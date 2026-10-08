Resultados ONPE en Tacna 2026, quién ganó las elecciones regionales y quién es el virtual gobernador

Las candidaturas al Gobierno Regional de Tacna perfilan la contienda política rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El candidato Mario Ruiz Rubio, de Alianza para el Progreso (APP), encabeza el conteo de votos para el Gobierno Regional de Tacna con el 29,314% de los votos válidos, según el reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualizado al 8 de octubre a las 13:00 horas. El exalcalde del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa lidera una contienda que, de confirmarse estos números, obligará a una segunda vuelta electoral en la región.

Con el 98,839% de las actas contabilizadas, ningún postulante alcanzó el umbral del 30% de los votos válidos que exige la normativa electoral peruana para ser proclamado gobernador regional en primera vuelta. Esta cifra posiciona a Tacna entre los 15 departamentos del país que, según el recuento parcial, deberán definir a su autoridad regional en una segunda elección.

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Un grupo de personas realiza fila en un local de votación para emitir su voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso electoral del 4 de octubre convocó a 304.648 electores distribuidos en 28 distritos y diez centros poblados de la región. La ONPE habilitó 1.034 mesas de sufragio, de las cuales 1.022 ya fueron procesadas, 12 permanecen en trámite de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y ninguna quedó pendiente de contabilización.

El segundo lugar de la contienda corresponde a Walter Anchapuri Zapata, candidato de Ahora Nación, con el 17,630% de los votos válidos. El tercer puesto quedó en manos de Fernando Martorell Sobero, de Renovación Popular Perú, con el 13,615%, mientras que Stephen Ugarte Dávila, postulante del Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna, se ubicó cuarto con el 8,777% de los sufragios.

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Una ciudadana deposita su cédula en una urna de la ONPE durante el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién ganó las elecciones en Tacna

El resultado preliminar de la ONPE sitúa a Ruiz Rubio como el candidato con mayor respaldo en las urnas, aunque su porcentaje de votos no le alcanza para una proclamación directa. El exfuncionario municipal, que gobernó el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa entre 2015 y 2018, declaró que esperaría los resultados finales del organismo electoral antes de confirmar si la región acudirá a una segunda vuelta.

La diferencia entre el primer y el segundo lugar supera los 11 puntos porcentuales, una brecha que en otras regiones del país resultó suficiente para una victoria en primera vuelta, pero que en Tacna no alcanzó el piso mínimo del 30% establecido por la Ley de Elecciones Regionales. Esta norma exige que el candidato ganador obtenga al menos esa proporción de los votos válidos para evitar una segunda consulta popular.

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Una ciudadana emite su voto en una urna durante el proceso de Elecciones Regionales y Municipales de 2026 en Perú. (ONPE/JNE)

Resultados ONPE Tacna 2026

El tablero de resultados de la ONPE, actualizado al 98,839% de actas procesadas, mantiene el orden de los primeros cuatro lugares sin variaciones sustanciales respecto a los cómputos previos de los días anteriores. El quinto puesto corresponde a Podemos Perú, con el 7,772% de los votos válidos, de acuerdo con el reporte oficial consultado por este medio.

El sistema de conteo de la entidad electoral permite el seguimiento en tiempo real de la distribución de votos por organización política, un mecanismo que en esta región mostró estabilidad en las tendencias desde que se superó el 90% de actas escrutadas. La ONPE prevé alcanzar el 100% del conteo en los próximos días, aunque el margen de variación en los porcentajes finales suele ser mínimo en esta etapa del proceso.

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Un mapa de Perú y una urna electoral ilustran la transmisión de los resultados a boca de urna de Ipsos y Datum para los Gobiernos Regionales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántos votos obtuvo cada candidato

Con el conteo al 93,543% de las actas, Anchapuri Zapata acumulaba 38.135 votos, cifra que representaba entonces el 17,635% de los sufragios válidos. Los registros de la agencia estatal Andina detallan que, en ese corte parcial, Ruiz Rubio se mantenía en el primer lugar con el 29,311% de los votos, una proporción que se sostuvo prácticamente sin cambios hasta el corte del 98,839%.

