ERM 2026: Cuándo asumirán funciones los nuevos alcaldes y gobernadores electos

Funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones y ONPE realizan el escrutinio de actas observadas en el marco de las Elecciones Generales 2026, con pilas de documentos y monitores presentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los candidatos proclamados tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no asumirán de inmediato. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores iniciarán el periodo 2027-2030 el 1 de enero de 2027. Ese día comenzarán las nuevas gestiones regionales y municipales, después de la proclamación oficial y de las etapas que siguen al conteo de votos.

La elección del domingo 4 de octubre definió cargos en 25 gobiernos regionales, 196 provincias y 1.696 distritos. Sin embargo, los resultados difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) son preliminares mientras continúa el procesamiento de actas.

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Las observaciones, impugnaciones y controversias deben ser resueltas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) antes de que el resultado quede firme. Ese procedimiento precede a la entrega de credenciales para cada autoridad elegida en cada circunscripción.

El pago de la multa por no cumplir como miembro de mesa no queda habilitado al día siguiente de las elecciones. Primero debe concluir la revisión de documentos y registros para confirmar quiénes son omisos. (ONPE)

Antes de juramentar, los ganadores deben superar las etapas electorales

El cómputo de la ONPE puede variar a medida que ingresan nuevas actas y se revisan los documentos observados. Por esa razón, encabezar una tabla de resultados no equivale todavía a ocupar el cargo. El JNE y los jurados intervienen en la revisión de incidencias y, cuando corresponde, emiten las resoluciones que permiten proclamar a la fórmula o lista ganadora en disputa.

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Tras la proclamación, las autoridades reciben sus credenciales y se preparan para la transferencia de gestión. Durante los meses previos al cambio de mando, las administraciones salientes deben entregar información sobre bienes, presupuesto, proyectos en marcha, personal y documentos institucionales. La transición busca que las municipalidades y gobiernos regionales continúen sus servicios desde el primer día del nuevo periodo.

La fecha de inicio es la misma para las autoridades regionales y municipales cuya elección quede definida conforme al proceso electoral. Los actuales titulares culminarán sus mandatos el 31 de diciembre de 2026, y los nuevos funcionarios ejercerán durante cuatro años. El mandato comprende desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2030, de acuerdo con el periodo previsto para las ERM 2026.

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Las regiones sin ganador en primera vuelta deberán ir a una segunda elección

El calendario tiene una particularidad para las elecciones de gobernador y vicegobernador regional. La ley exige que una fórmula alcance al menos el 30% de los votos válidos para ganar en primera vuelta. Si ninguna candidatura supera ese umbral, las dos que obtengan la mayor votación pasan a una segunda elección regional. Esa instancia solo corresponde a los gobiernos regionales y no se aplica a alcaldías provinciales ni distritales.

En las circunscripciones que requieran ese proceso, la definición de la autoridad regional dependerá de la fecha que fije el organismo electoral después de concluir el cómputo oficial y las resoluciones pendientes.

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Una vez que exista una fórmula ganadora, también deberá completarse la proclamación y la entrega de credenciales. Pese a que la jornada para elegir al gobernador puede realizarse después del 4 de octubre, el inicio del periodo regional permanece previsto para el 1 de enero de 2027.

Por eso, los ciudadanos que revisan los resultados deben distinguir entre el conteo preliminar, la proclamación y la toma de posesión. Los tres momentos forman parte de un mismo proceso, pero ocurren en fechas distintas.

La ONPE continuará actualizando las actas procesadas, mientras los organismos electorales resolverán los expedientes pendientes. Solo después de esos pasos se conocerá qué autoridades están habilitadas para juramentar y asumir sus despachos al comenzar el año.

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