Mónica Delta se viste de morado y recibe el respaldo de ARMY por proteger la privacidad de BTS: le dieron obsequios y un pin

La conductora respaldó el pedido de ARMY de no divulgar el hospedaje ni los movimientos privados de los integrantes de la banda surcoreana.

Guardar

La conductora peruana Mónica Delta se vistió de morado y recibió un pin de KPOPVERSO durante una conversación dedicada a la llegada de BTS a Lima. El gesto ocurrió después de que las seguidoras de la banda surcoreana destacaran públicamente su decisión de no difundir el lugar donde se alojaban los siete integrantes durante su estadía en la capital peruana.

Delta apareció con un saco del color asociado al fandom ARMY y aceptó chocolates y un distintivo que colocó de inmediato sobre su ropa. “Le va muy bien a mi saco, así que está perfecto”, dijo entre risas al recibir el obsequio.

PUBLICIDAD

La periodista se mostró interesada por la dimensión de la movilización que generó el grupo en Perú, donde BTS tiene programadas tres presentaciones en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. “Me he puesto morado para estar a tono”, afirmó en el espacio de KPOPVERSO.

La conductora evitó revelar el hospedaje de los integrantes de BTS

El vínculo entre Delta y el fandom se había formado días antes, cuando la presentadora informó en Latina Noticias sobre la llegada de BTS a Lima, la noche del 5 de octubre, pero descartó compartir detalles sobre su alojamiento o sus traslados privados.

La conductora confirmó que RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook ya se encontraban en la ciudad, aunque estableció un límite frente a la expectativa que rodeó a la visita. “No vamos a decir dónde, por supuesto”, señaló al referirse al lugar donde se hospedaban los artistas.

PUBLICIDAD

En cambio, Delta centró su mensaje en los conciertos previstos en el estadio de San Marcos. “Lo que sí decimos es que ya están preparando los tres conciertos que están previstos para que se realicen” en ese recinto, indicó.

La periodista Mónica Delta presenta un segmento informativo en el set de Latina Televisión. Durante la emisión, la conductora aborda el tema de la agrupación surcoreana BTS y las solicitudes de sus seguidores, mientras en las pantallas del estudio se observan gráficos de la banda y personajes vinculados al K-pop.

La postura coincidió con la solicitud que distintas cuentas de ARMY difundieron en redes sociales. Las fanáticas pidieron evitar la publicación de datos sobre hoteles, recorridos y actividades fuera de la agenda oficial, con el objetivo de impedir concentraciones en espacios privados y preservar la seguridad de los músicos y de su equipo.

Tras el mensaje de Delta, varias usuarias celebraron la decisión y agradecieron a Latina por no revelar información que pudiera afectar la tranquilidad de los integrantes. La periodista explicó luego que consideraba necesario atender ese llamado.

PUBLICIDAD

“Es importante respetar lo que señalaban como algo fundamental”, sostuvo. También mencionó la importancia de la empatía frente a una comunidad de seguidores que tiene códigos propios y una relación activa con el cuidado de la privacidad de sus artistas.

ARMY convirtió el gesto en un acercamiento al universo del K-pop

En su participación en KPOPVERSO, Delta se mostró muy interesada por los conciertos, preguntó por la capacidad del estadio, la presencia de seguidores de distintas edades y las razones de la convocatoria que mantiene BTS. También se interesó por la gastronomía peruana que pudieron probar los integrantes y por el alcance generacional de la banda.

Adermás, comparó el fenómeno con la popularidad que tuvo Menudo en América Latina, aunque planteó que las plataformas digitales cambiaron la escala de la conexión entre los artistas y sus seguidores. “Probablemente la tecnología, la masividad con la que uno se interconecta, hace que haya una sensación de mayor cantidad de seguidores”, expresó.

PUBLICIDAD

Mónica Delta recibió un pin de KPOPVERSO y lo colocó en su saco morado durante una conversación sobre la llegada de BTS a Lima.

El momento más distendido ocurrió cuando recibió el pin del podcast. Delta lo colocó sobre su saco y remarcó el color de su vestimenta: “Moradito, moradito”. Al finalizar la conversación, también aceptó la invitación de las participantes para formar un corazón coreano con las manos.

“Con el corazón coreano, ya está”, respondió antes de despedirse.

La postura de Delta contrastó con las declaraciones de Gunter Rave

El reconocimiento de las seguidoras a Delta se produjo en medio de cuestionamientos a otros enfoques periodísticos sobre la visita de BTS. El periodista Gunter Rave, de Canal N, afirmó durante una transmisión que su equipo buscaría conocer el hotel y las actividades de la banda, pese al pedido de ARMY de no difundir esa información.

PUBLICIDAD

“Le tienen mucho respeto, pero nosotros los periodistas no respetamos eso”, dijo Rave al presentar imágenes de la llegada del grupo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. ”Así que les estamos mostrando las imágenes de los BTS llegando a Lima. Claro, esa es noticia, pues estamos detrás de la noticia”, agregó.

Sus comentarios recibieron críticas de usuarias que reclamaron una cobertura centrada en las actividades públicas y no en los espacios de descanso de los artistas.

El periodista de Canal N dijo que intentarán conocer el hotel y la agenda de la banda surcoreana, mientras fanáticas reclamaron no divulgar información privada. Ric La Torre/ TikTok