La magnitud de la participación electoral en Tacna, con más de 300.000 electores habilitados, implica que cada punto porcentual representa varios miles de votos en disputa. Los cuatro primeros candidatos concentran en conjunto más del 69% de los sufragios válidos, lo que deja un margen reducido para las diez organizaciones políticas restantes que compitieron por el Gobierno Regional.

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Una gráfica informativa de Datum Internacional presenta los resultados a boca de urna para las elecciones regionales y municipales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados por provincias de Tacna

La región Tacna está compuesta por cuatro provincias: Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre, cuyos resultados municipales también se definieron en los comicios del 4 de octubre. En la provincia de Tarata, el candidato Jesús Chávez Nieto, de Progresemos, resultó elegido para el sillón municipal, mientras que en el distrito de Estique Pampa la virtual alcaldesa es Lizbeth Gracia Franco, de Alianza para el Progreso.

En la provincia de Candarave, el virtual alcalde provincial es Daniel Romero Machaca, también de Alianza para el Progreso, agrupación que además se impuso en los distritos de Camilaca y Huanuara. En la provincia de Jorge Basadre, el candidato Edilberto Parihuana Mamani, de Podemos Perú, encabeza el conteo para la alcaldía provincial, en tanto que en el distrito de Ite resultó electo Adán Vargas Cárdenas, de Alianza para el Progreso.

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Un grupo de ciudadanos hace fila para emitir su voto en una mesa de sufragio con ánforas de la ONPE durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién lidera en la provincia de Tacna

La provincia capital, que concentra la mayor cantidad de electores de la región, replica en gran medida la tendencia observada en el resultado regional. Alianza para el Progreso mantiene una ventaja consistente en los distritos de mayor densidad poblacional, de acuerdo con los cortes parciales difundidos por la ONPE.

El peso electoral de la capital regional resulta determinante en el cómputo final del Gobierno Regional, dado que concentra la mayor parte de las 1.034 mesas de sufragio habilitadas en toda la región. La definición del ganador en esta provincia suele anticipar, en gran medida, el resultado del conteo regional consolidado.

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Una gráfica informativa presenta los resultados de la ONPE para las elecciones de gobernadores regionales de 2026 en Perú, con esquemas de primera y segunda vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consultar los resultados oficiales

Los electores pueden verificar el estado del conteo de votos a través del portal oficial de la ONPE, donde se actualiza el porcentaje de actas contabilizadas, las que se encuentran en trámite de envío al JEE y las que permanecen pendientes de procesamiento. La plataforma desglosa los resultados por región, provincia y distrito, además de ofrecer el detalle de votos para los cargos de gobernador, vicegobernador y consejero regional.

El organismo electoral actualiza estos datos de manera continua durante el proceso de escrutinio, por lo que las cifras pueden registrar variaciones menores hasta que se complete el 100% de las actas. La transparencia del sistema permite a los ciudadanos realizar un seguimiento directo sin depender exclusivamente de reportes de terceros.

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Una proyección a boca de urna de Datum para Tacna ubica a Segundo Ruiz a la cabeza con el 32,6 % de los votos, seguido por Walter Anchapuri con el 18,5 %. (América TV)

Cuándo termina el conteo

Con el 98,839% de actas contabilizadas al 8 de octubre, la ONPE se aproxima a la fase final del escrutinio en Tacna. El organismo mantiene en trámite 12 actas pendientes de envío al Jurado Electoral Especial, equivalentes al 1,161% del total, sin actas en situación de pendientes absolutas.

De confirmarse que ningún candidato supera el umbral del 30% de los votos válidos, la región deberá acudir a una segunda vuelta entre los dos postulantes más votados, Ruiz Rubio y Anchapuri Zapata. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es la entidad encargada de fijar la fecha oficial de esta segunda consulta electoral, que según el reporte de Gestión alcanzaría a al menos 15 de los 25 gobiernos regionales del país.