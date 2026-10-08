Perú

Ticketmaster libera más entradas de BTS para los conciertos del 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos

La fila virtual para la venta de entradas estará habilitada 15 minutos antes de las 17:00.

Ticketmaster Perú liberará nuevas entradas para los conciertos de BTS del nueve y 10 de octubre en Lima.
Ticketmaster Perú liberará nuevas entradas para los conciertos de BTS del nueve y 10 de octubre en Lima.
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Ticketmaster Perú liberará más entradas limitadas para las presentaciones de BTS del 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. La venta comenzará este jueves 8 de octubre, desde las 17:00, a través de la plataforma oficial y por orden de llegada hasta agotar el stock disponible.

Luego del primer concierto de BTS en Lima, el ARMY peruano tendrá una nueva oportunidad para ver a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook durante las fechas restantes de la gira BTS World Tour ‘ARIRANG’.

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La liberación corresponde a boletos de producción y tendrá una cantidad reducida para cada presentación. La organización informó que las entradas serán habilitadas directamente por Ticketmaster y anticipó que podrían agotarse con rapidez debido a la demanda registrada desde el anuncio de los conciertos del grupo surcoreano en Perú.

La fila virtual estará disponible 15 minutos antes de la venta. Por ello, los seguidores interesados deberán ingresar a la plataforma con anticipación, mantener activa su sesión y tener preparados sus datos personales y el medio de pago.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook se presentarán en el Estadio San Marcos como parte de BTS World Tour ‘ARIRANG’.
RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook se presentarán en el Estadio San Marcos como parte de BTS World Tour ‘ARIRANG’.

¿A qué hora se liberarán las entradas para BTS en Lima?

La venta de las nuevas entradas para los conciertos de BTS se realizará el jueves 8 de octubre desde las 17:00, únicamente a través de Ticketmaster Perú. Los boletos serán liberados para las fechas del viernes 9 y sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

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Según la información difundida por la organización, los usuarios podrán ingresar a la fila virtual desde las 16.45. La recomendación es acceder a la plataforma antes de la hora de inicio de la venta para obtener un lugar en la cola digital.

Los seguidores deberán verificar que su cuenta de Ticketmaster esté registrada con datos correctos y que el medio de pago se encuentre disponible. También se recomienda evitar actualizar repetidamente la página una vez que se haya ingresado a la fila virtual, ya que esa acción podría afectar el lugar asignado en la cola.

La nueva disponibilidad representa una alternativa para las personas que no lograron adquirir boletos durante la venta inicial. Sin embargo, la cantidad de entradas será limitada y la expectativa se mantiene alta luego de la respuesta del público durante el primer concierto de BTS en Lima.

La fila virtual para la venta de entradas estará habilitada 15 minutos antes de las 17.00.
La fila virtual para la venta de entradas estará habilitada 15 minutos antes de las 17.00.

Precios de las entradas para los conciertos de BTS

Los precios anunciados inicialmente para las presentaciones de BTS en Lima partieron desde S/483. Las localidades de Tribuna Norte y Tribuna Sur tuvieron ese valor, mientras que las entradas para Tribuna Oriente y Tribuna Occidente costaron S/667.

La zona Campo fue valorizada en S/851. La liberación de producción para los conciertos del nueve y 10 de octubre estará sujeta al stock habilitado para cada fecha y a las ubicaciones que la organización ponga a disposición del público en Ticketmaster Perú.

Los conciertos de BTS están programados para comenzar alrededor de las 20.00. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook se presentarán en el Estadio San Marcos como parte de BTS World Tour ‘ARIRANG’.

Durante su primer show en Lima, los integrantes del grupo se dirigieron al público peruano y hablaron en español. Jung Kook expresó: “Buenas noches Lima, es nuestra primera vez en Lima, queremos que esta noche sea especial”, mientras que Jimin señaló: “Lima, nos demoramos mucho para venir, así que haremos un show increíble”.

Concierto de BTS en Perú: estos son los precios de entradas generales.
Concierto de BTS en Perú: estos son los precios de entradas generales.

Las entradas deberán mostrarse desde la aplicación Quentro

El acceso a los conciertos será completamente digital. Las personas que compren entradas deberán mostrar el boleto desde la aplicación Quentro, vinculada con las compras realizadas mediante Ticketmaster Perú.

No serán aceptadas capturas de pantalla, códigos enviados por WhatsApp, fotografías de boletos ni archivos PDF. La entrada válida deberá aparecer activa dentro de Quentro al momento de ingresar al Estadio San Marcos.

Los boletos funcionarán como Smart Tickets y contarán con un código QR dinámico, que se actualiza de manera frecuente. Este sistema busca evitar la duplicación y falsificación de entradas, por lo que una imagen estática del código no permitirá el ingreso al recinto.

Después de completar la compra, los usuarios deberán revisar el correo de confirmación de Ticketmaster Perú. También deberán verificar que figure la fecha del evento, la zona adquirida y el importe pagado, además de confirmar que el ticket aparezca asociado correctamente con su perfil en Quentro.

Recomendaciones antes de ingresar al Estadio San Marcos

Los asistentes deberán descargar Quentro con anticipación e iniciar sesión con el mismo correo electrónico utilizado durante la compra en Ticketmaster. Antes de dirigirse al Estadio San Marcos, será necesario comprobar que la entrada se encuentre activa en la aplicación.

Quentro puede mostrar el boleto sin conexión a internet o datos móviles, pero los usuarios deberán llevar el celular cargado para evitar inconvenientes en los accesos. El único comprobante válido será el Smart Ticket activo dentro de la aplicación y asociado a la cuenta de la persona que asistirá al concierto.

En caso de que se presente algún error con la plataforma el día del show, los asistentes deberán acudir al personal identificado de Ticketmaster o de la producción ubicado en las puertas del recinto. No se recomienda entregar el celular a desconocidos ni aceptar ayuda de personas que no formen parte de la organización oficial.

Los seguidores también deberán tener precaución con las ofertas de reventa difundidas en redes sociales, grupos de mensajería o publicaciones que prometen entradas de último minuto. Antes de realizar cualquier pago, será necesario verificar que el ticket esté dentro de la propia cuenta de Quentro.

La transferencia de entradas se gestiona únicamente desde la aplicación y cada boleto puede transferirse una sola vez. Una entrada enviada como imagen, captura, PDF o código por mensaje no garantiza el ingreso y puede corresponder a una estafa, una imagen manipulada o un ticket transferido previamente.

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