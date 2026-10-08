Perú

Detienen en Perú a exreina de belleza ecuatoriana con un arma y municiones en Aguas Verdes

La joven, identificada como Odalis Anahí Palma Pesantes, fue intervenida en la zona fronteriza durante un control policial

Una excandidata a un certamen de belleza, de nacionalidad ecuatoriana, fue detenida en Aguas Verdes, Tumbes, tras ser encontrada con un revólver calibre 38 y seis municiones en su cartera durante un operativo policial.| Foto: Buenos Días Perú
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La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Odalis Anahí Palma Pesantes, una ciudadana ecuatoriana de 21 años, por la presunta posesión de un revólver con seis municiones. A la joven se le identificó como una exreina de belleza durante un operativo realizado en el distrito de Aguas Verdes, en la provincia de Zarumilla, región de Tumbes.

La intervención ocurrió durante el operativo desplegado en la zona fronteriza entre Perú y Ecuador. Según la información policial, Palma Pesantes estaba junto a otras personas cuando los agentes llegaron al lugar. Dos de los acompañantes escaparon hacia territorio ecuatoriano, mientras la joven permaneció en el sitio y fue intervenida.

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En las imágenes del procedimiento, un agente le pidió sus datos personales y consultó si un bolso hallado durante la inspección le pertenecía. “Me lo dieron”, respondió la detenida.

La mujer sostuvo además que se encontraba acompañando a las personas que huyeron al advertir la presencia policial. “Cuando llegaron los policías se fueron corriendo. Yo solo estaba acompañando”, dijo ante las cámaras.

Detuvieron en Perú a una ecuatoriana con un revólver y seis municiones en la frontera| Foto: Difusión
Detuvieron en Perú a una ecuatoriana con un revólver y seis municiones en la frontera| Foto: Difusión

Policía incautó un revólver calibre 38 con seis municiones

Durante el registro personal, los agentes encontraron un revólver calibre 38, con serie AVN3559, abastecido con seis municiones. El arma fue incautada y trasladada junto con la intervenida a una dependencia policial de la zona.

Palma Pesantes fue identificada como una exreina de belleza del cantón La Troncal, en la provincia ecuatoriana de Cañar. La detención tuvo lugar en Aguas Verdes, una localidad limítrofe con Ecuador que concentra un movimiento constante de personas y vehículos entre ambos países.

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Las autoridades peruanas no informaron la identidad ni la cantidad de personas que acompañaban a la joven antes de la intervención. Tampoco precisaron si lograron identificar a quienes cruzaron la frontera tras la llegada de los policías.

Detuvieron en Perú a una ecuatoriana con un revólver y seis municiones en la frontera
Detuvieron en Perú a una ecuatoriana con un revólver y seis municiones en la frontera|Foto: RRTV

La ciudadana ecuatoriana quedó a disposición de las autoridades y el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público de Perú. La investigación preliminar busca establecer el origen del revólver y las circunstancias en las que era transportado.

La pesquisa también analiza un posible vínculo con una organización criminal dedicada al traslado de armas hacia grupos delictivos. Esa hipótesis forma parte de las diligencias iniciales, pero ninguna se descarta.

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende emergencias y reportes de hechos delictivos a través de la línea 105. Las personas también pueden acudir a la comisaría más cercana para formular una denuncia o aportar información que contribuya a una investigación.

El Ministerio Público - Fiscalía de la Nación recibe denuncias y brinda orientación mediante. Puedes acudir a una sede fiscal para presentar una denuncia vinculada con hechos que requieran investigación penal.

El Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) atiende situaciones de emergencia y urgencia médica a través de la línea gratuita 106. El servicio brinda orientación telefónica y, de ser necesario, coordina el envío de ambulancias para casos como accidentes de tránsito, descompensaciones, problemas respiratorios, convulsiones, quemaduras o pérdida de conciencia.

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