ante la concentración de personas que asistió al evento.

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Un hombre con lentes de color naranja habla frente a un micrófono sentado frente a un escritorio con letreros
Carlos Orozco gesticula frente a un micrófono durante la grabación de su programa en un estudio de transmisión.

Varios usuarios señalaron que la afición por un artista no determina la educación de una persona. También remarcaron que la presencia de familiares en la previa podía responder a una decisión de acompañamiento y cuidado, debido a las extensas horas de espera y a la cantidad de asistentes.

“Qué le pasa a este señor, acaso él nunca ha sido fan de algún grupo, hasta yo soy fan de BTS”, escribió una usuaria en TikTok. Otro comentario cuestionó directamente la relación que planteó Orozco: “¿Y qué tiene que ver la crianza con ser fan de un grupo?”.

La discusión se extendió durante una jornada marcada por la expectativa de las seguidoras peruanas. La llegada de BTS a Lima reunió a personas de distintas edades y movilizó a familias que participaron de la previa desde las primeras horas del día.

Dos jóvenes sonríen al aire libre mientras sostienen abanicos artesanales con imágenes y el logotipo del grupo de música BTS
Dos seguidoras del grupo de k-pop BTS exhiben abanicos decorativos durante un evento previo al concierto en el Estadio San Marcos de Lima. (Paula Díaz)

BTS logró lleno total en su primer concierto en Lima

La noche del 7 de octubre, BTS ofreció el primero de sus tres conciertos programados en Perú. El Estadio San Marcos lució lleno para el inicio de la gira ARIRANG, que representó la primera presentación del grupo surcoreano en la capital peruana.

Los siete integrantes aparecieron en el escenario a las 20:00. El espectáculo comenzó con “Hooligan”, canción incluida en ARIRANG, el álbum que la agrupación publicó en 2026.

Desde las tribunas y el campo, el público acompañó cada tema durante un repertorio que se prolongó cerca de tres horas. Las ARMY Bombs iluminaron el estadio con luces púrpura, azul, verde y naranja durante distintos pasajes de la noche.

Revive el inolvidable momento del primer concierto de BTS en Perú, donde V (Taehyung) y Jungkook sorprendieron al ARMY hablando español, usando la jerga '¿Qué fue causa?' y declarando que 'Perú es clave'.

Jung Kook fue uno de los primeros integrantes en saludar al público. “Buenas noches, Lima. Es nuestra primera vez en Lima, queremos que esta noche sea especial”, expresó ante la respuesta de las asistentes.

Jimin recordó la espera de las seguidoras peruanas para ver al grupo en vivo. “Lima, nos demoramos mucho para venir, así que haremos un show increíble”, manifestó durante una de las intervenciones de la banda.

V también se dirigió al público en español y lanzó una frase que generó una reacción inmediata en el estadio: “Perú es clave”. El comentario fue recibido con gritos y aplausos por parte de los asistentes.

El repertorio incluyó “Home” y “Wings”, dos de las canciones elegidas como momentos especiales de la primera fecha. La presentación combinó los principales temas de BTS con mensajes en español para las fanáticas locales.

Los integrantes de BTS y las fanáticas army lo dieron todo durante la canción 'Fire' que hizo estallar de color y fuego el estadio San Marcos | Infobae / Paula Díaz

Tras el lleno total del 7 de octubre, el grupo volverá al Estadio San Marcos el 9 y el 10 de octubre. Esas dos funciones completan el paso de la gira ARIRANG por Perú.

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