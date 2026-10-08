Perú

Tacna: delincuentes atan a trabajadora, amenazan a sus dos hijos y sustraen S/20 mil de criadero

Las cámaras de seguridad registraron parte del atraco y permitieron reconstruir la huida de los responsables

Los sujetos llevaron a los dos hijos menores de la empleada al interior del establecimiento y los utilizaron para mantenerla bajo control (Créditos: Panamericana TV)
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Cuatro hombres armados irrumpieron en un establecimiento dedicado a la crianza de porcinos, situado en el distrito de San Gregorio, Tacna, y sustrajeron aproximadamente 20 mil soles. Durante el atraco, los individuos sometieron y ataron a una empleada, además de intimidar a sus dos hijos menores, quienes permanecían en los exteriores del predio.

Las cámaras de videovigilancia captaron parte del episodio. En las imágenes, que fueron difundidas por el programa Buenos días Perú de Panamericana Televisión, se aprecia que uno de los trabajadores camina hacia una oficina y, al advertir la presencia de los asaltantes, corre para alertar a una compañera. La mujer intentó enfrentarlos con un palo, pero fue rápidamente reducida por los sujetos.

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Después de inmovilizarla, los malhechores llevaron hasta ese ambiente a los pequeños que se encontraban fuera del negocio. Mientras tres integrantes ingresaron al despacho para apoderarse del efectivo, un cuarto permaneció junto a la madre y sus hijos con la finalidad de mantenerlos bajo vigilancia.

Delincuentes ataron a una trabajadora y amenazaron a sus dos hijos menores durante el asalto - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
Delincuentes ataron a una trabajadora y amenazaron a sus dos hijos menores durante el asalto - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

El registro audiovisual muestra cómo los responsables permanecieron dentro de la dependencia durante varios minutos. La presencia de los menores incrementó la tensión del momento, mientras los implicados revisaban el lugar en busca del dinero. Una vez obtenido el botín, abandonaron las instalaciones y huyeron.

Minutos más tarde, la trabajadora consiguió liberarse y salió apresuradamente del recinto para solicitar ayuda. Sus gritos alertaron a los vecinos, quienes acudieron para conocer lo sucedido. En ese momento, los autores reaparecieron a bordo de un automóvil negro y aceleraron para alejarse del sector.

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La situación generó preocupación entre los residentes de San Gregorio, quienes cuestionaron la escasa vigilancia en los alrededores. Una habitante señaló que la presencia de efectivos policiales es insuficiente y reclamó acciones destinadas a reforzar el resguardo de quienes viven y trabajan en el área.

“Necesitamos más seguridad, más serenazgo por la zona”, manifestó otra vecina al referirse a las condiciones del sector. Los testimonios recogidos después del asalto evidenciaron el temor de los pobladores ante la posibilidad de nuevos episodios similares.

Una empleada intentó enfrentar a los sujetos con un palo, pero fue reducida por los asaltantes - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
Una empleada intentó enfrentar a los sujetos con un palo, pero fue reducida por los asaltantes - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Según el medio de comunicación, tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional acudieron al establecimiento para recoger evidencias, revisar las grabaciones y tomar declaraciones. Con la información obtenida durante las primeras diligencias, se puso en marcha un operativo para ubicar a quienes habrían participado en el atraco.

Como parte de esas acciones, los efectivos intervinieron una vivienda y detuvieron a una persona, señalada preliminarmente como uno de los presuntos implicados. La pesquisa continúa para establecer su grado de participación y determinar quiénes serían los demás integrantes que ingresaron al criadero.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, que desarrolla las diligencias correspondientes por el presunto delito de robo agravado. La investigación deberá esclarecer la forma en que se ejecutó el asalto, identificar a todos los involucrados y establecer las responsabilidades que correspondan de acuerdo con los resultados obtenidos.

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