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Inició el Super Prime de Caminos del Inca 2026: pilotos largaron en el Kartodromo La Chutana en busca de su mejor tiempo

La prueba establece que los conductores con los cinco mejores registros podrán elegir su ubicación en el arranque de la competencia más relevante del automovilismo peruano

Rally Caminos del Inca 2026
Se dio inicio al Super Prime del Rally Caminos del Inca 2026. Crédito: Paula Elizalde/Infobae Perú.
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El Super Prime de Caminos del Inca 2026 comenzó este jueves 8 de octubre en el Kartódromo La Chutana, ubicado a la altura del kilómetro 50,5 de la carretera Panamericana Sur. La prueba reúne a las tripulaciones inscritas en la edición 54 del rally y definirá el orden de partida de la primera etapa de ruta, programada para el sábado 10 de octubre con destino a Huancayo.

La jornada congregó a 101 tripulaciones, que afrontaron un circuito de 2,4 kilómetros antes del inicio de las seis etapas cronometradas. Los registros del día forman parte de la clasificación general y adquieren importancia en una carrera que atravesará varias regiones del centro y sur del país hasta su llegada a Arequipa.

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Entre los pilotos presentes estuvieron Raúl ‘El Mono’ Orlandini, Fabiola Medina, el tricampeón Nicolás Fuchs, el ex campeón Luis Alayza y André Martínez, ganador de la edición 2025. Los participantes buscaron registrar el mejor tiempo en un trazado cerrado que funciona como antesala de las exigencias de la competencia en carretera.

Rally Caminos del Inca 2026
Fabiola Medina, una de las pilotas más aclamadas en el Rally Caminos del Inca 2026 Crédito: Paula Elizalde/Infobae Perú.

Los cinco mejores registros podrán elegir su posición de salida para la primera etapa, que partirá desde Canta con rumbo a Huancayo. La ubicación en el arranque puede incidir en la estrategia de cada tripulación, debido a que los primeros autos enfrentan condiciones distintas en los caminos respecto de quienes parten más atrás.

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El Super Prime permite, además, que los equipos comprueben el estado de sus vehículos y ajusten aspectos mecánicos antes de la largada oficial de las etapas de ruta. Pilotos y copilotos evalúan la respuesta de los autos, mientras definen referencias para los recorridos que deberán afrontar a partir del sábado.

Infobae Perú estuvo presente en la primera largada en La Chutana y recogió la incomodidad de algunos pilotos por el cambio de sentido del circuito. La decisión obligó a las tripulaciones a reconfigurar las hojas de ruta, que contienen las indicaciones necesarias para que los copilotos guíen a los conductores durante la competencia.

Rally Caminos del Inca 2026
Rally Caminos del Inca 2026. Crédito: Paula Elizalde/Infobae Perú.

Thais Gutiérrez, quien corre junto a su padre, asumió la prueba con cautela mientras se adaptaba a la modificación del trazado. Ricardo Dasso expresó su disconformidad por el cambio, que alteró la preparación previa de varios participantes. La jornada dejó así una primera referencia deportiva y técnica antes del traslado hacia las rutas de la primera etapa.

Cronograma de actividades y etapas de Caminos del Inca 2026

El programa oficial comenzó el 7 de octubre con las verificaciones técnicas y la partida simbólica, que se realizó a las 19:00 horas. Este jueves 8 de octubre, el Super Prime comenzó a las 11:00 horas en La Chutana.

La primera etapa se disputará el sábado 10 de octubre, a las 09:00 horas, entre Lima, Canta y Huancayo. El domingo 11 habrá una jornada de asistencia y mantenimiento en Huancayo, antes de la segunda etapa, programada para el lunes 12 hacia Ayacucho.

Cronograma de Caminos del Inca 2026.
Cronograma de Caminos del Inca 2026. Crédito: Facebook Rally Caminos del Inca.

El martes 13 se destinará al mantenimiento de los vehículos en Ayacucho. La tercera etapa partirá el miércoles 14 rumbo a Andahuaylas. Un día después, el jueves 15, las tripulaciones recorrerán la ruta entre Andahuaylas, Abancay y Cusco.

El viernes 16 habrá descanso en Cusco. La quinta etapa unirá Cusco y Puno el sábado 17. La competencia concluirá el domingo 18 con el recorrido entre Puno y Arequipa, cuya salida está prevista para las 09:00 horas. La ceremonia de premiación será a las 17:00 horas.

André Martínez busca retener la corona

André Martínez llega como campeón vigente tras imponerse en la edición 2025 junto con su copiloto Matías Aranguren. El piloto compite este año en la categoría RC3 y buscará defender el título en una carrera que reunirá a representantes de Perú, Argentina, Chile y Ecuador.

Martínez integra el grupo de pilotos que aspira a ubicarse en los primeros lugares desde el inicio. El Super Prime no define al ganador de Caminos del Inca, pero establece una primera referencia sobre el rendimiento de las tripulaciones antes de las etapas de carretera.

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