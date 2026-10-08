Campaña de salud gratis para este domingo 11 de octubre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Acceder a una evaluación sin costo facilita el cuidado de personas que tienen dificultades para asumir gastos médicos - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

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La Municipalidad de San Martín de Porres organizará este domingo 11 de octubre una campaña de salud gratuita dirigida a los vecinos del distrito. La jornada se desarrollará en la avenida Perú con el jirón Puerto Rico, cerca del módulo de seguridad, donde se ofrecerán consultas, evaluaciones preventivas y otros servicios orientados al cuidado integral.

La actividad estará disponible desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. Durante ese periodo, los asistentes podrán acercarse al punto establecido para recibir atención en diferentes áreas. La iniciativa busca facilitar el acceso a prestaciones básicas sin costo y brindar orientación sobre la prevención de diversas enfermedades.

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Entre las alternativas disponibles se encuentran las siguientes:

Medicina general: evaluación del estado de salud y orientación ante molestias o posibles afecciones.

Obstetricia: atención relacionada con la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Psicología: orientación para el bienestar emocional y la salud mental.

Odontología: revisión de la salud bucal y recomendaciones para prevenir problemas dentales.

Nutrición: asesoría sobre alimentación y hábitos adecuados según las necesidades de cada persona.

Optometría: evaluación de la visión para identificar posibles dificultades visuales.

Los asistentes podrán acceder sin costo a consultas de medicina general, obstetricia, psicología, odontología, nutrición y optometría - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.

La campaña también contará con prestaciones complementarias destinadas a la prevención y detección temprana. Los vecinos podrán acceder a medicamentos, pruebas para identificar determinadas enfermedades y vacunas incluidas dentro de la jornada.

En el área de apoyo preventivo se ofrecerán:

Farmacia: entrega de medicamentos disponibles durante la actividad, de acuerdo con la atención recibida.

Descarte de enfermedades: pruebas para detectar anemia, diabetes, VIH, sífilis y hepatitis.

Vacunación: aplicación de dosis contra enfermedades prevenibles, entre ellas pentavalente, IPV, neumococo, VPH e influenza.

El espacio incluirá, además, actividades vinculadas con el cuidado personal y la promoción de hábitos saludables. Estas propuestas estarán dirigidas a quienes acudan al lugar y permitirán complementar las prestaciones médicas previstas para la fecha.

Entre las actividades adicionales figuran:

Corte de cabello gratuito: servicio de cuidado personal disponible para los asistentes.

Sesiones demostrativas de lavado de manos: explicación práctica sobre la forma adecuada de realizar esta medida de higiene.

La jornada representa una alternativa para que los habitantes de San Martín de Porres puedan realizar controles preventivos y recibir orientación en distintas áreas sin asumir un costo por la atención. La variedad de prestaciones permitirá abordar necesidades relacionadas con la salud física, emocional, visual, bucal y nutricional en un mismo espacio.

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La jornada se desarrollará de 9 a. m. a 1 p. m. en la avenida Perú con el jirón Puerto Rico, cerca del módulo de seguridad - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

¿Por qué son importantes los chequeos médicos gratis?

Detectar enfermedades en etapas tempranas permite recibir atención oportuna y reducir el riesgo de complicaciones.

Acceder a una evaluación sin costo facilita el cuidado de personas que tienen dificultades para asumir gastos médicos.

Conocer algunos indicadores de salud ayuda a identificar posibles riesgos y tomar decisiones para mejorar los hábitos cotidianos.

Recibir orientación profesional permite resolver dudas y obtener recomendaciones relacionadas con la alimentación, higiene y prevención.

Realizar pruebas de descarte contribuye a identificar condiciones que pueden avanzar sin presentar señales evidentes durante sus primeras etapas.

Participar en campañas de vacunación permite prevenir enfermedades y reforzar la protección de niños, adolescentes y adultos.

Contar con atención de distintas especialidades facilita una evaluación más completa en un mismo espacio.

Incorporar controles periódicos como parte de la rutina favorece una mayor responsabilidad sobre el cuidado de la salud.