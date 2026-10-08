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BTS en Perú: Reniec revela cuántos peruanos se llaman Jin, Jimin, Jungkook, Army, Arirang y más

La entidad difundió un listado de registros que coinciden con integrantes de BTS y términos asociados con el fandom, en medio de los conciertos en Lima

Reniec difundió una lista de nombres registrados en Perú que coinciden con integrantes de BTS y términos asociados a ARMY.
Reniec difundió una lista de nombres registrados en Perú que coinciden con integrantes de BTS y términos asociados a ARMY.
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) difundió una lista de nombres registrados en Perú que coinciden o guardan relación con integrantes de BTS y elementos del universo ARMY. La publicación apareció en medio de la visita de la agrupación surcoreana a Lima, donde ofrece tres conciertos en el Estadio San Marcos como parte de su gira mundial Arirang.

El reporte llamó la atención de las seguidoras por incluir registros como Jin, Jimin, Jungkook, Suga, J-Hope, Army, Bora y Arirang. También figuran nombres asociados al color morado, que identifica al fandom de BTS a nivel global.

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De acuerdo con la información difundida por Reniec, el nombre que más se repite dentro de esta selección es Kim, con 3.203 registros. Le siguen Jin, con 1.229; Violet, con 976; V, con 362, y Jimin, con 143 ciudadanos inscritos.

La lista no establece que todos estos nombres hayan sido elegidos por influencia directa del grupo surcoreano. En varios casos, como Kim, Jin o Violet, se trata de nombres que existen de manera independiente y que pueden coincidir con referencias de BTS. La entidad los presentó como una selección vinculada con el fenómeno de la banda y su comunidad de seguidores.

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Kim encabeza el listado con 3.203 registros, seguido por Jin, Violet, V y Jimin.
Kim encabeza el listado con 3.203 registros, seguido por Jin, Violet, V y Jimin.

En cantidades menores figuran 41 ciudadanos llamados Jungkook, en coincidencia con Jeon Jung-kook; 14 identificados como JHope, seis como Suga y uno como J-Hope. Estos últimos nombres remiten a los seudónimos artísticos de j-hope, cuyo nombre real es Jung Ho-seok, y SUGA, conocido fuera del escenario como Min Yoon-gi.

La publicación incluye, además, 49 personas llamadas Army. El término corresponde al nombre oficial de la comunidad de seguidores de BTS, una sigla en inglés que significa “Adorable Representative M.C. for Youth”.

Bora, Violet y Purple se relacionan con el color del fandom

El color morado tuvo también un lugar en el registro presentado por Reniec. La entidad informó que 976 peruanos llevan el nombre Violet, mientras que 16 figuran como Bora y una persona tiene el nombre Purple.

“Bora” significa “morado” en coreano y es una palabra conocida entre ARMY a partir de la expresión “Borahae”, popularizada por V. La frase suele traducirse como “te morado” o “te amaré y confiaré en ti por mucho tiempo”, en alusión al último color del arcoíris.

Qué significa Borahae y por qué el morado une a BTS con sus seguidores
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Purple, por su parte, coincide de forma directa con el color que identifica a las seguidoras del grupo. En los conciertos, el morado aparece en los lightsticks oficiales, pancartas, vestimenta y diversas actividades organizadas por las fanbases.

El listado también incluye un registro con el nombre Arirang. La referencia coincide con el título del álbum publicado por BTS en 2026 y con el nombre de la gira que llevó a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook a Sudamérica.

“Arirang” es, además, el nombre de una canción tradicional coreana que cuenta con múltiples versiones y tiene un significado cultural relevante en Corea del Sur.

BTS y el morado: la historia detrás de Borahae y el Purple Ocean
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Las ARMY reaccionaron a la lista de Reniec en redes sociales

La publicación de Reniec recibió comentarios de seguidoras que celebraron la coincidencia de los nombres con el arribo de BTS al país. En Facebook, varios usuarios destacaron la creatividad de los registros y el alcance que ha alcanzado el K-pop entre el público peruano.

“Son lindos nombres”, escribió una usuaria. “Está cool el de Jimin”, comentó otra persona. También aparecieron mensajes que aludían al entusiasmo que rodea la visita del grupo: “Hasta para eso somos clave, porque en Perú nunca te aburres. Hay demasiada creatividad”.

La difusión de los datos coincidió con la primera de las tres fechas de BTS en Lima. El grupo ofreció su primer concierto el miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos, ante miles de asistentes que corearon sus canciones y respondieron a los mensajes en español de los artistas.

Durante el show, los miembros agradecieron la bienvenida y destacaron la reacción del público peruano. Jung Kook afirmó que el grupo quedó sorprendido por la fuerza con la que las asistentes interpretaron “Arirang” y dejó abierta la posibilidad de un futuro regreso a la región.

Miles de fans iluminan el estadio y cantan al unísono "Into the sun", la canción elegida por BTS para el espectacular cierre de la primera fecha de su concierto.

BTS aún tiene dos fechas programadas en Lima

BTS volverá a presentarse en el Estadio San Marcos este viernes 9 y sábado 10 de octubre. Las funciones forman parte de BTS World Tour Arirang, recorrido que también contempla escalas en Chile, Argentina y Brasil.

Para quienes asistirán a las próximas fechas, las autoridades recomendaron llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la entrada digital lista en el celular. También aconsejaron verificar con anticipación la puerta de ingreso que corresponde a cada localidad y evitar la compra de boletos a revendedores.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que dispondrá de más de 80 buses autorizados en puntos cercanos al recinto al finalizar cada concierto, con el fin de facilitar el retorno de los asistentes.

Un vistazo a la increíble energía y pasión de los fans de BTS en Perú. Las pantallas del estadio capturan los gritos, la emoción y los creativos carteles de ARMY dedicados a sus ídolos.

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