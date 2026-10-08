Campaña de salud gratis para este domingo 11 de octubre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La Municipalidad de San Martín de Porres organizará este domingo 11 de octubre una campaña de salud gratuita dirigida a los vecinos del distrito. La jornada se desarrollará en la avenida Perú con el jirón Puerto Rico, cerca del módulo de seguridad, donde se ofrecerán consultas, evaluaciones preventivas y otros servicios orientados al cuidado integral.
La actividad estará disponible desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. Durante ese periodo, los asistentes podrán acercarse al punto establecido para recibir atención en diferentes áreas. La iniciativa busca facilitar el acceso a prestaciones básicas sin costo y brindar orientación sobre la prevención de diversas enfermedades.
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Entre las alternativas disponibles se encuentran las siguientes:
- Medicina general: evaluación del estado de salud y orientación ante molestias o posibles afecciones.
- Obstetricia: atención relacionada con la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
- Psicología: orientación para el bienestar emocional y la salud mental.
- Odontología: revisión de la salud bucal y recomendaciones para prevenir problemas dentales.
- Nutrición: asesoría sobre alimentación y hábitos adecuados según las necesidades de cada persona.
- Optometría: evaluación de la visión para identificar posibles dificultades visuales.
La campaña también contará con prestaciones complementarias destinadas a la prevención y detección temprana. Los vecinos podrán acceder a medicamentos, pruebas para identificar determinadas enfermedades y vacunas incluidas dentro de la jornada.
En el área de apoyo preventivo se ofrecerán:
- Farmacia: entrega de medicamentos disponibles durante la actividad, de acuerdo con la atención recibida.
- Descarte de enfermedades: pruebas para detectar anemia, diabetes, VIH, sífilis y hepatitis.
- Vacunación: aplicación de dosis contra enfermedades prevenibles, entre ellas pentavalente, IPV, neumococo, VPH e influenza.
El espacio incluirá, además, actividades vinculadas con el cuidado personal y la promoción de hábitos saludables. Estas propuestas estarán dirigidas a quienes acudan al lugar y permitirán complementar las prestaciones médicas previstas para la fecha.
Entre las actividades adicionales figuran:
- Corte de cabello gratuito: servicio de cuidado personal disponible para los asistentes.
- Sesiones demostrativas de lavado de manos: explicación práctica sobre la forma adecuada de realizar esta medida de higiene.
La jornada representa una alternativa para que los habitantes de San Martín de Porres puedan realizar controles preventivos y recibir orientación en distintas áreas sin asumir un costo por la atención. La variedad de prestaciones permitirá abordar necesidades relacionadas con la salud física, emocional, visual, bucal y nutricional en un mismo espacio.
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¿Por qué son importantes los chequeos médicos gratis?
- Detectar enfermedades en etapas tempranas permite recibir atención oportuna y reducir el riesgo de complicaciones.
- Acceder a una evaluación sin costo facilita el cuidado de personas que tienen dificultades para asumir gastos médicos.
- Conocer algunos indicadores de salud ayuda a identificar posibles riesgos y tomar decisiones para mejorar los hábitos cotidianos.
- Recibir orientación profesional permite resolver dudas y obtener recomendaciones relacionadas con la alimentación, higiene y prevención.
- Realizar pruebas de descarte contribuye a identificar condiciones que pueden avanzar sin presentar señales evidentes durante sus primeras etapas.
- Participar en campañas de vacunación permite prevenir enfermedades y reforzar la protección de niños, adolescentes y adultos.
- Contar con atención de distintas especialidades facilita una evaluación más completa en un mismo espacio.
- Incorporar controles periódicos como parte de la rutina favorece una mayor responsabilidad sobre el cuidado de la salud.
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