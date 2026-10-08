Perú

Ruth Luque critica viaje de la presidenta a El Salvador: “Keiko Fujimori cada vez se parece más a Dina Boluarte”

La senadora de Ahora Nación afirmo que no existe claridad sobre las estrategias del gobierno para luchar contra la inseguridad ciudadana

“Keiko Fujimori cada vez se parece más a Dina Boluarte”, afirmó la senadora Ruth Luque. (Foto: Composición - Infobae)
“Keiko Fujimori cada vez se parece más a Dina Boluarte”, afirmó la senadora Ruth Luque. (Foto: Composición - Infobae)
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La senadora de la bancada de Ahora Nación, Ruth Luque, cuestionó los viajes de Keiko Fujimori a El Salvador y España para finales de octubre mientras en el Congreso tanto senadores como diputados debaten el otorgamiento de facultades legislativas y el Ejecutivo anuncia la creación de un “comando unificado contra la delincuencia”.

Durante una entrevista en Exitosa, Luque comparó las actitudes de la presidenta Fujimori con las que tuvo en su momento la exmandataria Dina Boluarte. “Keiko cada vez se parece a Dina (Boluarte) (...) cada vez que habían problemas urgentes en el país, viajaba”, indicó la representante de la oposición en el Senado.

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La senadora incluso se refirió a las recientes apariciones de la presidenta Fujimori en redes sociales y señaló que “hoy ya no hay la virtualidad de Dina, pero estamos ante alguien que además de hacer “tap-tap” y tomar decisiones políticas a través del TikTok, esquiva, en mi opinión, asumir y responder políticamente por temas que creo que debería dar la cara a la prensa, por lo menos, tanto el premier (Luis Galarreta) y la señora Keiko Fujimori”.

Al ser consultada sobre la estrategia de seguridad del gobierno de Fujimori, Luque sostuvo que “no hay claridad. Yo no veo una claridad en este gobierno. Si ahorita me dicen cuál es la estrategia que el gobierno de la señora Fujimori tiene para enfrentar la inseguridad, ¿qué diría yo? Tap-tap. Será, pues”.

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Transmisión de la sesión del Pleno del Senado de la República donde se aprueba la resolución legislativa que autoriza el viaje oficial de la presidenta de la República a El Salvador y España. La votación electrónica registrada en pantalla muestra treinta y siete votos a favor, once en contra y una abstención. En el recinto parlamentario, las autoridades dirigen la votación y el conteo oficial del proyecto legislativo.

Senado aprueba viaje de Keiko Fujimori a El Salvador y España

El Senado autorizó a la presidenta Keiko Fujimori a viajar a El Salvador y España entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre, con una agenda centrada en seguridad ciudadana y en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid. La decisión obtuvo 37 votos a favor, 11 en contra y una abstención entre los 50 senadores que registraron su asistencia a la sesión.

Keiko Fujimori viajará a San Salvador y al municipio de Tecoluca por invitación del Gobierno salvadoreño. Las actividades principales estaban previstas para los días 29 y 30 de octubre, con reuniones orientadas a ampliar la cooperación bilateral en seguridad, justicia, educación y salud.

La presidenta confirmó que se reunirá con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, durante su estadía en el país centroamericano. El canciller peruano, Carlos Espá, también participará en el encuentro, cuyo eje será el intercambio de experiencias sobre seguridad ciudadana.

Fujimori anunció el viaje durante una transmisión en vivo en su cuenta oficial de TikTok y sostuvo que “hemos recibido la invitación del presidente (Nayib) Bukele para que en el mes de octubre podamos ir a visitar El Salvador. No podemos contar muchos detalles todavía, pero será a finales de octubre, ¿no, canciller?”.

Keiko Fujimori confirma que han recibido una invitación del presidente Bukele para viajar a El Salvador. El objetivo es aprender de las lecciones en seguridad ciudadana para aplicarlas en Perú.

Espá manifestó su expectativa por la reunión y señaló que el Gobierno peruano buscará conocer las políticas aplicadas por El Salvador. “Él tiene muchas lecciones aprendidas que contarnos, que compartir con nosotros”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores.

Tras la visita a El Salvador, Fujimori prevé participar en Madrid en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, programada para el 4 y 5 de noviembre. El encuentro reunirá a representantes de América Latina, España, Portugal y Andorra para abordar asuntos comunes mediante diálogo, concertación y cooperación.

La solicitud enviada al Senado sostiene que la presencia peruana permitirá articular posiciones sobre intereses nacionales y fortalecer la participación del país en los espacios iberoamericanos de diálogo y cooperación.

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